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Τα δώδεκα βασικά μέτρα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης διαμορφώνουν τον βασικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη διετία, με παρεμβάσεις που αφορούν τη φορολογία, τα εισοδήματα, τη στέγη, την εργασία και τη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.

Στον πυρήνα των εξαγγελιών βρίσκονται οι μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση οικογενειών με παιδιά και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Παράλληλα, προβλέπονται αυξήσεις και νέες ενισχύσεις για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αγορά κατοικίας, με τη δημιουργία του νέου προγράμματος «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ, αλλά και στη δημιουργία ενός νέου επενδυτικού μηχανισμού για νεογέννητα, μέσω του οποίου το κράτος θα ενισχύει τις αποταμιεύσεις των γονέων για το μέλλον των παιδιών.

Στο πεδίο της οικονομίας, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επίσης τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, με στόχο τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ανταγωνιστικότητας.

Αναλυτικά τα μέτρα:

– Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια – το 2029 στην Αττική)

– Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας

– Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028)

– Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση – για όλους άνω των 65

– Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

– Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€

– Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες

– Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027)

– Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις €

– Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18

– Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029

– Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

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