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Τα πρώτα τρακτέρ έχουν ήδη βγει στους δρόμους. Και στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι από τις αγροτικές πληρωμές των επόμενων ημερών θα κριθούν πολλά περισσότερα από την τήρηση ενός οικονομικού χρονοδιαγράμματος. Με τους παραγωγούς να ζεσταίνουν τις μηχανές για νέο γύρο κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τις εκκρεμότητες στις ενισχύσεις και να αποτρέψει μια νέα περίοδο αγροτικών μπλόκων, λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές.

Το αγροτικό ανεβαίνει ξανά στην κυβερνητική ατζέντα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μπροστά του δύο κρίσιμα ραντεβού. Την Τετάρτη, στο υπουργικό συμβούλιο, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία των πληρωμών, ενώ αμέσως μετά το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις Βρυξέλλες, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα διαπραγματευτούν τον νέο επταετή προϋπολογισμό. Εκεί βρίσκεται και το δεύτερο μεγάλο στοίχημα της Αθήνας, η εξασφάλιση των πόρων για την ελληνική γεωργία μετά το 2027, με την κυβέρνηση να υπολογίζει ότι μπορούν να κινητοποιηθούν περισσότερα από 20 δισ. ευρώ.

Η κλεψύδρα

Η 30ή Νοεμβρίου είναι η πρώτη ημερομηνία που έχει κυκλωθεί στο κυβερνητικό ημερολόγιο. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει ο νέος κύκλος αγροτικών πληρωμών, με σημαντική προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, ενώ τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσουν οι εκκαθαρίσεις και οι υπόλοιπες προγραμματισμένες καταβολές.

Το χρονοδιάγραμμα έχει ήδη περιγραφεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναγνωρίσει ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα έχει προκαλέσει δυσκολίες σε αρκετούς παραγωγούς, ιδιαίτερα κατά την υποβολή των αιτήσεων, επισημαίνοντας ότι οι προκαταβολές θα καταβληθούν έως τις 30 Νοεμβρίου και οι εκκαθαρίσεις τον Δεκέμβριο.

Πρόκειται για ένα χρονοδιάγραμμα που αποκτά πλέον χαρακτήρα προσωπικής πολιτικής δέσμευσης, καθώς το νέο σύστημα πληρωμών αποτέλεσε κεντρική επιλογή της κυβέρνησης μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ, έχουν οριστικοποιηθεί 495.000 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 90% των 555.000 παραγωγών που ξεκίνησαν τη διαδικασία. Το επόμενο βήμα είναι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, από τους οποίους θα προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι και τα ποσά της προκαταβολής.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την καταβολή ακόμη 1 δισ. ευρώ σε αγροτικές ενισχύσεις έως το τέλος του έτους. Το ποσό είναι σημαντικό, αλλά το πολιτικό στοίχημα βρίσκεται στην ταχύτητα των πιστώσεων, στην ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος και, κυρίως, στον αριθμό των παραγωγών που θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνδέσει την αναμόρφωση των αγροτικών επιδοτήσεων με τη συνολική μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα. Κατά την επίσκεψή του στην ΑΑΔΕ τον περασμένο Αύγουστο είχε επισημάνει ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει όμηρος των κυκλωμάτων παράνομων επιδοτήσεων, ενώ χαρακτήρισε το νέο πλαίσιο απαραίτητη βάση για την επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Είχε, μάλιστα, συνδέσει την προσπάθεια αυτή με την επόμενη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας ότι αποτελεί ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθεί και προσωπικά.

Οι κόκκινες γραμμές

Την ίδια ώρα, η μάχη για τα αγροτικά κονδύλια μεταφέρεται στις Βρυξέλλες. Και εδώ ο πρωθυπουργός έχει ήδη χαράξει τις ελληνικές κόκκινες γραμμές.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα, μαζί με άλλες 15 χώρες που συγκροτούν τους «Φίλους της Συνοχής», δεν πρόκειται να αποδεχθεί περικοπές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και στην Πολιτική Συνοχής.

«Δεν θα δεχθούμε περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι πόροι αποτελούν βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Η θέση αυτή επανέρχεται στο προσκήνιο ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της 26ης και 27ης Νοεμβρίου, μετά τη νέα συμβιβαστική πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, που περιορίζει περαιτέρω τον προτεινόμενο συνολικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Για την Ελλάδα, το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει παρουσιάσει τη δυνατότητα κινητοποίησης πόρων άνω των 20 δισ. ευρώ για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές την περίοδο 2028–2034. Πρόκειται για δυνητική χρηματοδότηση από διαφορετικά ευρωπαϊκά εργαλεία και όχι για ένα ποσό που έχει ήδη εξασφαλιστεί.

Στην Αθήνα υπάρχει, πάντως, επίγνωση ότι η διαπραγμάτευση θα είναι δύσκολη, καθώς οι δημοσιονομικά αυστηρότερες χώρες πιέζουν για περιορισμό των ευρωπαϊκών δαπανών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι ανάγκες χρηματοδότησης της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας.

Το στίγμα έδωσε ήδη από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος χαρακτήρισε θετικό το αγροτικό σκέλος της νέας διαπραγματευτικής πρότασης, επισημαίνοντας πάντως ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Για την κυβέρνηση, η διαπραγμάτευση έχει και μια δεύτερη διάσταση. Η Ελλάδα επιδιώκει να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους για την επόμενη επταετία, την ώρα που καλείται να αποδείξει ότι έχει αφήσει πίσω τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ και μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις σημερινές ευρωπαϊκές ενισχύσεις.

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ

Στο εσωτερικό, πάντως, ο αγροτικός κόσμος δεν περιμένει τις αποφάσεις των Βρυξελλών. Οι πρώτες κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από την Αγιά της Λάρισας, με παραγωγούς που διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις από τον παγετό του 2025.

Την Τρίτη τη σκυτάλη παίρνουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι της Μαγνησίας, με προγραμματισμένη μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Την Τετάρτη προβλέπεται συμμετοχή αγροτών στις απεργιακές κινητοποιήσεις, ενώ η 6η Δεκεμβρίου αποτελεί το επόμενο κρίσιμο ορόσημο.

Τότε, στην πανελλαδική σύσκεψη της Επιτροπής των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, θα ληφθούν οι αποφάσεις για ενδεχόμενη κλιμάκωση, ακόμη και με πανελλαδικά μπλόκα πριν από τα Χριστούγεννα.

Στο επίκεντρο των αγροτικών διεκδικήσεων παραμένουν οι καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων και τα προβλήματα της κτηνοτροφίας. Ζητήματα που δεν εξαντλούνται στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου, ακόμη και αν αυτή πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στην Ελλάδα. Παράλληλα με τη Σύνοδο Κορυφής, ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις ετοιμάζουν κινητοποίηση στις Βρυξέλλες, αντιδρώντας στις προτεινόμενες περικοπές της ΚΑΠ.