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Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, με αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησής του στη Δικαιοσύνη και τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, δίνει ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την κριτική του πρώην πρωθυπουργού για τη διαφθορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναφέρει την καταγγελία για το «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», θέτει ζήτημα για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Χρυσή Αυγή και καταλογίζει στον κ. Τσίπρα «επιλεκτική μνήμη».

«Η μνήμη του κ. Τσίπρα μπορεί να είναι επιλεκτική. Το παρελθόν του, όμως, ούτε ξεχνιέται, ούτε διαγράφεται από τη μνήμη του ελληνικού λαού», αναφέρει χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να απορεί για το κυβερνητικό έργο «σαν να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση».

Ο Παύλος Μαρινάκης επικαλείται δήλωση υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι κράτησε ανοιχτή τη Βουλή, παρότι είχαν προκηρυχθεί εκλογές, προκειμένου να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα.

Όπως υποστηρίζει, οι αλλαγές αυτές μείωσαν τις ποινές για βαριά εγκλήματα, οδηγώντας σε πρόωρες αποφυλακίσεις καταδικασμένων. «Εμείς, πάλι, απορίες δεν έχουμε για τα “πεπραγμένα” του κ. Τσίπρα. Τα ξέρουμε πολύ καλά», σημειώνει.

Οι αιχμές για τη Χρυσή Αυγή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει «πολιτικό θράσος» την κριτική Τσίπρα για την αντιμετώπιση των ναζιστικών μορφωμάτων, κατηγορώντας τον ότι επί 4,5 χρόνια «δεν έβρισκε αίθουσα» για τη διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής.

Παράλληλα, του καταλογίζει ότι, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν υπερψήφισε το θεσμικό πλαίσιο που εισηγήθηκε η κυβέρνηση, βάσει του οποίου ο Άρειος Πάγος μπορεί να αποκλείει από τις εκλογές πρόσωπα καταδικασμένα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Στην απάντησή του για τη διαφθορά, ο Παύλος Μαρινάκης επικαλείται επίσης τον απολογισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παραθέτοντας στοιχεία για 259 εξαρθρωμένες εγκληματικές οργανώσεις, 3.254 συλλήψεις και 814 προφυλακίσεις.