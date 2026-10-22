Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Κινήσεις συμπαράστασης στη Νάντια Γιαννακοπούλου μετά και την συγγνώμη-ομολογία του Μακάριου Λαζαρίδη ότι είπε «μια κουβέντα παραπάνω» εναντίον της, εξελίσσονται με φόντο την τηλεοπτική αντιπαράθεση με χαρακτηριστικά προσωπικής επίθεσης.

Στελέχη και όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, συνεχίζουν να κάνουν αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και να τάσσονται στο πλευρό της Νάντιας Γιαννακοπούλου, ενώ επικρίνουν τη ρητορική συμπεριφορά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος απέδωσε την «επίθεση» στην ανάγκη στήριξης του κυβερνητικού έργου.

«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια», υποστήριξε ο «γαλάζιος» βουλευτής ζητώντας συγγνώμη από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η οποία όντας βουρκωμένη στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1 διέψευσε νωρίτερα τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη, έκανε λόγο για «χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα» σχετικά με την αναφορά του ότι τον αναζήτησε με αγωνία για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι αρνήθηκε να ανακαλέσει ακόμη και τις άνευ επιχειρήματα αιχμές που αφορούν στην οικογένειά της και τόνισε ότι: «δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος- η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του».

Αμέσως μετά από το επεισόδιο, για το οποίο απέφυγαν να κάνουν σχόλια τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης τηλεφώνησε –σύμφωνα με πληροφορίες- στην κυρία Γιαννακοπούλου, όπως και ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος και ανέλαβε να εκδώσει ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τον «πολλάκις υπότροπο» Μακάριο Λαζαρίδη και την στήριξη στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. «Πρόκειται μια χυδαία προσωπική επίθεση. Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο πρωθυπουργός», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με την κατηγορία ότι ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ «έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων».

Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιο κυβερνητικό στέλεχος χάνει στη φάση της πολιτικής αντιπαράθεσης το μέτρο, δείχνει αλαζονεία και μια συμπεριφορά που δεν δικαιολογείται εναντίον των πολιτικών αντιπάλων τους. «Δεν θα σχολιάσω τον κ. Λαζαρίδη, γιατί δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα», είπε με ανάρτησή της η Άννα Διαμαντοπούλου σχολιάζοντας ωστόσο με το ίδιο δηκτικό ύφος «την ολοένα μεγαλύτερη επιθετικότητα, την αλαζονεία και την τοξικότητα με την οποία επιλέγουν να αντιπαρατίθενται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Διαμαντοπούλου συγχαίροντας τη Νάντια Γιαννακοπούλου για την άμεση αντίδραση της «πολιτικής μαχητικότητας, της δικαιολογημένης αγανάκτησης και της ανθρώπινης ευαισθησίας» υποστήριξε ότι αυτό το καταδικαστέο στυλ αντιπαράθεσης δείχνει μια «βαθιά καθεστωτική νοοτροπία, που μετατρέπει την εξουσία σε αλαζονεία και την πολιτική αντιπαράθεση σε προσωπική επίθεση».

Για τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστο Κακλαμάνη, «η εικόνα δείχνει δύο διαφορετικούς αξιακούς κόσμους που απέχουν έτη φωτός και δεν πρόκειται ποτέ να συναντηθούν». Συγχαρητήρια – λέει ο κ. Κακλαμάνης- στην Νάντια Γιαννακοπούλου για την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά της και υποστηρίζει: «Η ακροδεξιά τραμπική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας είναι εμφανής και δικαιώνει απόλυτα την ομόφωνη συνεδριακή μας απόφαση».

Παρότι ο Κώστας Ζαχαριάδης, όπως σημειώνει, είναι σε διαφορετικό κόμμα (στην ΕΛΑΣ) και έχει σε μια σειρά ζητημάτων διαφορετικές απόψεις με την Νάντια Γιαννακοπούλου, χαρακτηρίζει την εικόνα που είδε στον «αέρα» ως ντροπή και ορισμό της κακοποιητικής συμπεριφοράς από την πλευρά του πρώην υπουργού Λαζαρίδη. «Τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, είναι τοξικότητα. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να πάμε έτσι στις εκλογές», επισημαίνει ο Κώστας Ζαχαριάδης θεωρώντας δε ότι η συγγνώμη του πρώην Υπουργού είναι υποκριτική και υπαγορευμένη από το επικοινωνιακό επιτελείο της ΝΔ για «να μαζέψουν το αίσχος που δημιούργησε ο βουλευτής τους». Ανάρτηση στήριξης της κυρίας Γιαννακοπούλου έκαναν και άλλοι από την ΕΛΑΣ, όπως η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

Η συγγνώμη μετά την εκπομπή

«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μακάριος Λαζαρίδης έχοντας λάβει ενδεχομένως σχετικά «σήματα» να αναγνωρίσει χωρίς καθυστέρηση το λάθος του από κυβερνητικούς παράγοντες.

Η δήλωση της Νάντιας: «Δεν θα με φιμώσει»

Συνεργάτες της Νάντιας Γαιννακοπούλου εισπράττουν τη «συγγνώμη» ως μια προσπάθεια να ακυρώσει την απόφασή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη, κάτι που προανήγγειλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Με δήλωσή της τοποθετήθηκε αναλυτικά επί του θέματος:

«Ο κ. Λαζαρίδης δεν ήρθε σήμερα στον ΑΝΤ1 για να συζητήσει. Ήρθε για να προκαλέσει. Όταν η συζήτηση έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο που θα μείνει ως ταυτότητα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε τίποτα να πει. Γι’ αυτό επινόησε ασύστολα ψέματα. Ισχυρίστηκε δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές, ότι τον αναζήτησα «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. Είναι ψέμα. Ένα χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα.

