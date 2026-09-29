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Μια διπλή γραμμή άμυνας απέναντι στις αναταράξεις της νέας ενεργειακής κρίσης θέλει να στήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας από το οικονομικό επιτελείο να μη ρίξει όλα τα διαθέσιμα «πυρομαχικά» από την πρώτη στιγμή.

Το πρώτο ανάχωμα αφορά στην τσέπη των πολιτών, με πρόσθετη στήριξη όσο και όπου χρειαστεί. Το δεύτερο αφορά την ίδια την οικονομία: να προστατευθεί η δημοσιονομική ισορροπία και να υπάρχουν διαθέσιμες δυνάμεις εάν η κρίση αποδειχθεί μεγαλύτερη σε ένταση ή διάρκεια.

Αυτές είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο βασικές κατευθύνσεις που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός στους συνεργάτες του, καθώς το βάρος πέφτει πλέον στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής.

Η πρώτη αποτυπώνεται στη χαρακτηριστική φράση: «να μη μετατραπεί μια παγκόσμια κρίση σε νέα εθνική κρίση». Η στήριξη του εισοδήματος θα συνεχιστεί, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.

Η δεύτερη αφορά στον χρόνο και στον τρόπο των παρεμβάσεων. Με κανέναν να μην μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια την πορεία των ενεργειακών τιμών τους επόμενους μήνες, στο κυβερνητικό επιτελείο δεν σχεδιάζουν ένα μακροπρόθεσμο πακέτο που θα δεσμεύσει από τώρα τους διαθέσιμους πόρους. Τα μέτρα θα έρχονται σταδιακά, με βάση τα δεδομένα κάθε στιγμής και με διαθέσιμα περιθώρια για τη συνέχεια.

Το στίγμα στο Υπουργικό

Το πρώτο πολιτικό στίγμα αυτής της στρατηγικής δεν αποκλείεται να το δώσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης, σκιαγραφώντας την κατεύθυνση των παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν.

Οι πρώτες κινήσεις έχουν ήδη συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, με τον σχεδιασμό να γίνεται σε ορίζοντα δεκαπενθημέρου λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας των διεθνών τιμών.

Το επόμενο ορόσημο είναι η 14η Οκτωβρίου, όταν θα ακολουθήσουν οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ακριβώς αυτή η απόσταση των δύο εβδομάδων περιγράφει και τη φιλοσοφία με την οποία θέλει να κινηθεί η κυβέρνηση: όχι ένα μεγάλο πακέτο στην αρχή μιας κρίσης άγνωστης διάρκειας, αλλά δυνατότητα προσαρμογής των παρεμβάσεων ανάλογα με την ένταση των πιέσεων.

Το μπρα-ντε-φερ στις Βρυξέλλες

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη μέτωπο, αυτή τη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα θέσει προσωπικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, επιδιώκοντας να υπάρξει ευρωπαϊκό περιθώριο για προσωρινή μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα.

Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι, με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα, μια μονομερής μείωση του ΕΦΚ θα απαιτούσε είτε περικοπή άλλης δαπάνης είτε αύξηση άλλου φόρου. Γι’ αυτό η Αθήνα θα επιδιώξει μια συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση που θα δώσει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερο χώρο κινήσεων για τον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.

Ο ίδιος, μάλιστα, έχει φροντίσει να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει την επιτυχία της προσπάθειας, εκτιμά ωστόσο ότι τόσο οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του όσο και η Κομισιόν αντιλαμβάνονται την ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών απέναντι σε μια εξωγενή κρίση.

Τα 4 δισ. και το δημοσιονομικό «μαξιλάρι»

Στο Μέγαρο Μαξίμου βάζουν στην ίδια εξίσωση και τα 4 δισ. ευρώ μόνιμων μέτρων ενίσχυσης του εισοδήματος που έχουν ανακοινωθεί στις δύο τελευταίες ΔΕΘ, επιμένοντας ότι η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής δεν εξαντλείται στις έκτακτες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, η επιλογή να μη διατεθούν νωρίτερα μεγάλα ποσά σε οριζόντιες παρεμβάσεις είναι αυτή που επιτρέπει σήμερα να υπάρχει χώρος αντίδρασης στις νέες συνθήκες που δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μέχρι σήμερα απόρριψη των προτάσεων της αντιπολίτευσης για οριζόντιες μειώσεις στον ΕΦΚ και στον ΦΠΑ, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η εμπροσθοβαρής εξάντληση των διαθέσιμων πόρων θα περιόριζε τη δυνατότητα αντίδρασης εάν οι πιέσεις επιμείνουν.

Η διεθνής αβεβαιότητα στην εξίσωση

Η εικόνα που αποκόμισε ο Πρωθυπουργός από τις επαφές του στις ΗΠΑ έχει επίσης τη σημασία της. Στην κυβερνητική αποτίμηση καταγράφηκε αφενός η αναγνώριση της Ελλάδας ως πόλου σταθερότητας και μιας οικονομίας που εμφανίζει αντοχές και αφετέρου η έντονη διεθνής ανησυχία για τη διάρκεια των γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων και για τις πιέσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Η Αθήνα θέλει επομένως να κινηθεί σε μια λεπτή ισορροπία: να απορροφήσει όσο μπορεί από το κόστος που φτάνει στα νοικοκυριά, χωρίς η αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης να δημιουργήσει το πρόβλημα της επόμενης ημέρας.

Στον Ασπρόπυργο πριν από το Υπουργικό

Μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα στον Ασπρόπυργο, πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης.

Στις 10:30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, το νέο σχολικό συγκρότημα που έρχεται να κλείσει μια μακρά περίοδο κατά την οποία μαθητές της περιοχής στεγάζονταν σε προκατασκευασμένες αίθουσες μετά τον σεισμό του 1999. Στη συνέχεια θα συναντηθεί στο Δημαρχείο με τον δήμαρχο Ασπροπύργου Γιάννη Ηλία, ενώ στις 12:00 θα συνομιλήσει με πολίτες στο κέντρο της πόλης.

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