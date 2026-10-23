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Την αυτοδυναμία ως πολιτική αναγκαιότητα για τη χώρα, με φόντο τις διεθνείς αναταράξεις και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στα Βριλήσσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έδωσε παράλληλα έμφαση στην επιβολή της νομιμότητας, με αναφορά στα «μεγάλα ψάρια» στο πλαίσιο της συζήτησης για την Pizza Fan, εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στην πρωτοβουλία για τα social media.

«Στις επόμενες κάλπες η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος. Όχι για την παράταξη, αλλά για τη χώρα», τόνισε, συνδέοντας την εκλογική αναμέτρηση με την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και εμπειρίας στη διαχείριση κρίσεων.

«Έχουμε ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε ζητήματα στην ευρύτερη περιφέρειά μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «πρώτη υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να κρατάει τη χώρα ασφαλή. Και σήμερα η Ελλάδα είναι ασφαλής».

Pizza Fan: Τα «μεγάλα ψάρια» και το μήνυμα για τη νομιμότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην επιβολή της νομιμότητας, χρησιμοποιώντας τη φράση «μεγάλα ψάρια», στο απόσπασμα της ομιλίας που αφορά την Pizza Fan.

«Αυτά είναι τα μεγάλα ψάρια. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα μικρά ψάρια», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει «και τη δυνατότητα και τη βούληση» να επιβάλει τον νόμο και τη νομιμότητα παντού.

Η επίθεση στον Τσίπρα: «Ποια Ελλάδα μάς παρέδωσε το 2019;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα πυρά του στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

«Διάβαζα ένα βιβλίο και προσπαθούσε να μας πείσει πόσο καλή ήταν η Ελλάδα που μας παρέδωσε το 2019», είπε, για να συνεχίσει: «Ποια Ελλάδα μάς παρέδωσε το 2019; Την Ελλάδα που είχε ανεργία 18%; Την Ελλάδα που τα νησιά μας βούλιαζαν από μετανάστες;».

Υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει προχωρήσει και ωριμάσει, απορρίπτοντας την επιστροφή στις πολιτικές συνθήκες του 2012 και του 2015.

«Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ ξανά πίσω σε αυτές τις εποχές, όσο κι αν κάποιοι το εύχονται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα μπορεί να χαράξει πλέον πορεία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Τα πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ για τα social media

Κριτική στο ΠΑΣΟΚ άσκησε ο πρωθυπουργός και για τη στάση του απέναντι στην πρωτοβουλία για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους των social media.

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ ότι προτίμησαν την πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο από τη συνεννόηση σε ένα ζήτημα που αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών.

«Δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν σε μία πρωτοβουλία που αφορά το υπέρτατο αγαθό, την ψυχική υγεία των παιδιών μας», ανέφερε.

Ακρίβεια και προεκλογικές παροχές: «Δεν θα μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε»

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε τις πιέσεις που εξακολουθεί να προκαλεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη, ιδιαίτερα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος δεν πρόκειται να οδηγήσει σε δημοσιονομικές υπερβάσεις.

«Δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω, πάνω στον πειρασμό μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, να αρχίσουμε να μοιράζουμε χρήματα που δεν τα έχουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι τέτοια λάθη έγιναν στο παρελθόν και δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Το μήνυμα για τις κάλπες και η διεύρυνση της ΝΔ

Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους στα Βριλήσσια, ο πρωθυπουργός σχολίασε την παρουσία του κόσμου με αναφορά στην επόμενη προεκλογική περίοδο.

«Αν έχουμε αυτόν τον κόσμο αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές, τι έχει να γίνει όταν μπούμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο», ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπέρασε τρεις φορές το 40% επί των ημερών του, επιμένοντας ότι η παράταξη πρέπει να συνεχίσει να διευρύνεται και να ανανεώνεται, απευθυνόμενη και σε όσους θα ψηφίσουν για πρώτη φορά.

«Μάγος δεν είμαι, θαύματα δεν μπορώ να κάνω», είπε προς τους νέους ψηφοφόρους, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει την ίδια όρεξη με την οποία ξεκίνησε, αλλά πλέον περισσότερη εμπειρία.

«Τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας», ανέφερε, τοποθετώντας τον ορίζοντα της κυβερνητικής πολιτικής στην Ελλάδα του 2030.