Του ζήτησα να το ανακαλέσει. Αρνήθηκε, γιατί όποιος κατασκευάζει ψέματα δεν τα ανακαλεί.

Όταν τελείωσαν και τα ψέματα, έπιασε την οικογένειά μου. Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική: όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με πολιτικά επιχειρήματα, προσπαθείς να την ακυρώσεις.

Δεν έλειψαν και τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης που επιχείρησε να στήσει, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο Πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε ενωμένοι στις εκλογές για να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αρίστων χωρίς πτυχία.

Έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές και σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση.

Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι’ αυτό.

Δεν θα με φιμώσει ούτε ο Μακάριος Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά.

Η ευθύνη όμως δεν είναι μόνο δική του. Είναι και του κόμματος που ανήκει και ανέχεται αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές. Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο. Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία!»

Πως ξεκίνησε και πως εξελίχθηκε το «επεισόδιο»

Η δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη ήρθε μετά την επεισοδιακή τηλεοπτική συνύπαρξή του με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, κατά την οποία οι δύο βουλευτές συγκρούστηκαν αρχικά για τις πολιτικές μετεκλογικές εξελίξεις και στη συνέχεια για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης απευθύνθηκε στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας «κρατήστε τη δήλωση μου τη βραδιά των εκλογών: Θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσετε». Η Νάντια Γιαννακοπούλου αντέδρασε έντονα, απαντώντας «Αφήστε τις χυδαιότητες και τις γελοιότητες», με τον βουλευτή της ΝΔ να ανταπαντά «όταν γίνονται χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν επιχειρήματα».

Ακολούθησε ο διάλογος:

Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε.

Λαζαρίδης: Καθόλου, εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε.

Γιαννακοπούλου: Όταν ο Λαζαρίδης ξεμένει από πολιτικά επιχειρήματα…

Λαζαρίδης: Θα συμβεί αυτό που είπα, είναι χυδαιότητα η πολιτική εκτίμηση;

Γιαννακοπούλου: Αυτό που κάνετε είναι τραμπουκισμός. Όταν απευθύνεστε με αλαζονεία και προδικάζετε την ψήφο του λαού, σας αφήνω στη χυδαιότητά σας.

Λαζαρίδης: Το να κάνει κανείς μια εκτίμηση δεν είναι κάτι.

Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε, είναι χυδαιότητα, να ανακαλέσετε.

Λαζαρίδης: Δεν ανακαλώ όπως και κάνω την εκτίμηση ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα τελείωσε. Οι εκλογές είναι ζαριά και για Τσίπρα και για Ανδρουλάκη.

Γιαννακοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα.

Λαζαρίδης: Με 31,5% της ΝΔ στην Αττική θα είναι πρώτο κόμμα; Είναι σοβαρή πολιτική εκτίμηση αυτή;

Γιαννακοπούλου: Όταν λέτε απαράδεκτα πράγματα θα σας διακόπτω, υπάρχει ένα όριο στον τραμπουκισμό και τη χυδαιότητα.

Λαζαρίδης: Ούτε τραμπούκισα, ούτε χυδαιολόγησα, και θυμηθείτε τη δήλωσή μου το βράδυ των εκλογών.

Γιαννακοπούλου: Έχουμε εκλεγμένο αρχηγό και το να λέτε όσα λέτε δείχνει την ένδεια των πολιτικών σας επιχειρημάτων.

Ακολούθησε δεύτερος γύρος με ακόμα πιο υψηλούς τόνους με αφορμή την αναφορά της Νάντιας Γιαννακόπουλου ότι «η δεύτερη τετραετία της ΝΔ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Ακούγοντας τη φράση αυτή ο Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε «να σας θυμίσω ότι προφυλακισμένος είναι κουμπάρος του αρχηγού σας» και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να επιμένει «ποιανού είναι η ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;».

Στο σημείο εκείνο ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε «θέλετε να σα πω με τι αγωνία με πήρατε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ρωτήσετε αν έρχονται και άλλα» προκαλώντας την έκρηξη της Νάντιας Γιαννακοπούλου και τον ακόλουθο διάλογο:

Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά, ο τραμπουκισμός έχει ένα και όριο. Σαν δεν ντρέπεστε! Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα.

Λαζαρίδης: Δεν ανακαλώ!

Γιαννακοπούλου: Έχετε έρθει με μια προσωπική επίθεση και την κλιμακώνετε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια! Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψέματος. Εφευρίσκετε πράγματα.

Λαζαρίδης: Δεν ξέρω αν η κυρία Γιαννακοπούλου χάρηκε με τις αποκαλύψεις (σ.σ. στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά λέω ότι με ρώτησε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης στην εξεταστική για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που στη συνέχεια προφυλακίστηκε.

Γιαννακοπούλου: Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουμε με τον κ. Λαζαρίδη. Και βγαίνετε και λέτε τέτοια.

Λαζαρίδης: Να μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο να περιμένετε απαντήσεις. Εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση και με βρίσατε

Γιαννακοπούλου: Είστε ένας πολιτικός βούρκος.

Λαζαρίδης: Μη μιλάτε εσείς που γίνατε βουλευτής επειδή ο πατέρας σας είναι βουλευτής. Θα έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που λέτε.

Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω τις χυδαιότητες.

Λαζαρίδης: Θέλω το βίντεο για τη μήνυση και αγωγή.

Η έντονη συζήτηση ολοκληρώθηκε με την Νάντια Γιαννακοπούλου βουρκωμένη να λέει «έχω έρθει να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχθεί μια τόση ψευδολογία. Προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να δείξει ότι υπάρχει υφέρπουσα κόντρα με τον αρχηγό του κόμματός μου και έρχεται μετά και λέει τέτοιους είδους ψέματα που είναι αδιανόητα».