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Τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με αιχμή τις επενδύσεις, την καινοτομία, την ενεργειακή αναβάθμιση και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον χαιρετισμό του στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής». Όπως υπογράμμισε, η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας προϋποθέτει σταθερότητα, συνέπεια και ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να παραμένει βασική πρόκληση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις τέσσερις προτεραιότητες για την ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σταθερότητας και συνέχειας απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Χρειάζεται ρεαλιστική ελπίδα, όχι αβέβαιους πειραματισμούς που θα τη γύριζαν πίσω» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ακόμη στάθηκε στην ανάγκη να διατηρήσει η Ελλάδα τη σταθερότητα και την αναπτυξιακή της πορεία, αποφεύγοντας «αβέβαιους πειραματισμούς που θα τη γύριζαν πίσω.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει το στοίχημα της αξιοπιστίας, έχοντας βάλει τάξη στα δημόσια οικονομικά, ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, με τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ο βασικός μισθός έχει αυξηθεί στα 920 ευρώ και ο μέσος μισθός πάνω από τα 1.500 ευρώ, ενώ παράλληλα στηρίζονται οι συντάξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη στηρίζεται ολοένα περισσότερο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, με τη βιομηχανία και τη μεταποίηση να ενισχύονται και τις ξένες επενδύσεις να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. «Η χώρα που κάποτε εισήγαγε ρεύμα, τώρα το εξάγει. Είμαστε, ήδη, ένας διεθνής ενεργειακός κόμβος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα κινείται πλέον με ευρωπαϊκές ταχύτητες στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία.

Η ακρίβεια και οι τέσσερις προτεραιότητες για την οικονομία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο στοίχημα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να την αντιμετωπίσει με τη στήριξη του εισοδήματος, αλλά κυρίως με τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης.

Όπως εξήγησε, η διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές ανατροπές, αλλαγές στις εμπορικές ισορροπίες, πιέσεις από το ενεργειακό κόστος και την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τέσσερις προτεραιότητες για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Η πρώτη αφορά την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου που στηρίζεται στην κατανάλωση, με στόχο ένα νέο επενδυτικό και παραγωγικό άλμα. Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην πλήρη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων, καθώς και στην απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους, ώστε η εργασία να γίνει πιο αποδοτική.

Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης, με αξιοποίηση όχι μόνο των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να στηριχθούν επιχειρήσεις που αναπτύσσονται, καινοτομούν, αποκτούν διεθνή παρουσία και δημιουργούν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η τρίτη αφορά την προσιτή ενέργεια και τις σύγχρονες υποδομές, με επενδύσεις σε δίκτυα, αγωγούς, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης, αλλά και με έρευνες για τον υποθαλάσσιο πλούτο της χώρας.

Τέλος, η τέταρτη προτεραιότητα επικεντρώνεται στις μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στους θεσμούς, με περιορισμό της γραφειοκρατίας, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και διαμόρφωση σαφούς φορολογικού και κανονιστικού πλαισίου

Aναλυτικά ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη

Κυρίες και κύριοι,

Ευχαριστώ θερμά τη «Ναυτεμπορική» για την πρόσκληση στο 5ο Οικονομικό της Συνέδριο. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας. Η συμμετοχή μου, έστω και με αυτό το μήνυμα, αντανακλά τη σημασία που δίνω στον διάλογο για την επόμενη ημέρα της οικονομίας μας. Πολύ περισσότερο όταν το ερώτημα που θέτετε αγγίζει ακριβώς αυτό που απασχολεί κι εμάς: πώς χτίζουμε μία οικονομία προστιθέμενης αξίας, η οποία θα προσελκύει μεγαλύτερες ροές κεφαλαίων και θα γίνεται πιο ανθεκτική στις κρίσεις.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας. Βάλαμε τάξη στα δημόσια οικονομικά μας, ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα, πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη και αναπτυσσόμαστε σταθερά πολύ ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μειώσαμε, επίσης, την ανεργία κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ αυξήσαμε τον βασικό μισθό στα 920 ευρώ και τον μέσο πάνω από τα 1.500 ευρώ, στηρίζοντας παράλληλα όλες τις συντάξεις.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αλλάζει, πλέον, το ίδιο το παραγωγικό μας μοντέλο. Η ανάπτυξη στηρίζεται όλο και περισσότερο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η βιομηχανία και η μεταποίηση ανεβαίνουν σταθερά. Οι ξένες επενδύσεις φτάνουν σε ιστορικά υψηλά. Η χώρα που κάποτε εισήγαγε ρεύμα, τώρα το εξάγει. Είμαστε, ήδη, ένας διεθνής ενεργειακός κόμβος. Και βέβαια, στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία τρέχουμε πλέον με ευρωπαϊκές ταχύτητες.

Ωστόσο, η ακρίβεια από τη διεθνή κρίση παραμένει το μεγάλο στοίχημα, στο οποίο απαντούμε στηρίζοντας το εισόδημα, κυρίως, όμως, διατηρώντας τη σταθερότητα και την αναπτυξιακή μας τροχιά. Είναι, άλλωστε, μία επιλογή που επιβάλλει η ίδια η συγκυρία, σε έναν κόσμο γεωπολιτικών ανατροπών, με την τεχνητή νοημοσύνη να μετασχηματίζει εκ βάθρων την εργασία, τις εμπορικές ισορροπίες να μεταβάλλονται βίαια και την ενέργεια να δοκιμάζει τις οικονομικές αντοχές όλων των κρατών.

Για να διατηρηθούμε σε αυτή την πορεία, επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις προτεραιότητες, που είναι και θέματα του συνεδρίου σας. Πρώτον, στο «Σχέδιο», αλλάζουμε την οικονομία που στηρίζεται στην κατανάλωση. Τώρα είναι που απαιτείται ένα μεγάλο επενδυτικό και παραγωγικό άλμα, με εξυπνότερη και αποδοτικότερη εργασία. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την πλήρη ψηφιοποίηση στη λειτουργία της Διοίκησης. Το ίδιο, όμως, και στη δράση των επιχειρήσεων, με εργαζομένους εξοπλισμένους με κατάλληλες δεξιότητες.

Δεύτερον, η «Χρηματοδότηση», καθώς τα κεφάλαια είναι το καύσιμο της ανάπτυξης όταν διοχετεύονται εκεί όπου δημιουργούν πραγματική υπεραξία. Δεν αρκούμαστε, λοιπόν, στους ευρωπαϊκούς πόρους. Αξιοποιούμε κάθε εργαλείο και μοχλεύουμε τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, δίνοντας ώθηση στις υγιείς επιχειρήσεις. Είναι αυτές που μεγαλώνουν, καινοτομούν, αποκτούν διεθνές αποτύπωμα, είναι αυτές που δημιουργούν καλοπληρωμένες δουλειές.

Τρίτον, τα «Θεμέλια», που δεν είναι άλλα από την προσιτή ενέργεια και τις σύγχρονες υποδομές. Γι’ αυτό επενδύουμε στα δίκτυα, στους αγωγούς, στις ανανεώσιμες πηγές και στην αποθήκευση, ενώ ερευνούμε και τον υποθαλάσσιο πλούτο μας.

Τέταρτον, οι «Δομές»: με μεταρρυθμίσεις και τομές στους θεσμούς και στο κράτος, αίροντας τη γραφειοκρατία, επιταχύνοντας σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης και κυρίως καταπολεμώντας ριζικά τη φοροδιαφυγή και διαμορφώνοντας ένα σαφές φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σε αυτή την προσπάθεια, ωστόσο, πάνω από όλα η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Χρειάζεται ρεαλιστική ελπίδα, όχι αβέβαιους πειραματισμούς που θα τη γύριζαν πίσω. Αλλά και ισχυρή καθοδήγηση στα κρίσιμα χρόνια που έρχονται. Όπως χρειάζεται, βέβαια, και τεκμηριωμένες θέσεις αντί για εύκολα συνθήματα. Αυτή την ανάγκη καλείται να υπηρετήσει και το Συνέδριό σας, στο οποίο εύχομαι κάθε επιτυχία. Την εγγυάται, άλλωστε, η υπεραιωνόβια πορεία της ιστορικής «Ναυτεμπορικής».