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Στη μάχη της Ευρώπης στρέφει τον σχεδιασμό του το Μέγαρο Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διεκδικεί κοινές, τολμηρές και αποτελεσματικές απέναντι στην ενεργειακή αναταραχή και την ακρίβεια στα καύσιμα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει ήδη στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και προτείνοντας την αξιοποίηση των επιπλέον εσόδων από τον ΦΠΑ. Πρόκειται για τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών και τα οποία –σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο- μπορεί να διοχετευτούν κατευθείαν σε στοχευμένη στήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς αυτά τα προσωρινά μέτρα να προσμετρώνται στις αυστηρές οροφές δαπανών. Ο κ. Μητσοτάκης μετά από την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup σκοπεύει να υποστηρίξει την πρωτοβουλία μέσω της μάχης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες στα μέσα του μήνα, ούτως ώστε και η Ελλάδα να αποκτήσει εγκαίρως ισχυρά αντίδοτα για τον ενεργειακά δύσκολο χειμώνα.

Το γεγονός ότι η παρατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προκαλεί συνεχώς ενεργειακές πιέσεις παραπέμπει στο αναγκαίο κοινό ευρωπαϊκό βήμα για μέτρα στήριξης της κοινωνίας και το ζήτημα που τονίζει σε κάθε ευκαιρία στους συνομιλητές του ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι «αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά». Τη σχετική επισήμανση έκανε και με τη σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, θέλοντας να ξεκαθαρίσει απευθυνόμενος στους πολίτες ότι θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση να θέτει το ζήτημα στους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και να πιέζει για άμεσες λύσεις με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής. Το πρώτο που υπογραμμίζει είναι ότι το τσουνάμι τιμών στην ενέργεια είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Το δεύτερο που σημειώνει επίσης είναι ότι οι κανόνες και οι υποδομές της Ευρώπης φτιάχτηκαν σε άλλες, πιο ήρεμες εποχές, όταν η ενέργεια ήταν φθηνή, ενώ τώρα τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά και απαιτούν γρήγορη προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι καταρχάς να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι αυτό και αύξησε αρχικά από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό, στο ύψος της ρύθμισης των 24 δόσεων. Ταυτόχρονα, κατέστησε πιο αυστηρούς τους όρους στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Αν μια εταιρεία παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Θα υπάρχει πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν οι τόκοι. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ προστασίας, όπως γίνεται ήδη με τον εξωδικαστικό μηχανισμό για την πρώτη κατοικία, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία», δηλώνει ο πρωθυπουργός εξηγώντας τη σημασία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την προώθηση μεταρρυθμίσεων και την στήριξη όλων των δικαιούχων.

«Θα απορροφήσουμε το σύνολο των πόρων του Ταμείου, ύψους 36 δισ. ευρώ, κοντά στο 16% του ΑΕΠ, θα έχουμε δηλαδή τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στήριξη αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας μας- άλλωστε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι η Ελλάδα ξεχώρισε στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ των 27 κρατών-μελών», επισημαίνει και επιμένει στην ανάδειξη του αποτυπώματος του Ταμείου Ανάκαμψης: «Το πραγματικό ΑΕΠ ανέβηκε κατά 11 μονάδες, δημιουργήθηκαν πάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας και οι επενδύσεις εκτοξεύτηκαν κατά 60%, ξεπερνώντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις».

Στο δε ερώτημα «και μετά το ταμείο Ανάκαμψης, τι;» η απάντηση που δίδεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η επόμενη μέρα δεν ξεκινά από το μηδέν, ούτε βασίζεται σε ευχές, αφού υπάρχει ήδη το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που θα κινητοποιήσει επενδύσεις 23 δισ. ευρώ, δηλαδή 13 δισ. περισσότερα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Υπάρχουν επίσης πόροι άνω των 8 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης, ενώ απομένουν ακόμη 19 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η σημαντικότερη ωστόσο προσπάθεια για την επόμενη μέρα αφορά στη νέα μεγάλη ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, για πόρους άνω των 49 δισ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση είναι πολύ πιθανό μάλιστα να εξελιχθεί κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. «Γι’ αυτό η προετοιμασία της Προεδρίας δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μία από τις 12 οριζόντιες προτεραιότητες του κυβερνητικού προγραμματισμού που παρουσιάσαμε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα έχει στη διάθεσή της η χώρα. Είναι πού θα πάνε και τι αποτέλεσμα θα έχουν», υπογραμμίζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας εμμέσως πλην σαφώς και τα πολιτικά διλήμματα εν’ όψει εκλογών.

Για το 2030

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος τη Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη περιγράψει το πλάνο και έχει δώσει οδηγίες στους υπουργούς και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη για τις προτεραιότητες με το βλέμμα στη διεκδίκηση μιας νέας τετραετίας. Με αφορμή και τα σημερινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να περιγράψει τα βήματα προς το 2030 χαρακτηρίζοντας ξεκάθαρες τις κεντρικές επιδιώξεις: διατηρήσιμη ανάπτυξη και υψηλότερα εισοδήματα, ισχυρότερη άμυνα και διεθνής παρουσία, αποτελεσματικότερο κράτος και ταχύτερη δικαιοσύνη, καλύτερες υπηρεσίες παιδείας και υγείας, ασφαλέστερες μεταφορές, προσιτή ενέργεια και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η άμεση λύση

Επί του παρόντος η προσοχή εστιάζεται βέβαια στην αναχαίτιση της ακρίβειας των καυσίμων που ταλανίζει το σύνολο της Ευρώπης. Για τις επόμενες 15 ημέρες, αυξάνεται βάσει των ανακοινώσεων η επιδότηση στην αντλία για το ντίζελ κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά, η οποία μαζί με την έκπτωση από τα διυλιστήρια, θα φτάσει τελικά τα 20 λεπτά. Παράλληλα, λίγο πριν τις 15 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με ξεκάθαρο στόχο η τιμή να κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης,. «Θα παρακολουθούμε την κατάσταση ανά δεκαπενθήμερο, κινούμενοι στα όρια των δυνατοτήτων μας για να στηρίξουμε την κοινωνία», επαναλαμβάνουν κυβερνητικά στελέχη απαντώντας και στις επιθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ότι κατά τις πρώτες ανακοινώσεις δεν υπήρξε αναφορά για το πετρέλαιο θέρμανσης.

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