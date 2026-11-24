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Εναν νέο πολεοδομικό χάρτη με διαφορετικές επιλογές και ταχύτητες, ακόμη και μεταξύ όμορων δήμων, διαμορφώνει η κυβερνητική αναδίπλωση στο μέτωπο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Η παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εκτόνωσε γρήγορα τις αντιδράσεις για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), χωρίς όμως να επιλύσει τις ουσιαστικές διαφωνίες.

Στα βόρεια προάστια διαμορφώνονται πλέον τρεις διακριτές τάσεις: οι δήμοι που απορρίπτουν την πρόσθετη δόμηση, εκείνοι που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις υπό αυστηρές προϋποθέσεις και η Μεταμόρφωση, που αποτελεί τη μοναδική δημοτική αρχή η οποία τάσσεται ανοιχτά υπέρ της ταχείας ενεργοποίησης του θεσμού.

Η νέα πραγματικότητα δημιουργεί αβεβαιότητα και για 200.000 ιδιοκτήτες με πάνω από 25.000 διατηρητέα, οι οποίοι περιμένουν εδώ και δεκαετίες να αποζημιωθούν για τον συντελεστή δόμησης που έχουν στερηθεί, ενώ ανοίγει ένας ευρύτερος κύκλος συζητήσεων για την τύχη συνολικά του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου μεταφέρεται πλέον το κέντρο των αποφάσεων και για την προώθηση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ-ΕΠΔ), που σέρνονται επί μήνες, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αναμένει το κυβερνητικό σήμα για τη δημοσιοποίηση ή όχι των ώριμων μελετών και την αγορά να στοιχηματίζει ότι δύσκολα η κυβέρνηση θα ανοίξει νέα μέτωπα με τους δημάρχους.

Ανεξάρτητα, όμως, από την τύχη που θα έχουν τα ΤΠΣ και ΕΠΣ, πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΥΠΕΝ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την παράταση της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών για έβδομη κατά σειρά φορά σε Μύκονο και Σαντορίνη και για δεύτερη φορά στη Μήλο.

Οι σχετικές διατάξεις θεωρούνται μονόδρομος για να προστατευτούν τα νησιά από τις οικοδομικές πιέσεις και θα ενσωματωθούν σε ένα νέο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου, το οποίο αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες.

Στη σύσκεψη της περασμένης Δευτέρας με τους επτά δημάρχους του Βόρειου Τομέα της Αθήνας ο πρωθυπουργός έθεσε δύο βασικές ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες απορρόφησαν τους κραδασμούς που προκάλεσε στην Αυτοδιοίκηση η μεταφορά συντελεστή δόμησης: απέκλεισε τη μεταφορά από έναν δήμο σε άλλον, κάτι που δεν προβλεπόταν από τις μελέτες, και απέρριψε κάθε ζώνη υποδοχής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Οι δημοτικές αρχές αποκτούν έτσι τη δυνατότητα είτε να εξαιρεθούν πλήρως από τον σχεδιασμό, είτε να επαναδιαπραγματευτούν τις προβλέψεις των μελετών. Για τον σκοπό αυτό ο χρόνος διαβούλευσης προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε δήμου, χωρίς ενιαίο χρονοδιάγραμμα, με την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη να νομοθετήσει, εφόσον απαιτηθεί, για την κατοχύρωση των συμφωνηθέντων.

Η ελευθερία επιλογής συνοδεύεται, ωστόσο, από την οικονομική προειδοποίηση ότι όσοι δήμοι μείνουν εκτός του μηχανισμού δεν μπορούν να προσβλέπουν σε ουσιαστική πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση για τις απαλλοτριώσεις δεσμευμένων κοινόχρηστων χώρων, κι αυτό συνιστά μια δεύτερη σύνθετη εξίσωση που καλείται να επιλύσει η Αυτοδιοίκηση.

Κηφισιά: 180 διατηρητέα

Μια διαφορετική προσέγγιση που επιχειρεί να συνδυάσει την προστασία των 180 διατηρητέων κτιρίων της Κηφισιάς με τη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας των περιοχών κατοικίας έθεσε υπόψη του πρωθυπουργού ο δήμαρχος Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης Βασίλης Ξυπολυτάς.

Οπως αναφέρει στο «ΘΕΜΑ», η πρότασή του αφορά την αξιοποίηση περίπου 150 στρεμμάτων στη Βιοτεχνική και Επαγγελματική ζώνη στην Κάτω Κηφισιά (ΒΙΠΑ), τα οποία παραμένουν εκτός σχεδίου πόλης και θα μπορούσαν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο σχέδιο και να υποδεχθούν συντελεστή από τα διατηρητέα ακίνητα του δήμου.

Πρόκειται για μια πρόταση που μένει να διερευνηθεί θεσμικά και πολεοδομικά, με τον δήμαρχο να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει πουθενά αλλού στο αστικό τοπίο της πόλης αύξηση του συντελεστή.

