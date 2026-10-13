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Νέα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, θέτοντας τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής για την επόμενη περίοδο. Παράλληλα, περιέγραψε τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δικαιοσύνη, στη χωροταξία και στο Κτηματολόγιο, καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την αύξηση των επενδύσεων στα 65 δισ. ευρώ έως το 2030.

Μιλώντας χθες το βράδυ στην ειδική εκδήλωση για τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τη δημιουργία της νέας Ideal Holdings, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Κωστής Χατζηδάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι, παρά την ισχυρή επιχειρηματική παράδοση της χώρας, η μεγαλύτερη κλίμακα αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα τις επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Τα νέα κίνητρα

«Το μέγεθος μετράει», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ότι η προώθηση των συγχωνεύσεων δεν αποτελεί πάντοτε δημοφιλή επιλογή στην Ελλάδα, όπου κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει δύο φορές στη θέσπιση κινήτρων για επιχειρηματικές συγχωνεύσεις και σχεδιάζει νέες παρεμβάσεις προς την ίδια κατεύθυνση. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να δημιουργηθούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και ισχυρότερη θέση στον ανταγωνισμό.

Ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε την ανάγκη αυτή με τη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η επιχειρηματική πρωτοβουλία χρειάζεται να υποστηριχθεί από ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των εταιρειών.

Δικαιοσύνη και χωροταξία

Στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο χρόνος που απαιτείται για την εκδίκαση υποθέσεων στο Πρωτοδικείο της Αθήνας έχει περιοριστεί κατά 50%, ενώ στόχος είναι έως το 2027 η Ελλάδα να προσεγγίσει συνολικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών.

Αντίστοιχα, χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία, καθώς και τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια.

Στις εκκρεμότητες της επόμενης περιόδου συμπεριέλαβε και την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, σημειώνοντας ότι, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, απομένουν βήματα προκειμένου να καταστεί πλήρως λειτουργικό για πολίτες και επιχειρήσεις.

Τεχνητή νοημοσύνη και επενδύσεις

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως εξήγησε, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην παραγωγικότητα, ενώ η αδυναμία προσαρμογής ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Για τον λόγο αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει κεντρικό ζήτημα της κυβερνητικής ατζέντας την επόμενη περίοδο.

Παράλληλα, επανέλαβε τον στόχο για αύξηση των επενδύσεων από περίπου 45 δισ. ευρώ σε 65 δισ. ευρώ έως το 2030, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν ήδη διπλασιαστεί από το 2019.

Η προσέλκυση περισσότερων ελληνικών και ξένων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας, αποτελεί, κατά τον Κωστή Χατζηδάκη, βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Η ενεργειακή κρίση

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στις νέες διεθνείς αβεβαιότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στην ενέργεια και στις πιέσεις που καταγράφονται στην αγορά ομολόγων.

Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στις επιπτώσεις των κρίσεων, χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Προειδοποίησε, μάλιστα, για τον κίνδυνο του λαϊκισμού, επισημαίνοντας ότι η άσκηση οικονομικής πολιτικής απαιτεί συνδυασμό κοινωνικής ευαισθησίας και δημοσιονομικής σοβαρότητας. Αναγνώρισε ότι οι διεθνείς κρίσεις περιορίζουν τα περιθώρια παρέμβασης, σημειώνοντας ότι καμία κυβέρνηση δεν διαθέτει κάποιο «μαγικό κουμπί» για να τις εξαφανίσει.

«Πολλές Ideal Holdings»

Αναφερόμενος στην πενταετή πορεία της Ideal Holdings, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι επενδύσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ που έχει πραγματοποιήσει ο όμιλος στην ελληνική αγορά και οι περίπου 3.500 εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου του αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρηματικής μεγέθυνσης.

Ο ίδιος συνέδεσε την ανάπτυξη της Ideal με τη συνολικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, κάνοντας αναφορά στη μείωση του δημόσιου χρέους και της ανεργίας, στην αποκλιμάκωση του προβληματικού ιδιωτικού χρέους και στη βελτίωση της εικόνας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

«Χρειαζόμαστε πολλές Ideal Holdings στην Ελλάδα», ανέφερε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ομίλου, Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, υποστηρίζοντας ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας θα στηριχθεί σε επιχειρήσεις που επενδύουν, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αποκτούν μεγαλύτερο μέγεθος.

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