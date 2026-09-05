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Με τη φράση «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από το βήμα της ΔΕΘ το στίγμα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που παρουσίασε, συνδέοντας την πορεία της οικονομίας με το εισόδημα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Δείτε σε βίντεο την ομιλία:

«Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη», τόνισε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην αγωνία για την ακρίβεια, το αυξημένο ενοίκιο και το κόστος ανατροφής ενός παιδιού.

Όπως είπε, στόχος είναι «η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή» και τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία, χωρίς όμως «ποτέ, μα ποτέ» να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. «Είναι μία πολιτική για τους πολλούς», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε παράλληλα ένα συνολικό σχέδιο με ορίζοντα πέρα από το 2027, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις κοστολογημένες και ενταγμένες σε ένα τετραετές ημερολόγιο.

Ο ίδιος συνέδεσε την περίοδο 2019-2023 με τη σταθεροποίηση της χώρας και τη μείωση των φόρων, την τετραετία 2023-2027 με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεταρρυθμίσεις και έθεσε ως επόμενο ορίζοντα το 2031, με στόχο, όπως είπε, «ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί».

«Νιώθω πιο αισιόδοξος και αποφασισμένος όσο ποτέ», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι τα θεμέλια που έχουν τεθεί στην οικονομία και την άμυνα επιτρέπουν πλέον στη χώρα να κινηθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τα επόμενα χρόνια.

Τη μείωση των τεκμηρίων για περισσότερους από 155.000 ελεύθερους επαγγελματίες ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την πρώτη παρέμβαση για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, καταργούνται οι δύο σημαντικότερες προσαυξήσεις στον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, εκείνες που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Παράλληλα, για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%.

«Ξέρω καλά ότι ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι από τη συνολική παρέμβαση ωφελούνται περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες.

Μηδενικός φόρος για αγρότες έως €20.000, €400 στους άνω των 65 – Μειώνεται κάθε χρόνο η προκαταβολή φόρου

Νέες μόνιμες φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεδιπλώνοντας τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».

Για τις επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου. Η αποκλιμάκωση ξεκινά το 2027 και συνεχίζεται στη συνέχεια κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, μέχρι η προκαταβολή να υποχωρήσει από το 80% στο 50%.

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όπως είπε, αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, αντί για φόρο 1.183 ευρώ, δεν θα πληρώνει πλέον τίποτα.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει από τα 5.083 στα 2.183 ευρώ, αφήνοντας 2.900 ευρώ περισσότερα τον χρόνο στον παραγωγό. Το μέτρο αφορά σε πρώτη φάση 50.000 αγρότες.

Για τους κτηνοτρόφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας και για διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων. «Τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασταθούν το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Στα 400 ευρώ η ενίσχυση για τους άνω των 65

Σημαντική είναι και η εξαγγελία για τους συνταξιούχους. Η ενίσχυση που καταβάλλεται τον Νοέμβριο αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών.

Πρόκειται για διπλή παρέμβαση, καθώς αυξάνεται τόσο το ποσό όσο και η περίμετρος των δικαιούχων.

Έτσι είναι πολύ πιο καθαρό και, κυρίως, δεν δημιουργεί την εντύπωση ότι το 80% γίνεται 50% από την πρώτη χρονιά.

«Κουμπαράς» έως €60.000 για κάθε παιδί – Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους

Έναν νέο «κουμπαρά» για τα παιδιά, στον οποίο το κράτος θα βάζει όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς, αλλά και μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις για το δημογραφικό.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η Πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο.

«100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η Πολιτεία», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά».

Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, μαζί με την ισόποση κρατική συμμετοχή το παιδί θα μπορεί στα 18 του χρόνια να έχει πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει τη ζωή του.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα για κάθε επιπλέον παιδί.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο νέο πλαίσιο για το δημογραφικό, με στόχο τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και την οικονομική στήριξη των οικογενειών.

