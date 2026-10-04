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Η ενεργειακή πίεση επιστρέφει στην ευρωπαϊκή οικονομία μέσα από ένα καύσιμο που παραμένει κρίσιμο για τις μεταφορές και τη λειτουργία της αγοράς. Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του ντίζελ έχει δημιουργήσει ένα πρόσθετο κόστος που φθάνει τα 203 εκατ. ευρώ ημερησίως, επιβαρύνοντας οδηγούς, επιχειρήσεις και τελικά τους καταναλωτές.

Η αύξηση της τιμής του καυσίμου δεν περιορίζεται μόνο στο πρατήριο. Το κόστος μεταφέρεται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής, καθώς το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή ενέργειας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Για ένα μέσο επιβατικό αυτοκίνητο που κινείται με πετρέλαιο κίνησης, η πρόσθετη επιβάρυνση υπολογίζεται περίπου στα 30 ευρώ ανά γέμισμα, ενώ για ένα φορτηγό το επιπλέον κόστος μπορεί να φτάσει τα 236 ευρώ την εβδομάδα. Η επιβάρυνση αυτή επηρεάζει άμεσα τις μεταφορικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις logistics και σταδιακά τις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από το ντίζελ

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγαλύτερη έκθεση στις αυξήσεις του ντίζελ εξαιτίας της διαχρονικής εξάρτησής της από το συγκεκριμένο καύσιμο. Περίπου το 38% των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί πετρέλαιο κίνησης, ενώ σχεδόν το 30% του στόλου ντίζελ αποτελείται από οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών.

Η αντικατάσταση ενός τόσο μεγάλου αριθμού οχημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα και απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε νέα αυτοκίνητα, υποδομές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η περιορισμένη διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου έχει διευρύνει την απόσταση ανάμεσα στο κόστος του αργού πετρελαίου και στην τελική τιμή του ντίζελ. Το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους στον κλάδο της διύλισης, την ώρα που οι τελικοί χρήστες επωμίζονται το αυξημένο κόστος.

Πληρώνει περισσότερα για τις ίδιες ποσότητες πετρελαίου

Η εικόνα των ευρωπαϊκών εισαγωγών αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 κατέβαλε 55,8% περισσότερα χρήματα για εισαγωγές πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι οι ποσότητες που προμηθεύτηκε παρέμειναν σχεδόν σταθερές.

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, οι εισαγωγές πετρελαίου διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 36,7 εκατ. τόνους τον μήνα, καταγράφοντας αύξηση μόλις 1,2% σε σχέση με τον μέσο όρο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην αύξηση της κατανάλωσης, αλλά στο γεγονός ότι η Ευρώπη χρειάζεται να δαπανά πολύ περισσότερα χρήματα για να εξασφαλίσει αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας.

Αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδείχθηκαν στον μεγαλύτερο προμηθευτή αργού πετρελαίου της ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο, καλύπτοντας το 18,8% των εισαγωγών. Ακολουθούν η Νορβηγία με 14,3% και το Καζακστάν με 13,4%.

Η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας έχει εξελιχθεί σε στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, καθώς οι γεωπολιτικές κρίσεις εξακολουθούν να δημιουργούν έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το ακριβό ντίζελ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικονομία, καθώς παραμένει το βασικό καύσιμο των οδικών μεταφορών. Κάθε αύξηση της τιμής του επιβαρύνει τις εταιρείες μεταφορών, αυξάνει το κόστος διακίνησης προϊόντων και επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η στροφή στην εξοικονόμηση και την ηλεκτροκίνηση

Ως άμεσες λύσεις περιορισμού της κατανάλωσης προτείνονται μέτρα όπως η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους κατά 10 χιλιόμετρα την ώρα, η οικονομικότερη οδήγηση και η ενίσχυση της κοινής χρήσης οχημάτων.

Ο συνδυασμός αυτών των παρεμβάσεων θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για ντίζελ έως και κατά 15%, μειώνοντας την ενεργειακή πίεση.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η μεγαλύτερη αλλαγή συνδέεται με την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης. Η αντικατάσταση ενός πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου από ένα ηλεκτρικό όχημα μπορεί να εξοικονομεί περίπου 1.000 λίτρα πετρελαίου.

Ενδεικτικό του μεγέθους της σημερινής επιβάρυνσης είναι ότι, εάν το πρόσθετο κόστος του ντίζελ παραμείνει στα ίδια επίπεδα έως τα Χριστούγεννα, η συνολική επιβάρυνση για την Ευρώπη θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε πρόγραμμα επιδότησης 2.000 ευρώ για την απόσυρση κάθε πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου άνω των 15 ετών.

Το ντίζελ, επομένως, δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα περιβαλλοντικό ζήτημα αλλά και έναν σημαντικό οικονομικό παράγοντα. Τα 203 εκατ. ευρώ ημερησίως, που μεταφράζονται σε περισσότερα από 6 δισ. ευρώ τον μήνα, δείχνουν ότι όσο η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει εξαρτημένη από το πετρέλαιο, κάθε νέα διεθνής αναταραχή θα μεταφέρεται γρήγορα στις τιμές, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

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