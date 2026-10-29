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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλάζει πεδίο, όχι αντίπαλο. Από την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στη Θεσσαλονίκη περνά στη διπλωματική σκηνή της Νέας Υόρκης, με την Άγκυρα στο επίκεντρο μιας αναμέτρησης που εξελίσσεται παράλληλα στον ΟΗΕ, στο Κάιρο και στα νερά της Κάσου. Η Αθήνα επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη διεθνή αποδοκιμασία του τουρκολιβυκού, ενώ η Τουρκία αναζητεί ρήγμα στον ελληνοαιγυπτιακό άξονα και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου πλησιάζει στο επόμενο κρίσιμο τεστ.

Τα ραντεβού

Στη Θεσσαλονίκη, τα προηγμένα οπλικά συστήματα της ελληνικής αποτροπής έδωσαν το υπόβαθρο για το «δεν εκβιάζει αλλά ούτε εκβιάζεται». Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός προτάσσει τη θαλάσσια ασφάλεια και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Σήμερα θα προεδρεύσει σε συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια. Μια θεματολογία που συνδέεται με τις ελληνικές προτεραιότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας ένα σαφές βήμα για τη μετάδοση μηνυμάτων που αφορούν στην τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Την Παρασκευή ακολουθεί η διαδικτυακή συμμετοχή του στο IISS Manama Dialogue, σε συζήτηση με τον Bastian Giegerich. Και εδώ υπάρχει διπλωματική σημειολογία. Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί τη σημαντική διοργάνωση για την περιφερειακή ασφάλεια, βρίσκεται μεταξύ των χωρών που συντάχθηκαν με την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην αποδοκιμασία του τουρκολιβυκού.

Η κλεψύδρα για την Κάσο

Την ώρα που η διπλωματία κινείται, η επόμενη δοκιμασία ετοιμάζεται στη θάλασσα. Το γαλλικό ερευνητικό «Αμπέιγ Μαρανγκό» αναμένεται να επιστρέψει νότια της Κάσου, με τη σχετική άδεια προς τη γαλλική εταιρεία να τοποθετείται, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της εβδομάδας και την έκδοση NAVTEX το αργότερο τη μεθεπόμενη.

Οι βυθομετρικές καταγραφές θα συνεχιστούν πριν ο ερευνητικός πλους κινηθεί νοτιοανατολικά, προς την Κύπρο. Το έργο διαθέτει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στοχεύει να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Μεγαλονήσου. Ο Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να ενημερώσει ομολόγους του στο Λουξεμβούργο, όπου διεξάγεται το συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., για τα επόμενα βήματα.

Η Αθήνα παρακολουθεί και την αλλαγή της τουρκικής ρητορικής. Όπως επισημαίνεται από αρμόδιο στέλεχος, η αρχική απαίτηση «γνωστοποίησης και αδειοδότησης» έχει περιοριστεί, τουλάχιστον στις δηλώσεις, σε απλή «γνωστοποίηση». Μένει να φανεί εάν θα υπάρξει αντίστοιχη μεταβολή και επί του πεδίου.

Παζάρι της Άγκυρας

Στη μάχη των θαλάσσιων ζωνών, η Τουρκία επιχειρεί να δελεάσει την Αίγυπτο, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι μια συμφωνία μαζί της θα της εξασφάλιζε επιπλέον 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έναντι μιας αντίστοιχης συμφωνίας με την Ελλάδα. Η απάντηση αρμόδιων πηγών στην Αθήνα είναι πως οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι δημοπρασία, αλλά βασίζονται σε κανόνες.

Στο μεταξύ, η νέα επικοινωνία Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι διατηρεί ανοιχτή τη γραμμή Αθήνας – Καΐρου, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη συμφωνήσει στη συνέχιση των διαβουλεύσεων για την επέκταση της μερικής οριοθέτησης του 2020. Όπως μεταδίδουν αξιόπιστες αιγυπτιακές πηγές, το Κάιρο προετοιμάζει παράλληλα νομικό φάκελο κατά του τουρκολιβυκού, αμφισβητώντας τη νομική του ισχύ, χωρίς να διακόπτει τους διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα.

Στο εσωτερικό, προεκλογικές μηχανές

Παρά το βάρος των εθνικών θεμάτων, η ΝΔ διατηρεί σε πλήρη εξέλιξη τις περιοδείες της ενόψει του 2027. Στις 29 και 30 Οκτωβρίου κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια επισκέπτονται Άρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Ιωάννινα, με τον Θανάση Κοντογεώργη να συντονίζει τις θεσμικές συναντήσεις και τις κομματικές συνεδριάσεις.

Η διήμερη εξόρμηση ολοκληρώνεται στα Ιωάννινα, με κεντρικό ομιλητή τον Κωστή Χατζηδάκη. Στόχος, η προβολή του κυβερνητικού έργου και η κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού, με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες.