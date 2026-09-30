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Με συστάσεις και παραινέσεις προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για το ύφος και το περιεχόμενο των δημοσίων τοποθετήσεων τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε παράλληλα και μια μάλλον ευκρινή απάντηση στη διαπίστωση της Ντόρας Μπακογιάννη για «καβαλημένα καλάμια» υπουργών που τροφοδότησε την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα.

«Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών», είπε ο κ. Μητσοτάκης προς το τέλος της εισήγησης του, σε μια έμμεση, πλην όμως μάλλον ευκρινή απάντηση προς τη διαπίστωση της κ. Μπακογιάννη. Ο κ. Μητσοτάκης κινήθηκε στη γραμμή που είχε κινηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος είχε πάρει αποστάσεις από τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη και είχε υπογραμμίσει ότι την ευθύνη αξιολόγησης φέρει ο πρωθυπουργό και μόνο.

Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε εκ νέου ντιρεκτίβες ύφους προς τους υπουργούς. «Μόνος δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας», είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός». «Και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, ο λόγος μας δεν οφείλει μόνο να είναι πειστικός, οφείλει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μετά την παρουσίαση των μέτρων ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε ξανά στους υπουργούς και τους μετέφερε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους στα Μέσα, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.

«Ο κόσμος το έχει τούμπανο»

Σήμερα το πρωί για το θέμα μίλησε και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, καθώς ερωτήθηκε σχετικά με το αν υπάρχουν «καλάμια» στο Action24. «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονεία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας. Όλοι εμείς που ασκούμε και έχουμε ασκήσει εξουσία πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί», υπογράμμισε ο κ. Μπακογιάννης.

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