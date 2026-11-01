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Ένα σταθερό πλάνο με «διαρκείς» πρωτοβουλίες για την στήριξη των πολιτών στον δύσκολο χειμώνα επιχειρεί να αναπτύξει το Μέγαρο Μαξίμου με φόντο το ασταθές φόντο των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων.

Σε μια στιγμή που η Ευρώπη «φλέγεται» από το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης λόγω των δύο πολέμων, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφεται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία των Ελλήνων καταναλωτών, απευθύνεται κάθε φορά με σαφείς προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κινείται εκτιμώντας ότι ο χρόνος πιέζει και ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν από τώρα πολλά, ώστε στην τακτική Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου να υπάρξει μια ουσιαστική επίλυση της ενεργειακής εξίσωσης. Όλο το τελευταίο διάστημα επικρατεί στην κυβέρνηση συγκρατημένη αισιοδοξία, όχι όμως σιγουριά ότι η Ευρώπη θα καταφέρει να υπερβεί τις δογματικές παραδοχές της. «Δεν περιμένουμε ότι θα βγουν λαγοί από το καπέλο και ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές μαγικές λύσεις για να μπορέσουμε οριζόντια να μειώσουμε φόρους και να γίνει κάποια τεράστια παρέμβαση. Αυτό που ζητάμε είναι περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα που θα μας επιτρέψουν στο «οπλοστάσιο» που έχουμε ήδη ανακοινώσει να προσθέσουμε κάποια ακόμη μέτρα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός μετά το φινάλε της πρόσφατης τακτικής Συνόδου, θέλοντας να διαβεβαιώσει επιπλέον τους Έλληνες πολίτες ότι «η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών -που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για την αντιμετώπιση ενός παγκόσμιου προβλήματος».

Στην αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο κ. Μητσοτάκης θα περιγράψει τις κατευθυντήριες γραμμές και κάθε υπουργός στη συνέχεια θα αναλάβει συγκεκριμένες «αποστολές», καταρχάς για τους δύο καθοριστικής σημασίας μήνες, που ακολουθούν. Είναι προφανές ότι το οικονομικό επιτελείο και λόγω της συζήτησης- ψήφισης του προϋπολογισμού του 2027 έχει επωμιστεί το κύριο βάρος της ασφαλούς οικονομικής πτήσης σε ένα όλο και πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον – με την στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια να είναι προτεραιότητα- ωστόσο στην προθήκη των πρωτοβουλιών παραμένει η μεταρρυθμιστική ατζέντα με στόχο το άνοιγμα της προοπτικής στις νεότερες γενιές. Η στεγαστική πολιτική είναι στο επίκεντρο, ενώ συνεχίζουν να οργανώνουν μεγάλες αλλαγές στο χώρο της παιδείας και κινήσεις αναβάθμισης των υπηρεσιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η παράταση, από την άλλη πλευρά, έως τις 15 Νοεμβρίου της επιδότησης των καυσίμων, με 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το diesel και 10 λεπτά για τη βενζίνη είναι δεδομένη και έχει κάθε φορά «γέφυρα» επικαιροποίησης αναλόγως των συνθηκών. Από σήμερα δε- μετά από την πρόσφατη απόφαση- οι αγρότες αγοράζουν φθηνότερο πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, χωρίς να περιμένουν την επιστροφή του φόρου. Το όφελος φτάνει τα 50,84 λεπτά το λίτρο και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ψηφιακό κουπόνι από την εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ. Αυξάνονται επίσης κατά 50% οι ποσότητες που δικαιούνται σε σχέση με πέρυσι. Σημαντικά νέα – όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης με τη σημερινή ανάρτησή του- είχαμε και από τις Βρυξέλλες, με την πολιτική συμφωνία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που δίνει μεγαλύτερη στήριξη στους νέους και μικρούς παραγωγούς και περισσότερη ευελιξία για τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Για τα κονδύλια βέβαια η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και μέχρι την τακτική Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου θα έχουν γίνει και σε άλλους τομείς σχετικά βήματα. Ένα μήνυμα άλλωστε το οποίο προσπαθεί να αναδείξει ο Έλληνας πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους πολίτες είναι ότι η στήριξη της κοινωνίας δεν σταματά στα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα. Παραμένει έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων ανάλογα με την πορεία της κρίσης, ανάλογα με τα «δόντια» που θα δείχνει κάθε φορά φέτος ο δύστροπος ενεργειακά χειμώνας. Το ενθαρρυντικό στοιχείο αφορά επίσης στη δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει σχετικά βήματα για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσει, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Μία από τις παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη στήριξη των πολιτών στην προσπάθεια βελτίωσης του οικογενειακού προϋπολογισμού έχει να κάνει με το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας». Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει για ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα να ανακαινίσουν το σπίτι τους με επιδότηση από 70% έως 95%- που μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ, και επιπλέον έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες. Σε πρώτη φάση αφορά τα κλειστά σπίτια, ώστε να αξιοποιηθούν ξανά, είτε από τους ιδιοκτήτες τους είτε μέσω ενοικίασης, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί και σε κατοικούμενα ακίνητα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο anakainisi.tee.gov.gr έως τις 11 Ιανουαρίου 2027, αφού πρώτα εξασφαλιστεί η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας του ακινήτου.

Οι διεθνείς κινήσεις του Έλληνα πρωθυπουργού

Η «μεγάλη εικόνα» επηρεάζει αναπόδραστα την κατάσταση και τις συνθήκες διαχείρισης των προτεραιοτήτων σε κάθε χώρα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός από την επομένη των προγραμματικών δηλώσεων του 2019 – όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη- άρχισε να αναπτύσσει ένα δίκτυο επαφών με κορυφαίους «παίκτες» στην Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα, με στόχο την αναβάθμιση της θέσης της χώρας σε όλα τα επίπεδα.

Ενδεικτική της «φιλοσοφίας» και του μοντέλου διακυβέρνησης που ακολουθεί είναι η σημερινή αναφορά του από την Αθήνα: «Επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, όπου προήδρευσα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια, σκέφτομαι πόσο άμεσα συνδέονται όσα συζητούνται στις αίθουσες της διεθνούς διπλωματίας με την ασφάλεια και το μέλλον κάθε ελληνικής οικογένειας».

Το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι θα επιμείνει με μεγαλύτερη ένταση στις μάχες της διεθνούς διπλωματίας θέτοντας τις «κόκκινες γραμμές», όπως έκανε και στη Νέα Υόρκη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο. «Για μια χώρα σαν τη δική μας, με την ιστορία και τη γεωγραφία της Ελλάδας, η ειρήνη και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου είναι προϋποθέσεις για να μπορούμε να προοδεύουμε και να σχεδιάζουμε τη ζωή μας με σιγουριά και προοπτική. Γι’ αυτό και από το βήμα του ΟΗΕ εξήγησα ξανά γιατί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας. Πίσω από τις γραμμές των χαρτών υπάρχουν άνθρωποι, ζωντανές κοινότητες, ιστορία και μέλλον», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και υπογραμμίζει διαμηνύοντας και στην Τουρκία ότι: «Η ευθύνη μας είναι να τα υπερασπιζόμαστε με σταθερότητα, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, συμμαχίες και τεκμηριωμένο λόγο, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοστομίες. Με αποφασιστικότητα, χωρίς να κλείνει την πόρτα στον διάλογο. Γιατί η ισχυρή Ελλάδα είναι μια Ελλάδα που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντά της, συμβάλλει στην ειρήνη και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές».