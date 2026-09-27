Με τις κατευθυντήριες γραμμές να έχουν περιγραφεί από τον πρωθυπουργό και εν αναμονή των αποφάσεων της Ευρώπης, συνεδριάζει την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο για να προσδιορίσει την πολιτική των «αναχωμάτων» προς το δύσκολο χειμώνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ βρισκόταν στις ΗΠΑ είχε στις επικοινωνίες του με τους αρμόδιους υπουργούς δώσει το στίγμα των παρεμβάσεων που θα αρχίσουν να ανακοινώνονται την Τετάρτη και θα αφορούν, εκτός από τη νομοθέτηση των μέτρων της ΔΕΘ, τις πρωτοβουλίες για φθηνότερα καύσιμα.

Η στήριξη των πολιτών μπροστά στον, όπως όλα δείχνουν, ενεργειακά ακριβό χειμώνα, είναι ειλημμένη απόφαση, ωστόσο το μείγμα της πολιτικής απάντησης είναι κάτι που θα μπει στις ράγες της υλοποίησης τις προσεχείς ώρες.

Λίγο πριν εκπνεύσει ο μήνας θα ανακοινωθεί το πλαίσιο στήριξης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης (σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια που θα κάνουν τις δικές τους ανακοινώσεις) και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ύψος του επιδόματος.

Ειδικά για πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει λύση, ώστε η εκκίνηση της τιμής διάθεσης που πρέπει άνοιξε στο 1,1 ευρώ ανά λίτρο, φέτος να μην είναι λίγο κάτω από το 1,75, στην τιμή δηλαδή που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο.

Ήδη σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, το κρύο είναι αισθητό και οι πολίτες αναζητούν στήριξη της τσέπης τους για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης από τον Οκτώβριο.

Κυβερνητικά στελέχη εξηγούν ότι όλο το προηγούμενο διάστημα –πριν ακόμη ο πρωθυπουργός ανακοινώσει το πακέτο της ΔΕΘ- οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν ξεκινήσει να καταθέτουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις προτάσεις του με τις ενδεδειγμένες λύσεις για το κάθε χειμερινό σενάριο, όσο παραμένει εκκρεμής η κατάσταση στο γύρω και το διεθνές περιβάλλον.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι το μακροοικονομικό σενάριο για την Ελλάδα είναι ευνοϊκό, εντούτοις ο φετινός χειμώνας μπορεί να αποδειχθεί έμφορτος δύσκολων και ιδιαίτερα απαιτητικών εξισώσεων.

Γι’ αυτό και οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται σε δόσεις, αναλόγως των εξελίξεων και των διεθνών τιμών- με την Ευρώπη να αναλαμβάνει στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου την κύρια ευθύνη των κεντρικών αποφάσεων για το κόστος της ενέργειας (για τα ορυκτά καύσιμα και το φυσικό αέριο).

Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη αφήνει στο τραπέζι τη συζήτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ώστε το κόστος να εκπίπτει από τις οροφές δαπανών του προϋπολογισμού.

Το κλίμα που καταγράφεται μέχρι στιγμής δείχνει ότι η μείωση του ΕΦΚ δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο.

Πολιτικός «μαραθώνιος» προς τις κάλπες

Στο πολιτικό πεδίο το Μέγαρο Μαξίμου στρέφεται στο να απαντήσει με σαφήνεια και χρονοδιάγραμμα για το πως οι πολίτες θα έχουν το μέγιστο δυνατό όφελος στην τσέπη τους.

Από τη μια είναι η βροχή πιέσεων με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και από την άλλη είναι το συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει χωρίς να το υπερβαίνει.

Ένας στόχος για παράδειγμα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να πέσει στο χαμηλότερο δυνατό σημείο από εκείνο στο οποίο έκλεισε, αρκετά κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Ο δεύτερος στόχος είναι αναμφισβήτητα να συνεχιστεί «μια συνετή οικονομική διαχείριση, κόντρα στα αιτήματα της αντιπολίτευσης».

Υπουργός επισημαίνει ότι όταν ξεκίνησε η κρίση αυτή, δεν δόθηκαν δεν δόθηκαν όλα τα μέτρα εμπροσθοβαρώς.

«Σκεφτείτε να είχαμε ακούσει τα αιτήματα του Μαΐου, του Ιουνίου, το κλασικό για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, που ακοστολόγητα αναφέρει η αντιπολίτευση. Τώρα δεν θα είχαμε τα λεφτά αυτά για να γίνουν ανακοινώσεις», υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης εστιάζοντας στα «καυτά» ζητήματα της συγκυρίας και στην πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση σε μια προεκλογική στιγμή.

Είναι προφανές ότι μέσα στους επόμενους μήνες η αντιπαράθεση στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό θα εξελίσσεται σε όλο και πιο έντονους τόνους, αλλά το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει στη γραμμή διατήρησης των δημοσιονομικών κανόνων και της ανάπτυξης των μεταρρυθμίσεων με τη λογική «το είπαμε, το κάνουμε».

Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό το πλάνο είναι εκτός προγραμματισμού και της στρατηγικής που φαίνεται να ακολουθεί η κυβερνητική παράταξη, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων της προεκλογικής περιόδου.

Το γεγονός ότι σε όλα τα γκάλοπ πλέον η Νέα Δημοκρατία γράφει ένα ποσοστό γύρω στο 30% και αρχίζει να κερδίζει σταδιακά ψηφοφόρους από τη ζώνη των αναποφάσιστων που επιζητούν πολιτική σταθερότητα είναι για την κυβέρνηση η κρίσιμη αφετηρία για τον «μαραθώνιο» πρωτοβουλιών προς τις εκλογές την προσεχή άνοιξη.

Το σύνθημα της ΝΔ συνδέεται με τη διεκδίκηση ενός αυτοδύναμου αποτελέσματος από τη βάση των ψηφοφόρων που θεωρούν την πολιτική σταθερότητα συνώνυμη με την αυτοδύναμη κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας. Ναι μεν θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν εκλογικά κοινά που στρέφονται τώρα διερευνητικά στο σενάριο της πολιτικής αλλαγής, αλλά θα επιμείνουν σταθερά στην γκάμα ψηφοφόρων που προτιμά ένα σταθερό περιβάλλον, χωρίς διπλές ή τριπλές εκλογές.

Η Νέα Δημοκρατία, ως το μόνο κόμμα που δεν βασίζεται σε συνθήματα περί πολιτικής αλλαγής, εκτιμούν ότι θα καταφέρει να πείσει στο φινάλε του «μαραθωνίου» ευρύτερα εκλογικά κοινά, κυρίως αυτά με κεντρώο προφίλ.

Ο διεμβολισμός δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ είναι «μόνιμη» επιδίωξη, καθώς από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά βλέπουν ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάθε άλλο παρά διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη μάχη στο Κέντρο.

Άγνωστη και δυσδιάκριτη είναι αυτή τη στιγμή η κινητικότητα των συντηρητικών ψηφοφόρων μπροστά σε ένα νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, όμως στελέχηαπό την κυβέρνηση φιλοδοξούν ότι ο κάθε επόμενος μήνας θα φέρνει μαζί του όλο και πιο έντονα διλήμματα προς τους ψηφοφόρους, τα οποία θα αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας την ώρα της κάλπης.

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