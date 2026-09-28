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Η κρίση που έχει ξεσπάσει στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων της Τουρκίας περνά στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας, καθώς το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να εξετάσει σήμερα τις τελευταίες εξελίξεις και πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή μιας νέας αναταραχής.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Μεχμέτ Σιμσέκ αναμένεται να ενημερώσει τους υπουργούς τόσο για την πορεία των ερευνών όσο και για τις παρεμβάσεις που εξετάζονται προκειμένου να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στη συνεδρίαση θα αξιολογηθούν οι τελευταίες εξελίξεις, καθώς και η προετοιμασία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για πιθανές νομικές και διοικητικές αλλαγές. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16:00 τοπική ώρα στην Άγκυρα.

Σε σημερινή του ανάρτηση στο X, ο Σιμσέκ ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ρευστότητας στην αγορά, ώστε να αποτραπεί η μετάδοση των αναταράξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ευρύτερη οικονομία.

Οι πιέσεις στις αγορές συνεχίστηκαν, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη της Τουρκίας να υποχωρεί έως και 3%, ενώ η τουρκική λίρα κατέγραφε μικρές απώλειες.

Ρευστοποιούνται 131 funds

Η επενδυτική αναταραχή που ξέσπασε μέσα στον Σεπτέμβριο προκάλεσε μαζικά αιτήματα εξαγοράς μεριδίων, με αποτέλεσμα ορισμένοι διαχειριστές να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις αναλήψεις των επενδυτών.

Οι εποπτικές αρχές προχώρησαν στην εντολή ρευστοποίησης 131 επενδυτικών κεφαλαίων, στα οποία είχαν τοποθετήσει χρήματα περισσότεροι από 455.000 ιδιώτες επενδυτές.

Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις ή προσαγωγές στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση.

Η κρίση έχει οδηγήσει σε μία από τις ευρύτερες έρευνες στις τουρκικές κεφαλαιαγορές των τελευταίων ετών, με τους εισαγγελείς να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς.

Οι πολιτικές προεκτάσεις της κρίσης

Οι επιπτώσεις έχουν φτάσει και στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν.

Η αντιπρόεδρος του κόμματος Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά παραιτήθηκε από τη θέση της το Σαββατοκύριακο, μετά τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης σχετικά με χρηματιστηριακές συναλλαγές που φέρεται να αφορούν την ίδια και τον σύζυγό της στην Ozata Denizcilik.

Η Καγιά έχει δηλώσει ότι η ίδια ζήτησε να αποχωρήσει από την κομματική της θέση, προκειμένου οι καταγγελίες να διερευνηθούν χωρίς ο θεσμικός της ρόλος να αποτελέσει μέρος της αντιπαράθεσης.

Ο Ερντογάν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι αρχές θα προχωρήσουν σε όλα τα αναγκαία νομικά και διοικητικά μέτρα ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων προβλημάτων.

Παράλληλα, επιχείρησε να περιορίσει τις ανησυχίες για τις ευρύτερες επιπτώσεις της αναταραχής, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα αφορούν ένα συγκεκριμένο τμήμα της κεφαλαιαγοράς και δεν συνιστούν κίνδυνο για το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα ή την οικονομία της Τουρκίας.

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