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πάνω από €950 ο κατώτατος μισθός το 2027 – Στα €1.000 από τον Ιανουάριο του 2028

Την αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ το 2027 και στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028 ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός, θέτοντας ως επόμενο ορόσημο τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρουσίασε, ένας νέος που αμείβεται με τον βασικό μισθό θα έχει όφελος 14 ευρώ το 2027 και συνολικά 40 ευρώ το 2028, συνυπολογίζοντας τις παρεμβάσεις που εξήγγειλε.

Αντίστοιχα, εργαζόμενη με τρεις τριετίες που σήμερα λαμβάνει 959 ευρώ καθαρά, θα δει τις καθαρές αποδοχές της να φτάνουν στα 1.055 ευρώ το 2028.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, συνδέοντας τις αυξήσεις των αποδοχών με την προσπάθεια ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.

«Είναι δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους», τόνισε, παραπέμποντας παράλληλα στις παρεμβάσεις για τον περιορισμό των εξόδων των νοικοκυριών.

Μείωση 30% στο ρεύμα, «Σπίτι μου 3» άνω των €2 δισ. – Οι νέες εξαγγελίες

Μείωση κατά 30% της τιμής του ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία, νέο «Σπίτι μου 3» άνω των 2 δισ. ευρώ, πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μόνιμη αναπροσαρμογή των επιδομάτων ΑμεΑ περιλαμβάνει η επόμενη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο ρεύμα, η πρώτη παρέμβαση έρχεται ήδη από τον Ιανουάριο, όταν οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) μειώνονται κατά 50% για περισσότερες από 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές. «Μέσα στην επόμενη τριετία στόχος μας είναι σαφής: η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30%», είπε ο πρωθυπουργός, ενώ την Τρίτη το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παρουσιάσει το συνολικό σχέδιο.

Στο στεγαστικό, ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, ενώ από το 2027 επεκτείνεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακόμη 139 οικισμούς. Συνολικά, ο φόρος παύει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες σε 12.855 οικισμούς.

Παράλληλα, ως αντικίνητρο για την πίεση στις τιμές των ακινήτων, ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από το 3% στο 15% για αγοραστές από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέες παρεμβάσεις έρχονται και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποσό 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Ταυτόχρονα, ο χρόνος απόσβεσης για την ανανέωση του εξοπλισμού των επιχειρήσεων μειώνεται από τα δέκα στα έξι χρόνια, ενώ από το 2027 καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός Αττικής και εκτός νησιών. Το 2028 το τέλος μειώνεται κατά 50% και στη συνέχεια καταργείται πλήρως και στην Αττική.

Τέλος, για τα άτομα με αναπηρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μόνιμη αναπροσαρμογή των επιδομάτων. Η παρέμβαση αφορά 220.000 πολίτες, με πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ, ενώ οι ενισχύσεις θα ακολουθούν πλέον την εξέλιξη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.

«Η μάχη είναι μία – Ελπίδα ή περιπέτεια» – «Θα απλώσω το χέρι σε όσους απογοητεύσαμε»

Το δίλημμα της επόμενης κάλπης έθεσε με καθαρούς όρους ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, ζητώντας ισχυρή κυβέρνηση απέναντι στον κίνδυνο «ακυβερνησίας» και «κομματικών παζαριών» και στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα επιστροφής σε ψηφοφόρους που απομακρύνθηκαν από τη ΝΔ. «Η μάχη είναι μία: ελπίδα ή περιπέτεια», είπε, αναγνωρίζοντας λάθη και δηλώνοντας ότι θα «απλώσει το χέρι» σε όσους η παράταξή του απογοήτευσε.

«Η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι η επόμενη ημέρα απαιτεί «μία ισχυρή κυβέρνηση» που θα κρατήσει τη χώρα μακριά από την ακυβερνησία και από «κομματικά παζάρια» που θα μπορούσαν να την εγκλωβίσουν στην αδράνεια και την ατολμία.

Στο ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν τον καλύπτει η εύκολη απάντηση «για να μη γυρίσει ο τόπος τρεις τετραετίες πίσω».

«Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μία χώρα σε κίνηση, που θα γίνεται καλύτερη και θα γινόμαστε μαζί όλοι καλύτεροι», τόνισε.

Άνοιγμα στους απογοητευμένους ψηφοφόρους

Σε μία από τις πιο πολιτικές αναφορές της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός πρότεινε μια «νέα εθνική ενότητα», βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, «στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας».

Και απευθύνθηκε ευθέως σε όσους απομακρύνθηκαν από τη ΝΔ: «Θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν θα διστάσουμε να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι».

«Τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει το μήνυμα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στην ψήφο διαμαρτυρίας, προειδοποιώντας για το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει την επομένη των εκλογών.

«Θα υπάρξουν πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει αυτό το μήνυμα», ανέφερε.

Και συμπύκνωσε το δίλημμα σε μία φράση: «Η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια».

Στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας συνέδεσε και την ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, υποστηρίζοντας ότι η συγκυρία απαιτεί «σταθερότητα, διεθνή αντίληψη και κύρος», ώστε η Ελλάδα να προωθήσει τις προτεραιότητές της στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Από τη «συμφωνία αλήθειας» στη «συμφωνία προόδου και ευημερίας»

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός πέρασε σε προσωπικό τόνο, θυμίζοντας τη «συμφωνία αλήθειας» που, όπως είπε, είχε κάνει με τους πολίτες πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια.

Παραδέχθηκε ότι η διαδρομή δεν ήταν «χωρίς λάθη», υποστήριξε όμως ότι τα αποτελέσματα της προσπάθειας ήταν «συντριπτικά περισσότερα».

«Η διαδρομή αυτή μου πρόσθεσε σίγουρα περισσότερες γκρίζες τρίχες, αλλά με έκανε πιο έμπειρο», είπε.

Και έκλεισε προτείνοντας μια νέα «συμφωνία προόδου και ευημερίας» για την επόμενη τετραετία, με «εμπειρία, σχέδιο, διαρκή προσπάθεια και όρεξη για σκληρή δουλειά», δηλώνοντας βέβαιος ότι «τα καλύτερα έρχονται».

Αναλυτικά τα μέτρα:

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις

βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού

-Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

Μείωση τεκμηρίων κατά 50%

Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)

Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών

Με 5 εργαζόμενους και 105.000€ μισθοδοσία

Κέρδος 2.534€/έτος

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)

(Φορολογικό έτος 2027)

Επιχειρήσεις

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5%

(φορολογικό έτος 2028)

Μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

Μεταφορά 1,5 δις € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

-1,1 δις € δανειοδοτικό

-400 εκ. € εγγυοδοτικό

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια

(Φορολογικό έτος 2026)

Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029

Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη

Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€

Συνταξιούχοι

Αύξηση σε 400€ (+100€) καθαρά από Νοέμβριο 2026

της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης

Διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€

(1.300€ με τριετίες)

Μέχρι τον Ιανουάριο 2028

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου

κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027

(μαζί με την αύξηση του κατώτατου)

Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

Δημόσιοι υπάλληλοι

-Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

-Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028

λόγω αύξησης κατώτατου

Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€

θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.

Αγρότες

Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000€

για επαγγελματίες αγρότες από φορολ. έτος 2026

Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571€, στα 22.204€

Παραδείγματα:

-αγρότης με έσοδα 20.000€ πλήρωνε: 1.183€ – τώρα θα πληρώνει 0€

-αγρότης με έσοδα 30.000€ πλήρωνε: 5.083€ – τώρα θα πληρώνει 2.183€

Κοινωνική πολιτική – Δημογραφικό

Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών)

Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς

ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία

Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000€

Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€

(από φορολογικό έτος 2027)

Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000€, στα 25.364€

Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000€ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620€ – θα πληρώνει 0€

Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000€/ανά επιπλέον τέκνο

Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026

Για 4ο παιδί από 3.500€ στα 4.500€

Για 5ο παιδί από 3.500€ στα 5.500€ κοκ

Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων

Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220€

Στεγαστικό

Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις €

μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15%

για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500)

και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας – Τα νέα μέτρα

Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30%

σταδιακά από 2027 ως 2029

Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς

Δείτε κάποια αποσπάσματα από την ομιλία του:

Στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία στην Τανάγρα

Διάχυτη η θλίψη, η σκέψη μας με τις οικογένειες των δύο πιλότων. Είναι απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι. Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά.

