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Μήνυμα κατά του εκλογικού εφησυχασμού ενόψει της κάλπης του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτάσσοντας την εμπειρία αλλά και την ικανότητα ανανέωσης της Νέας Δημοκρατίας στη μάχη για μια τρίτη κυβερνητική θητεία.

Ο πρωθυπουργός έβαλε στο στόχαστρό του και την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της εμμονή σε προτάσεις του παρελθόντος, ενώ προσδιόρισε ως μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας τη μεταφορά των κερδών της ανάπτυξης στην τσέπη των πολιτών.

«Αντιμετωπίζω πάντα τις εκλογές με πολύ μεγάλη ταπεινότητα. Αναγνωρίζοντας ότι κάθε φορά πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών», ανέφερε ο πρωθυπουργός στη συζήτησή του με τον Νικόλαο Καραμούζη, πρόεδρο της Grant Thornton Consulting στην Ελλάδα, και τον Βασίλη Καζά, διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton Ελλάδας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold: Connected Intelligence – The Future Advantage».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβαλε, πάντως, ως πολιτικά πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας τη μεγαλύτερη εμπειρία που διαθέτει σήμερα σε σχέση με το 2019 και το 2023, αλλά και την ικανότητά της ως παράταξης να ανανεώνεται.

Καρφιά στην αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε αιχμές για την οικονομική ατζέντα της αντιπολίτευσης, με συγκεκριμένες αναφορές στις προτάσεις για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και σύνταξης, αλλά και τη μείωση του ΦΠΑ.

«Λες και μερικές φορές ακούω την κολλημένη βελόνα ιδεών και προτάσεων που έρχονται από άλλη εποχή. Λες και το ζήτημα της χώρας είναι μόνο ότι θα δώσουμε τη 13η, 14η σύνταξη, 13ο, 14ο μισθό ή θα κόψουμε τον ΦΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των συγκεκριμένων ζητημάτων, αλλά θέτοντας και την παράμετρο του δημοσιονομικού κόστους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Αλλά εδώ έρχεται ένας κόσμος με φόρα που αλλάζει τελείως και πρέπει να βρούμε τη θέση μας ως χώρα σε αυτόν τον κόσμο».

Το στοίχημα του 2030

Ο πρωθυπουργός έδωσε, παράλληλα, το περίγραμμα των προτεραιοτήτων μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, αναγνωρίζοντας ότι οι προκλήσεις του 2027 είναι διαφορετικές από εκείνες του 2019.

«Πράγματι πετύχαμε πολλά και η διαδρομή αυτή πρέπει να έχει και συνέπεια και συνέχεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι διαμορφώνεται ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το πού θέλει να βρίσκεται η Ελλάδα του 2030, εφόσον οι πολίτες ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία.

Στην κορυφή της ατζέντας του έβαλε το πώς η «αναμφισβήτητη μακροοικονομική επιτυχία θα μετατραπεί σε βελτιωμένες συνθήκες για κάθε νοικοκυριό με περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και με ταχύτερη σύγκλιση με την Ευρώπη».

Μίλησε, μάλιστα, για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού άλματος, με μεγαλύτερες ταχύτητες στις αλλαγές στο κράτος και αξιοποίηση των νέων εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση.

«Χρειάζεται να κάνουμε αυτά που κάναμε καλά, να τα κάνουμε καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Τη Δευτέρα ο «Νέαρχος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τους προβολείς στο γεγονός ότι την προσεχή Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, θα βρίσκεται στην Ελλάδα η δεύτερη ελληνική φρεγάτα Belharra, ο «Νέαρχος», που θα καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την οικονομική ισχύ της χώρας τόσο με την αμυντική της θωράκιση όσο και με τις δυνατότητες χρηματοδότησης του κοινωνικού κράτους.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι γεωπολιτικά και αμυντικά ισχυρή αν δεν είναι και οικονομικά ισχυρή. Και δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνικό κράτος εάν δεν έχουμε υψηλή ανάπτυξη», τόνισε, δείχνοντας προς την κατεύθυνση των επενδύσεων, στις οποίες, όπως είπε, θα στραφεί το βάρος της κυβερνητικής προσπάθειας.