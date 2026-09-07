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Στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Σαμαρά «παραμένει ένας πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη, όμως η ιστορία έχει καταγραφεί. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν τον θεωρούμε πολιτικό αντίπαλο». Ωστόσο συμπλήρωσε «αυτοί που συναντούσαν τον Ερντογάν όταν πριν είχαμε παραβιάσεις δεν μπορούν να κουνούν το δάχτυλο σε μας».

Ξεκαθάρισε, επίσης, για άλλη μια φορά «η κυβέρνηση δεν υπηρετεί την woke ατζέντα. Αν ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί που εκτοξεύονται τα ακροδεξιά κόμματα είναι όλοι αυτοί που όταν κάποιος εκφράζεται τον ονομάζουν ως “ακραίο”. Ο πρωθυπουργός είπε πως αν υπάρχει κάποια αστοχία που προκαλεί κλίμα διχασμού στα σχολικά βιβλία θα επανεξεταστούν από επιτροπή».

Ερωτηθείς, δε, για αν η ΝΔ επιλέγει πολιτικούς αντιπάλους, κ. Μαρινάκης παρατήρησε ότι «αν δει κανείς την ομιλία του πρωθυπουργού ασχολήθηκε για μερικά δευτερόλεπτα με τον κ. Τσίπρα γιατί είναι πρωτοφανής η πολιτική απάτη του».

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες Μητσοτάκη σημείωσε ότι τα χρήματα που δίνονται «είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Και να τονίσουμε πως όσα βρίσκουμε δεν φύτρωσαν και δεν είναι δανεικά, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών μας» κάνοντας λόγο «για την πρώτη ποιοτική διαφορά με άλλες εξαγγελίες μέτρων».

Ως «δεύτερη ποιοτική διαφορά» ο κ. Μαρινάκης εξήγησε πως «είναι ότι όσα ακούσατε θα εφαρμοστούν, θα θεσμοθετηθούν και θα κοστολογηθούν γιατί ακούσαμε στη ΔΕΘ “τέρατα”».

«Σε πάνω από τις μισές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος ήδη. Τα λεφτά δεν είναι απεριόριστα, για αυτό έπρεπε τα μέτρα να δοθούν με βάση τις οροφές δαπανών για να κατανεμηθούν και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Στους αγρότες δίνουμε αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ ενώ ήταν έως 8.000 ευρώ. Έχουμε μειώσει ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές και μειώσεις στο αγροτικό ρεύμα και για όλα αυτά έπρεπε να βρεθούν χρήματα για να δοθούν. Στους τρίτεκνους τώρα: το 2019 πλήρωνε 29% φόρο, ενώ τώρα μέχρι 20.000 ευρώ είναι μηδέν ο φόρος. Τα μέτρα της ΔΕΘ είναι συνέχεια προηγούμενων νομοθετήσεων, δεν ακολουθούμε την πολιτική των “λεφτόδεντρων” και του “λεφτά υπάρχουν” κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

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