Συμφωνία προόδου και ευημερίας, μέρισμα ανάπτυξης για όλους

Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030. Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός, έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε.

Θα περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο.

Πολιτική για τους πολλούς

Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολλούς. Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη κάθε πολίτη. Επιδίωξή μας τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα.

Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης

Με τη φράση «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από το βήμα της ΔΕΘ το στίγμα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του, συνδέοντας την πορεία της οικονομίας με το εισόδημα και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη» τόνισε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην αγωνία για την ακρίβεια, το αυξημένο ενοίκιο και το κόστος ανατροφής ενός παιδιού.

Όπως είπε, στόχος είναι «η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή» και τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία, χωρίς όμως «ποτέ, μα ποτέ» να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. «Είναι μία πολιτική για τους πολλούς», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε παράλληλα ένα συνολικό σχέδιο με ορίζοντα πέρα από το 2027, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις κοστολογημένες και ενταγμένες σε ένα τετραετές ημερολόγιο.

Ο ίδιος συνέδεσε την περίοδο 2019-2023 με τη σταθεροποίηση της χώρας και τη μείωση των φόρων, την τετραετία 2023-2027 με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεταρρυθμίσεις και έθεσε ως επόμενο ορίζοντα το 2031, με στόχο, όπως είπε, «ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί».

«Νιώθω πιο αισιόδοξος και αποφασισμένος όσο ποτέ», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι τα θεμέλια που έχουν τεθεί στην οικονομία και την άμυνα επιτρέπουν πλέον στη χώρα να κινηθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τα επόμενα χρόνια.

Η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα

Στις νέες επιλογές μας η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα και η εθνική ανάπτυξη στον προϋπολογισμό του απλού σπιτικού. Όλοι οι Έλληνες θα αισθάνονται το βήμα τους σταθερό σε έναν κόσμο ασταθή.

Το ενδιαφέρον μας στο σύνολο της κοινωνίας

Το ενδιαφέρον μας στο σύνολο της κοινωνίας: επαγγελματίες – μικρομεσαίες επιχειρήσεις – συνταξιούχους – υπαλλήλους Δημοσίου – αγρότες – μισθωτούς ιδιωτικού τομέα – οικογένειες, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ενοικιαστές

Μείωση τεκμηρίων στους συνεπείς επαγγελματίες

Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τα κριτήρια του κύκλου των εργασιών και του αριθμού προσωπικού. Ωφελούνται πάνω από 155.000 επαγγελματίες.

Εξαγγελία για το αφορολόγητο στους αγρότες

Αυξάνεται το αφορολόγητο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες στα 20.000 ευρώ.

Μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελελματίες

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)

Μέτρα για τις επιχειρήσεις

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% (φορολογικό έτος 2028), μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

Μεταφορά 1,5 δισ. € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

– 1,1 δισ. € δανειοδοτικό

– 400 εκατ. € εγγυοδοτικό

Μηδενικός φόρος για αγρότες έως €20.000, €400 στους άνω των 65, μειώνεται κάθε χρόνο η προκαταβολή φόρου

Νέες μόνιμες φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεδιπλώνοντας τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».

Για τις επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου. Η αποκλιμάκωση ξεκινά το 2027 και συνεχίζεται στη συνέχεια κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, μέχρι η προκαταβολή να υποχωρήσει από το 80% στο 50%.

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όπως είπε, αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, αντί για φόρο 1.183 ευρώ, δεν θα πληρώνει πλέον τίποτα.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει από τα 5.083 στα 2.183 ευρώ, αφήνοντας 2.900 ευρώ περισσότερα τον χρόνο στον παραγωγό. Το μέτρο αφορά σε πρώτη φάση 50.000 αγρότες.

Για τους κτηνοτρόφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας και για διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων. «Τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασταθούν το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Στα 400 ευρώ η ενίσχυση για τους άνω των 65

Σημαντική είναι και η εξαγγελία για τους συνταξιούχους. Η ενίσχυση που καταβάλλεται τον Νοέμβριο αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών.

Πρόκειται για διπλή παρέμβαση, καθώς αυξάνεται τόσο το ποσό όσο και η περίμετρος των δικαιούχων.

Έτσι είναι πολύ πιο καθαρό και, κυρίως, δεν δημιουργεί την εντύπωση ότι το 80% γίνεται 50% από την πρώτη χρονιά.

Τα μέτρα για τους μισθωτούς ιδιώτες

Αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000€ (1.300€ με τριετίες) μέχρι τον Ιανουάριο του 2028

Επιπλέον μέτρα για τους μισθωτούς ιδιώτες

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027

(μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού)

Παραδείγματα:

Νέος με βασικό μισθό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με τρεις τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση, ύστερα από 15 χρόνια.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις.

Έφερε, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα για το όφελος των δημοσίων υπαλλήλων:

– Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικό όφελος 964 ευρώ.

– Νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 1.033 ευρώ πρόσθετο εισόδημα, σχεδόν έναν ακόμη μισθό.

«Κλειστός κουμπαράς» για κάθε παιδί – Έως 60.000 ευρώ στα 18

Έναν νέο λογαριασμό αποταμίευσης για τα παιδιά ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το μέτρο «πολύ καινοτόμο» και «ριζοσπαστικό», με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας αποταμίευσης στην Ελλάδα.

Οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν τον λογαριασμό στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονιός, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, η πολιτεία θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ.

Ο λογαριασμός θα λειτουργεί ως ένας «κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά», καθώς το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, το παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ, ως οικονομική βάση για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του.

Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους, αυξάνεται το επίδομα πολυτέκνων

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε και νέα παρέμβαση υπέρ των οικογενειών με παιδιά, με μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε, μισθωτός με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, που μέχρι σήμερα θα πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, πλέον θα πληρώνει μηδενικό φόρο. Για ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 15.000 ευρώ, η συνολική εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει έως τα 1.350 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών. Έτσι, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ, ενώ για το πέμπτο παιδί από 5.500 σε 6.500 ευρώ.

Η αύξηση θα ισχύσει και για γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026, στηρίζοντας χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες.

Μείωση 30% στην τιμή του ρεύματος σε τρία χρόνια

Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το «Βελλίδειο».

Η πρώτη παρέμβαση θα γίνει από τον Ιανουάριο, με την περικοπή κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Η μείωση θα αφορά περισσότερες από έξι εκατομμύρια παροχές.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα νέα σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ, με τιμή 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα, τα οποία, όπως είπε, δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να «κλειδώσουν» σήμερα αυτή την τιμή για τον επόμενο χρόνο και τόνισε ότι η οικονομική εξυγίανση της ΔΕΗ επιτρέπει στην επιχείρηση να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές στη σημερινή συγκυρία.

Παράλληλα, προανήγγειλε μεγάλο πρόγραμμα επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων για 100.000 δικαιούχους.

Εξαγγελίες για τα αναπηρικά επιδόματα

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμη τιμαριθμοποίηση όλων των αναπηρικών επιδομάτων.

Με τη ρύθμιση, όπως είπε, 220.000 πολίτες θα έχουν πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος περίπου 220 ευρώ, καθώς η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί πλέον την εξέλιξη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.

«Πρόκειται για μια παράλειψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται» εξήγησε.

Μέτρα για το στεγαστικό, πρόγραμμα «Σπίτι μου 3»

– Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. € μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

– Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

– Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Εξαγγελία και για τον ΠΑΟΚ

Η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών για τη νέα Τούμπα, είπε ο πρωθυπουργός. Είπε ότι η έναρξη των εργασιών θα γίνει το καλοκαίρι του 2027 και τόνισε ότι όλα θα γίνουν, όπως αρμόζει στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Μήνυμα στην αντιπολίτευση

Μήνυμα προς την αντιπολίτευση για την ανάγκη τήρησης των δημοσιονομικών ορίων έστειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ξεκάθαρα «όχι» στις υπερβάσεις δαπανών.

