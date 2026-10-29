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Σκληρή γλώσσα από το βήμα του ΟΗΕ χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στην Άγκυρα και την Τρίπολη, καταγγέλλοντας το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και προειδοποιώντας για οποιαδήποτε απόπειρα παρεμπόδισης στρατηγικών έργων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με τη χαρακτηριστική φράση «η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί», ο πρωθυπουργός απέρριψε την προσπάθεια νομιμοποίησης του μνημονίου μετά την πρόσφατη επικύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή, υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών και έθεσε ευθέως το ζήτημα της προστασίας νόμιμων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, με φόντο και το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου.

Η παρέμβασή του έρχεται στον απόηχο της διπλωματικής κινητοποίησης της Αθήνας και της κοινής δήλωσης Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μπαχρέιν και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία απορρίφθηκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως αντίθετο στο Διεθνές Δίκαιο.

«Δεν νομιμοποιείται ένα παράνομο μνημόνιο»

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόσφατη επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εξέλιξη να μεταβάλει τη νομική του υπόσταση.

«Η πρόσφατη επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μπορεί να μετατρέψει ένα παράνομο μνημόνιο σε νόμιμη συμφωνία», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο «κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», προσθέτοντας με έμφαση ότι «είναι παράνομο, είναι αυθαίρετο και αντιβαίνει στη γεωγραφία την ίδια».

Προειδοποίηση για τα στρατηγικά έργα – Η διάσταση του καλωδίου

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά του πρωθυπουργού στην παρεμπόδιση στρατηγικών έργων συνδεσιμότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου και η συνέχιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται στο προσκήνιο.

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το μνημόνιο αυτό να λειτουργήσει ως πρόσχημα για την αμφισβήτηση νόμιμων δραστηριοτήτων στη θάλασσα ή για την παρεμπόδιση στρατηγικών έργων συνδεσιμότητας τα οποία η περιοχή μας χρειάζεται επειγόντως», τόνισε.

Παρότι δεν κατονόμασε το ηλεκτρικό καλώδιο, η τοποθέτησή του συνδέεται με τις τουρκικές αντιδράσεις στις έρευνες για τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και την προσπάθεια της Αθήνας να διασφαλίσει ότι τα έργα αυτά δεν θα βρεθούν αντιμέτωπα με νέες αμφισβητήσεις επί του πεδίου.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι αυθαίρετες θαλάσσιες διεκδικήσεις να αποτελέσουν εργαλεία παρεμπόδισης της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας μιας ολόκληρης περιοχής», πρόσθεσε.

«Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους»

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την παρουσία των ελληνικών νησιών ανάμεσα στις τουρκικές και λιβυκές ακτές, την οποία παραγνωρίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Η Τουρκία και η Λιβύη έχουν προσπαθήσει να χαράξουν ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους, ωσάν να μην υπάρχουν τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές τους. Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους στη μέση της θάλασσας. Πρόκειται για ακμάζουσες κοινότητες, με ιστορία αιώνων, δυναμικές οικονομίες, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι», ανέφερε.

Και συνέχισε με την αποστροφή που συμπύκνωσε την ελληνική απάντηση στις διεκδικήσεις της Άγκυρας.

«Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη».

«Καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου»

Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, υπενθυμίζοντας ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Επισήμανε μάλιστα ότι οι σχετικές διατάξεις αντανακλούν εθιμικό δίκαιο, το οποίο είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση.

«Καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου», ξεκαθάρισε.

Κλείνοντας την επιχειρηματολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται με επιλεκτικό τρόπο και οι κανόνες που διέπουν τις θάλασσές μας δεν μπορούν να αναδιατυπωθούν ώστε να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες μεμονωμένων κρατών».

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη