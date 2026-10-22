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Ευθεία επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για το Τουρκολιβυκό εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι με τις αναφορές του σε διπλωματική ήττα νομιμοποιεί τις θέσεις της άλλης πλευράς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την κριτική για τους χειρισμούς της Αθήνας, παρείχε πλήρη κάλυψη στον Γιώργο Γεραπετρίτη και έστρεψε τα πυρά του και σε όσους, όπως υποστήριξε, επένδυαν σε επεισόδια κατά τα συλλαλητήρια.

«Όταν μιλάς για ήττα, νομιμοποιείς την άλλη πλευρά», ανέφερε, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για την κύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή.

Απαντώντας ειδικά στο άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη, υποστήριξε ότι «η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ασκείται με τη μέθοδο του προπονητή της εξέδρας», προσθέτοντας ότι η ανάλυση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης «αδικεί την ίδια του τη χώρα».

Ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο ως παράνομο, μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος να μιλά για εθνική ήττα.

Υπενθύμισε ότι το μνημόνιο υπάρχει από το 2019 και ότι στη συνέχεια η Ελλάδα προχώρησε σε συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και ενεργειακές πρωτοβουλίες, επικαλούμενος και την παρουσία της Chevron.

«Η Ελλάδα έχει πολλά εργαλεία, ας μην ανησυχούν όλοι αυτοί», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς θέσης της χώρας.

«Ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση»

Απορρίπτοντας τις επικρίσεις κατά του υπουργού Εξωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι επί των ημερών του Γιώργου Γεραπετρίτη έχουν υπάρξει αποτελέσματα στην εξωτερική πολιτική.

«Το ότι συνομιλούμε δεν σημαίνει υποχώρηση», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι διπλωματικές επαφές δεν συνεπάγονται συμφωνία με τις θέσεις της άλλης πλευράς.

Για την επέκταση των χωρικών υδάτων επανέλαβε ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί στον χρόνο που η χώρα θα κρίνει κατάλληλο.

«Δεν έγινε η χάρη σε όσους επένδυαν στο μπάχαλο»

Αιχμηρός εμφανίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης και για τα συλλαλητήρια, αφήνοντας αιχμές κατά όσων, σύμφωνα με τον ίδιο, προσδοκούσαν εικόνες έντασης.

«Δεν έγινε η χάρη σε όσους επένδυαν στο μπάχαλο και τα επεισόδια», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η Αστυνομία έκανε υποδειγματικά τη δουλειά της, προστατεύοντας όσους ήθελαν να διαδηλώσουν.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι τυχόν μεμονωμένες συμπεριφορές αστυνομικών που ξεπέρασαν τα όρια θα ερευνηθούν από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι παραμένουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη δυσκολία ενός 30χρονου να αποκτήσει δική του κατοικία.

Απέδωσε μέρος των σημερινών δυσκολιών στην οικονομική πολιτική προηγούμενων δεκαετιών, όταν, όπως είπε, η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της, μεταφέροντας βάρη στις επόμενες γενιές.

Στον αντίποδα, υπερασπίστηκε την πολιτική μείωσης του δημόσιου χρέους, επισημαίνοντας ότι, ακόμη κι αν τα αποτελέσματά της δεν γίνονται άμεσα αισθητά στους νέους, στόχος είναι να μην επιβαρύνονται οι ίδιοι και οι επόμενες γενιές.

Μπεκίρης, μπάσκετ και μεταναστευτικό

Για την υπόθεση Μπεκίρη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι έχει επιλέξει τη δικαστική οδό για να αντιμετωπίσει τα σχετικά δημοσιεύματα και απέφυγε περαιτέρω σχόλια. Διευκρίνισε επίσης ότι πρόκειται για πολιτικό στέλεχος που προσφέρει εθελοντικά στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Σχετικά με την καταγγελία για το μπάσκετ, σημείωσε ότι υποβλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο υπουργείο Αθλητισμού και διαβιβάστηκε άμεσα στον αθλητικό εισαγγελέα, με τη Δικαιοσύνη να έχει πλέον τον λόγο.

Για το μεταναστευτικό υποστήριξε ότι φέτος καταγράφονται 20.000 λιγότερες ροές, ενώ για την ηλεκτρική διασύνδεση ανέφερε ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα και οι σχετικές διαδικασίες προχωρούν.