«Να θυμίσω στην αντιπολίτευση ότι οι υπερβάσεις δαπανών οδηγούν αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση» είπε με νόημα.

Δανειζόμαστε φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7

Στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι σήμερα η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «δίκαιη κατανομή των πόρων» σε όλο το κοινωνικό φάσμα και σε ολόκληρη την επικράτεια, με στήριξη τόσο των πιο αδύναμων όσο και της ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σε μία περίοδο αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, οι αγορές «δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα» ξεφύγει από τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Καμία σχέση η Ελλάδα του 2026 με εκείνη του 2019

O Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019».

Μίλησε για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με Belharra και Rafale, αλλά και για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι το Μετρό παραδόθηκε με 18 σταθμούς, ενώ το Flyover προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην πλήρη αναβάθμιση της ΔΕΘ, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου, καθώς και στο πρόγραμμα ανακαίνισης 80 νοσοκομείων.

Επτά δεσμεύσεις για το 2027

Στις νέες προκλήσεις προς το 2030 απαντάμε με επτά σαφείς δεσμεύσεις, είπε ο πρωθυπουργός

– Η ανεργία να βρεθεί κάτω από το 6%,

– Η οικονομία να έχει ετησίως ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% και διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,

– Ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800€,

– Ο βασικός να αυξάνεται σταθερά, ξεκινώντας από τα 1.000€ το 2028. Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα,

– Οι επενδύσεις από τα 46 δισ. να ξεπεράσουν στα 65 δισ., καλύπτοντας το 20% του ΑΕΠ και μειώνοντας το διαχρονικό χάσμα με την Ευρώπη,

– Το χρέος να αποκλιμακώνεται ραγδαία -κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030,

– Το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α». Εξελίξεις που σημαίνουν ευνοϊκότερο δανεισμό για κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια.

Διπλή κατεύθυνση στο σχέδιο της 4ετίας 2027-2031:

– Διαρκής τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα οφέλη να μεταφέρονται σε κάθε πολίτη ξεχωριστά.

– Συνέχιση εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς μαζί με τη δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και τη σταθερή φροντίδα πιο αδύναμων.

Τι άλλαξε στη χώρα επί διακυβέρνησης ΝΔ

Αναφερόμενος σε όσα έχουν αλλάξει την εικόνα της χώρας τα τελευταία χρόνια, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική μνεία στο μεταναστευτικό, την παιδεία, την υγεία και τη λειτουργία του κράτους.

Για το μεταναστευτικό, ανέφερε ότι «από πολιορκημένη, η χώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της», τονίζοντας ότι, αντί για μεταναστευτικές ροές, τα νησιά υποδέχονται πλέον Τούρκους επισκέπτες, που στηρίζουν την τοπική οικονομία.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου, στην καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους ομογενείς και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι «κερδίσαμε τη μάχη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δημόσια πανεπιστήμια, δηλώνοντας «περήφανος» που δεν υπάρχει καμία κατάληψη, αλλά και στις αλλαγές στην Υγεία και την Παιδεία. «Πρόκειται για μικρές επαναστάσεις» υπογράμμισε.

Τα 10 άλματα ως το 2031

1.Ανάπτυξη μέσω αύξησης της παραγωγικότητας. Ως το 2031 η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ – 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη – Οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ.

2.Ένα κράτος κανόνων κι όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από «παραθυράκια» συναλλαγών – Αιχμή η Συνταγματική Αναθεώρηση.

3.Η Ελλάδα στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα Δικαιοσύνης – με τον Ψηφιακό Φάκελο Δικαστών, τη δυνατότητα κάθε πολίτη να παρακολουθεί την υπόθεσή του, διπλασιασμό εξωδικαστικών επιλύσεων, επέκταση του νέου Δικαστικού Χάρτη και τη Διοικητική Δικαιοσύνη.

4.Στην Παιδεία το Νέο Σχολείο και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το Πανεπιστήμιο.

5.Προσιτή κατοικία για όλους, ιδίως για τη νέα γενιά. Αρχικά, με τη διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων σπιτιών, με 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες, με ακόμη 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρώτης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ΕΔ και με νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

6.Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας. Μέσα από αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και εργαζόμενο με στόχο πιο πολλές εξαγωγές. Με αναδασμούς, Γεωπληροφοριακό Μητρώο Αγροτικής Γης, «Γεωργία ακριβείας». «Έξυπνη» άρδευση, περισσότερα θερμοκήπια και συνεργατικά σχήματα, αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, Αγροτικά Λύκεια και νέα Αγροτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

7.Πράσινη και Ανθεκτική Ελλάδα. Με το Κτηματολόγιο και τις Πολεοδομίες, με ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τη διαχείριση του νερού (ενοποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς εκτός ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κεντρικό σχεδιασμό των έργων, με ψηφιακή παρακολούθηση απωλειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση).

8.Δημόσια Διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη στην ποιότητα υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με καθολική κατάργηση γραφειοκρατίας, τεχνολογία που απλοποιεί την καθημερινότητα σε Υγεία, Παιδεία, παρακολούθηση των τιμών, αστυνόμευση των δρόμων.

9.Κοινωνικό Κράτος: Ποιοτική προσχολική απασχόληση με 50.000 επιπλέον δικαιούχους vouchers – Καθολική εφαρμογή των «Νταντάδων της Γειτονιάς» – Μακροχρόνια φροντίδα σε 400.000 ηλικιωμένους – Δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών – Στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

10.Ισχυρή Πατρίδα: το 2030 θα ολοκληρώνει το τεράστιο πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Rafale, Belharra, μαχητικά F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα», νέα Canadair της Πολιτικής Προστασίας, σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.

Πρόγραμμα αξιόπιστο και σαφές

Σύνθημά μας η λέξη «ορίζοντας» -έχει, όπως το πρόγραμμά μας διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές, είπε ο πρωθυπουργός.

«Διαμορφώνει τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωτερικό σκηνικό σύγχυσης από κόμματα και κομματίδια, που αδυνατούν να αντιταχθούν πειστικά στις κυβερνητικές δράσεις, αναμασώντας μόνο έωλα συνθήματα» υπογράμμισε.

Τα διλήμματα της επόμενης κάλπης

«Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών» διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στη γειτονιά μας οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, που καλούμαστε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα» συνέχισε.

«Καρφί» για Τσίπρα με… μουσαμάδες και Μητροπάνο

«Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν τον στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: “Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω”» είπε χαρακτηριστικά, «καρφώνοντας» το… rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

Και κατέληξε: «Αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα, παρά μόνο τα προβλήματα -επόμενο βήμα οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και οικογένεια».

Μήνυμα για αυτοδυναμία: Να μείνουμε μακριά από την ακυβερνησία και τα παζάρια

«Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Θα κριθεί σύντομα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στη δίνη απρόβλεπτων εξελίξεων» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πατρίδα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς. Μιλώ για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες» ξεκαθάρισε.

Γιατί μια τρίτη τετραετία

«Γιατί μία τρίτη τετραετία;» διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης, για να απαντήσει κατόπιν: «Δεν ονειρεύομαι «μία από τα ίδια, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι».

Και συμπλήρωσε: Προτείνω μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας. Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας»: Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους.

Η προσωπική εξομολόγηση Μητσοτάκη για τη διακυβέρνηση ΝΔ, με την οποία ολοκλήρωσε την ομιλία του

Πριν οκτώ χρόνια υπέγραφα εδώ μία Συμφωνία Αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα, και παρά τα σοβαρά εμπόδια και όχι δίχως λάθη, νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα -ο χρόνος που μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα.

Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα – με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».