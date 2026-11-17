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Τα εθνικά εξελίσσονται σε ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της ακόμη και στα δύο μέτωπα στα οποία δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση, την ακρίβεια και τη διαφθορά. Οι νέες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια ενδιαφέρουσα πολιτική αντίφαση. Παρά τη φθορά της επταετούς διακυβέρνησης και τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, η αντιπολίτευση εξακολουθεί να δυσκολεύεται να πείσει ότι μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικότερες λύσεις.

Το ισχυρότερο εύρημα έρχεται από την Opinion Poll, όπου το 56,9% αναγνωρίζει ότι η διεθνής και αμυντική θέση της Ελλάδας έχει ενισχυθεί την τελευταία επταετία. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακομματική αποδοχή αυτής της εκτίμησης, καθώς την συμμερίζεται το 62,4% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 51,9% της Ελληνικής Λύσης. Στην Pulse για τον ΣΚΑΪ, εξάλλου, η ΝΔ προηγείται με 31% ως το καταλληλότερο κόμμα για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, αφήνοντας την ΕΛΑΣ στο 11% και το ΠΑΣΟΚ στο 9%.

Το εθνικό χαρτί

Τα ευρήματα αποκτούν πρόσθετη πολιτική σημασία μέσα στη συγκυρία των τελευταίων ημερών. Μετά τις επαφές Μητσοτάκη στο Δουβλίνο και την ευρωπαϊκή κινητικότητα γύρω από το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε ευθέως στον Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, τόσο την απρόσκοπτη συνέχιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης όσο και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Αθήνα επιμένει στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου και στο γεγονός ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. «Καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, ενώ το Abeille Marengo επέστρεψε στο Ηράκλειο, έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο ερευνών.

Νέα διάσταση προσθέτει η διακομματική επιστολή των Αμερικανών βουλευτών Γκας Μπιλιράκη και Μπραντ Σνάιντερ προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούν αμερικανικές διπλωματικές πρωτοβουλίες απέναντι στην Τουρκία και τη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και συντονισμό με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο. Πρόκειται για παρέμβαση στο Κογκρέσο, όχι για επίσημη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στο ίδιο περιβάλλον, το 46% των ερωτηθέντων στην Pulse αξιολογεί θετικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, έναντι 40% που εκφράζει αρνητική γνώμη.

Οι δύσκολες μάχες

Εκεί όμως που τα δημοσκοπικά ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερο πολιτικό βάρος είναι στην ακρίβεια και τη διαφθορά. Στην Pulse, το 24% θεωρεί τη ΝΔ καταλληλότερη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, έναντι 12,5% της ΕΛΑΣ και 11% του ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, στη διαφθορά το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 22%, ακριβώς διπλάσιο ποσοστό από την ΕΛΑΣ, ενώ το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο 10,5%.

Πρόκειται για συγκριτική υπεροχή και όχι για ψήφο ικανοποίησης. Άλλωστε, στην Opinion Poll το 61,5% αποδίδει στην κυβέρνηση την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια. Ωστόσο, παρά τη δυσαρέσκεια, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν καταφέρνει να αποκτήσει προβάδισμα αξιοπιστίας στα συγκεκριμένα πεδία.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, η απάντηση στην πίεση της ακρίβειας περνά μέσα από τις παρεμβάσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την ενέργεια. Η παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως τις 30 Νοεμβρίου προσφέρει συνολική ελάφρυνση έως 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ταυτόχρονα, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε εννέα οικονομικές παρεμβάσεις της ΔΕΘ, κόστους περίπου 1,27 δισ. ευρώ. «Όταν ψηφίζεις κάποια μέτρα αναγνωρίζεις το θετικό των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης», ανέφερε.

Στη διαφθορά, η κυβερνητική επιχειρηματολογία στηρίζεται στους εντατικότερους ελέγχους, στα ψηφιακά εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υποστηρίξει ότι «δεν χαριστήκαμε και σε κανέναν».

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις δύο μετρήσεις είναι ότι η κυβερνητική φθορά δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε πολιτικά κέρδη για την αντιπολίτευση. Και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές του 2027.