Τα 258.000 τ.μ. στο Χαλάνδρι

Στη λογική της αναζήτησης λύσεων, αλλά με αυστηρή επανεξέταση των πολεοδομικών μελετών, κινείται και ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος. «Η δική μου άποψη είναι ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά», δηλώνει στο «ΘΕΜΑ» αμφισβητώντας, ωστόσο, ευθέως την αξιοπιστία των μελετών.

Από τα περίπου 584.000 τ.μ. δυνητικής πρόσθετης δόμησης που προβλέπονται για τον Βόρειο Τομέα τα 258.000 τ.μ. αντιστοιχούν στο Χαλάνδρι. Ενδεικτικά, αναφέρει ότι από τα 11.000 τ.μ. συντελεστή που έχουν υπολογιστεί περίπου τα μισά αφορούν δημόσιες και δασικές εκτάσεις στη Ρεματιά. Εκτιμά μάλιστα ότι σημαντικό μέρος αυτών των δικαιωμάτων θα αποκλειστεί κατά τον έλεγχο των τίτλων, πριν από την εισαγωγή τους στην Ψηφιακή Τράπεζα Γης.

Στην κατηγορία των δήμων που δεν έχουν κλείσει οριστικά την πόρτα στο πολεοδομικό εργαλείο εντάσσονται επίσης η Νέα Ιωνία και η Λυκόβρυση – Πεύκη. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τον πρόσθετο χρόνο για να επανεξετάσουν τις μελέτες, χωρίς η στάση τους αυτή να προδικάζει αποδοχή ή απόρριψη.

«Χρήσιμο εργαλείο» θεωρεί ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, «εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά»

Οι δήμοι που λένε «όχι»

Αντίθετα, αδιαπραγμάτευτη παραμένει η θέση των Δήμων Φιλοθέης – Ψυχικού και Παπάγου – Χολαργού, οι οποίοι διεκδικούν την πλήρη εξαίρεσή τους από τις ζώνες υποδοχής. «Εμείς έχουμε δηλώσει ρητά και αδιαπραγμάτευτα ότι δεν επιθυμούμε ΖΥΣ, οπότε αυτομάτως τιθέμεθα εκτός», δηλώνει από την πλευρά του ο δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, ο οποίος είχε αντιδράσει στην προοπτική υποδοχής περίπου 34.000 επιπλέον τ.μ. δόμησης στον δήμο.

Κατά την άποψή του, το υπουργείο θα έπρεπε πριν από την εκπόνηση των μελετών να είχε διερευνήσει τις προθέσεις των δημοτικών αρχών και να είχε ζητήσει από όσες ενδιαφέρονταν να υποδείξουν τις κατάλληλες περιοχές. Την ανάγκη αυτής της συνεννόησης αναγνώρισε στη σύσκεψη της περασμένης Δευτέρας και ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι μελετητές γνωρίζουν καλύτερα τις περιοχές από τους ίδιους τους δημάρχους.

Μέσα σε αυτό το μωσαϊκό, η Μεταμόρφωση αποτελεί τη μοναδική περίπτωση δήμου που τάσσεται υπέρ της άμεσης εφαρμογής του μέτρου. Η συμμετοχή του δημάρχου Στράτου Σαραούδα στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από παρότρυνση κυβερνητικού παράγοντα, έσπασε την μονοτονία του «όχι» στις ΖΥΣ.

Παράλληλα, βλέπει στη μεταφορά συντελεστή μια ευκαιρία να εξασφαλίσει αναγκαίους κοινόχρηστους χώρους, κατευθύνοντας την πρόσθετη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές βιοτεχνικών και βιομηχανικών χρήσεων και όχι στις γειτονιές κατοικίας.

108 άρσεις απαλλοτριώσεων

Ενδεικτικό των διαστάσεων που προσλαμβάνει η συνεχής αναβολή του θεσμού της μεταφοράς είναι ότι, σύμφωνα με την υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, τη διετία 2025-2026 έχουν υπογραφεί πανελλαδικά 108 άρσεις ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, εκ των οποίων περίπου 20 από την ίδια τους τελευταίους πέντε μήνες.

Αφορούν κυρίως χώρους που είχαν δεσμευτεί για σχολεία και πλατείες, τους οποίους οι δήμοι αδυνατούσαν να αποζημιώσουν. Η μεταφορά συντελεστή δόμησης φιλοδοξεί να δώσει διέξοδο στο πρόβλημα, αποτρέποντας την απώλεια πολύτιμων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Απαντώντας στις επικρίσεις για τον χρόνο δημοσιοποίησης των μελετών, η υφυπουργός επισημαίνει ότι πρόκειται για έναν σχεδιασμό που είχε δρομολογηθεί εδώ και χρόνια. Οι τεχνικές προδιαγραφές είχαν εγκριθεί το 2021, οι αναθέσεις των μελετών έγιναν την περίοδο 2023-2024, ενώ η παρουσίαση μετατέθηκε λόγω του θανάτου του Νίκου Ταγαρά.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για αστοχίες, η κυρία Σούκουλη εμφανίζεται ανοιχτή σε διορθωτικές παρεμβάσεις, εφόσον αυτές τεκμηριωθούν. «Δεν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει αν υπάρχει λάθος», εξηγεί. Υπό το βάρος των εξελίξεων, πάντως, μετατίθεται και η ενημερωτική συνάντηση του υπουργείου με τους δήμους για τα ΤΠΣ και τα ΕΠΣ, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 25 του μήνα και έχει ήδη ανακοινωθεί στην ΚΕΔΕ.

Η απόφαση εξαίρεσης από τις ΖΥΣ φέρνει στο προσκήνιο ένα δύσκολο ζήτημα για την Αυτοδιοίκηση, που είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί η απόκτηση χώρων για πλατείες, σχολεία και πράσινο. Οι πόροι από το Πράσινο Ταμείο προβλέπουν ελάχιστα ποσά που δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Οπως επιβεβαιώνει ο κ. Μπονάτσος, οι δήμοι που δεν θα προχωρήσουν στη δημιουργία ζωνών υποδοχής θα πρέπει να αναζητήσουν με δικά τους μέσα τους αναγκαίους πόρους.

Εναν διαφορετικό δρόμο έχει επιλέξει το Χαλάνδρι επιβάλλοντας ειδικό δημοτικό τέλος. Μέσα σε τρία χρόνια έχει κατορθώσει να αποκτήσει 12 από τα 33 στρέμματα που είχε θέσει στόχο, χωρίς να επιβαρύνει την πόλη με επιπλέον δόμηση.

Ο δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού δεν αποκλείει ούτε την προσφυγή σε δανεισμό, ούτε την επιβολή ειδικού τέλους. Μια μικρή επιβάρυνση στο σύνολο των δημοτών θα μπορούσε, όπως εξηγεί, να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις από τις οποίες επωφελείται ολόκληρη η πόλη.

Οι ιδιοκτήτες διατηρητέων

Αν για τους δήμους υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, για τους ιδιοκτήτες διατηρητέων η συζήτηση επαναφέρει ένα χρόνιο αίτημα αποκατάστασης των περιουσιακών τους δικαιωμάτων. Ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό θεσπίστηκε το 1979 η μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων & Μνημείων και αρχιτέκτονα, Γιώτα Βρεττάκου-Μιχαλοπούλου, περίπου 25.000 κτίρια έχουν χαρακτηριστεί μεμονωμένα διατηρητέα με ΦΕΚ σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ο αριθμός των ιδιοκτητών εκτιμάται σε 200.000.

Στον συνολικό όγκο θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα προστατευόμενα οικιστικά σύνολα και τα ιστορικά κέντρα πόλεων σε Κέρκυρα, Φλώρινα και όλη η Υδρα που σε ένα ΦΕΚ είναι διατηρητέο το σύνολο. Η ίδια εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την ανάθεση των αποφάσεων στους δήμους, θεωρώντας ότι η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό.

Εφόσον η μεταφορά συντελεστή δεν μπορεί να ασκηθεί στην πράξη, η Πολιτεία θα πρέπει, κατά την ίδια, να αναζητήσει εναλλακτικό τρόπο αποζημίωσης. Ηδη ιδιοκτήτες έχουν προσφύγει δικαστικά κατά του Δημοσίου, με υποθέσεις που έχουν φτάσει στον τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας και περιπτώσεις καταβολής αποζημιώσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων. Την ίδια στιγμή, η φθορά των κτιρίων πολλαπλασιάζει το κόστος αποκατάστασης. Εργασίες που το 1990 απαιτούσαν 100.000 ευρώ σήμερα μπορεί να κοστίζουν από 300.000 έως 400.000 ευρώ.

Επτά σχέδια σε αναμονή

Η κρίση που προκάλεσε η δημοσιοποίηση των ΖΥΣ θέτει πλέον σε δοκιμασία και τις αντοχές του ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου για την πορεία των πολεοδομικών σχεδίων, με την πολιτική ηγεσία να αναμένει τις τελικές κατευθύνσεις για το αν θα προχωρήσουν ή θα αποτελέσουν άσκηση θάρρους για την επόμενη κυβέρνηση.

Σε πρώτη φάση, λόγω του μεγάλου όγκου των πολεοδομικών μελετών, θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν τμηματικά περιοχές με ώριμες μελέτες όπως αυτές του Ασπρόπυργου, της Νέας Ιωνίας, της Αγίας Παρασκευής, του Ελληνικού και του Γαλατσίου.

Στο ίδιο στάδιο ωριμότητας βρίσκονται τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Μυκόνου και Σαντορίνης. Και οι επτά μελέτες, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτουν την απαιτούμενη πληρότητα και την έγκριση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, ώστε να μπορούν να δημοσιοποιηθούν με «το πάτημα ενός κουμπιού». Παραμένει, ωστόσο, ασαφές αν και πότε θα τεθούν σε διαβούλευση.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI