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Ανοιχτό άφησε ο Παύλος Μαρινάκης το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης απέναντι στις αυξήσεις σε ρεύμα και καύσιμα, αποκαλύπτοντας ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει «εφεδρεία» για το 2026 και θα αξιολογήσει τα νέα δεδομένα πριν αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβαλε παράλληλα φρένο στα σενάρια για οριζόντια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενώ ανέβασε τους τόνους για τον Ηλία Κασιδιάρη, εξαπολύοντας αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ για τους Ποινικούς Κώδικες του 2019.

«Έχουμε κρατήσει εφεδρεία για το 2026»

Για το μέτωπο της ακρίβειας, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι για τον Σεπτέμβριο παρατάθηκαν τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί τόσο από το κράτος όσο και από τα διυλιστήρια. «Βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρεία για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές», είπε.

Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα προς την αντιπολίτευση ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι απεριόριστος. «Για να μπορούμε να τα δώσουμε αυτά, θα πρέπει να μας μείνει και κάτι», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν μπορεί να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι ειδικές παρεμβάσεις που είχαν εφαρμοστεί σε περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών, ιδίως στο diesel, έδωσαν μεγαλύτερο όφελος στους πολίτες από αυτό που θα προέκυπτε από τη μείωση του ΕΦΚ έως το κατώτατο επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό όριο.

«Το κόστος, αν λαμβάναμε αυτό το μέτρο, θα ήταν μεγαλύτερο. Και τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν δημοσιονομικά. Ή, και να υπήρχαν, θα στερούσαν άλλες δαπάνες, όπως για παράδειγμα τη στήριξη των συνταξιούχων», ανέφερε.

Αιχμές για τα ψίχουλα

Η αιχμή προς όσους ζητούν μείωση των φόρων στα καύσιμα ήταν σαφής: «Όσοι λένε ελαφρά τη καρδία “μειώστε τον φόρο κατανάλωσης” δεν λένε “μη δώσετε στους συνταξιούχους”. Τα μέτρα έχουν κόστος».

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. «Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με ημίμετρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε, σημειώνοντας ότι μια κρίση τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από μία χώρα.

Κασιδιάρης: Τι θα κρίνει ο Άρειος Πάγος

Στο ζήτημα του Ηλία Κασιδιάρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και ξεκαθάρισε ότι την τελική απόφαση για ενδεχόμενη συμμετοχή κόμματος που συνδέεται μαζί του δεν τη λαμβάνει η κυβέρνηση.

«Το κρίσιμο δεν είναι αν μπορεί να κατέβει από μόνος του. Γιατί θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% επί του συνόλου των ψήφων», ανέφερε.

Αναφέρθηκε στις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει για περιπτώσεις στις οποίες ο τυπικός ή ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα και πρόσθεσε:

«Το αν ένα κόμμα με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη θα γίνει δεκτό δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση». Όπως είπε, αυτό που απομένει είναι να αποφασίσει ο Άρειος Πάγος. Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε τη σημερινή συζήτηση με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήρθε η προοδευτική και ευαίσθητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έκανε το αδίκημα αυτό απλή κάθειρξη», είπε. Έκανε ειδική αναφορά και στην κατάργηση της αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια χρειάστηκε να καλυφθεί νομοθετικά το σχετικό κενό.

«Για να καταλάβετε το μέγεθος του πολιτικού εγκλήματος του Ποινικού Κώδικα το 2019, εμείς δημιουργήσαμε ένα νομοθετικό πλαίσιο γιατί εκεί υπήρχε ένα κενό. Εμείς δώσαμε το νομικό εργαλείο στον Άρειο Πάγο».

Υπερασπίστηκε παράλληλα τη στάση της ΝΔ απέναντι στη Χρυσή Αυγή, λέγοντας ότι είναι «το τελευταίο κόμμα και η τελευταία κυβέρνηση» που μπορεί να κατηγορηθεί ότι κλείνει το μάτι στους ακραίους.

Για τα τηλέφωνα στις φυλακές: «Να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν»

Ερωτηθείς για τις αναφορές σχετικά με τηλεφωνικές επικοινωνίες του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Αν κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους σε μια φυλακή, θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν».

«Δεν σχεδιάζεται αλλαγή στο επίδομα ανεργίας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε επίσης να κλείσει τη συζήτηση που προκάλεσε προηγούμενη τοποθέτησή του για την επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας.

«Αυτή η θέση, το ξεκαθαρίζω, δεν είναι η θέση της κυβέρνησης. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο», είπε.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη: «Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση –και επιμένω, αυτό ως προσωπική θέση– να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία». Και επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση».

Σαμαράς: «Δεν εξαρτόμαστε από κανένα άλλο κόμμα»

Ερωτηθείς για το πώς θα αντιμετωπίσει η ΝΔ ενδεχόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Η επιτυχία ή η αποτυχία μας στις εκλογές δεν εξαρτάται από κανένα άλλο κόμμα».

Δήλωσε αισιόδοξος για την εκλογική μάχη, σημειώνοντας ότι «όταν έρθει εκείνη η ώρα το δικό μας σχέδιο έχει αρχή, μέση και τέλος». «Ναι, με παραδοχή λαθών, αλλά οδηγεί κάπου. Με κοστολόγηση», πρόσθεσε.

«Αστείο να συζητάμε» για συνεργασία με Τσίπρα

Για το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει καμία τέτοια βάση. Είναι αστείο να το συζητάμε».

Χαρακτήρισε παράλληλα τον πρώην πρωθυπουργό «κυριότερο εκφραστή της χιλιοειπωμένης συνταγής της πλειοδοσίας», ενώ για το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι «έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα όπως εκείνα που κατήγγελλε».

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