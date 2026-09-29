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Στην κρίση της Δικαιοσύνης παραπέμπει η κυβέρνηση μετά το βούλευμα για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

«Η Κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Όπως προσθέτουν, «ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα δικαιωθεί. Συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις».

Παράλειψη και όχι θετική ενέργεια

Λίγο αργότερα, υπήρξε και συμπληρωματική επισήμανση για το περιεχόμενο του βουλεύματος. Σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει, στον Χρήστο Τριαντόπουλο αποδίδεται παράλειψη αποτροπής ενεργειών άλλων και όχι θετική ενέργεια από τον ίδιο.

Η διάκριση αυτή αφορά το τι ακριβώς αποδίδεται στον πρώην υφυπουργό, ενώ η τελική κρίση για την υπόθεση ανήκει στη Δικαιοσύνη.

Η σημερινή δήλωση Τριαντόπουλου

Νωρίτερα σήμερα, ο Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές στη Μαγνησία, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρώην υφυπουργός δηλώνει ότι διαφωνεί με το βούλευμα και επιμένει στην αθωότητά του. Όπως αναφέρει, προτεραιότητά του είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και να αποδειχθεί η αθωότητά του, καθώς η δικαστική διαδικασία που έχει μπροστά του απαιτεί χρόνο και προσήλωση και δεν επιθυμεί να τη συνδυάσει με προεκλογική δραστηριότητα.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραμένει βουλευτής Μαγνησίας έως την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περιόδου.

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