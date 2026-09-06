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Στη συζήτηση που άνοιξε για τα νέα σχολικά βιβλία και τις αιτιάσεις περί «woke ατζέντας» παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα» και ότι αυτή δεν εκφράζει την κυβέρνησή του, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθώσεων όπου υπάρχει πραγματικό σφάλμα. Παράλληλα, κάλυψε εκ νέου τη Σοφία Ζαχαράκη απέναντι στην κριτική για το περιεχόμενο των βιβλίων, επισημαίνοντας ότι «τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε το υπουργείο ούτε η υπουργός».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να επανέλθει ο ίδιος στο θέμα, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών, προειδοποιώντας εξαρχής για τον κίνδυνο να δημιουργηθούν νέα μέτωπα πόλωσης.

«Νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φέρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού», είπε.

«Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα»

Ο πρωθυπουργός απέρριψε ευθέως την κριτική ότι πίσω από το περιεχόμενο των νέων σχολικών βιβλίων βρίσκεται μία συγκεκριμένη ιδεολογική ατζέντα.

«Να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα», ανέφερε.

Μάλιστα, διαχώρισε ακόμη πιο καθαρά τη θέση της κυβέρνησης από όσους ενδεχομένως υιοθετούν τέτοιες απόψεις:

«Και αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση».

Η κάλυψη στη Ζαχαράκη και η δυνατότητα διορθώσεων

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρείχε εκ νέου πολιτική κάλυψη στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, υπενθυμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονται τα νέα βιβλία και αποσυνδέοντας την πολιτική ηγεσία του υπουργείου από τη συγγραφή τους.

«Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε το υπουργείο ούτε η υπουργός», είπε.

Ταυτόχρονα, δεν έκλεισε την πόρτα σε αλλαγές εκεί όπου η κριτική αποδειχθεί βάσιμη:

«Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα που να δικαιολογεί κάποια αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως νέα στήριξη στη Σοφία Ζαχαράκη, μετά την κριτική που δέχθηκε για τα νέα βιβλία, χωρίς όμως να αποκλείεται η διόρθωση συγκεκριμένων σημείων εφόσον κριθεί ότι υπάρχει πρόβλημα.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επανέφερε τη συζήτηση στο πολιτικό της σκέλος, ζητώντας να μη μετατραπεί το θέμα των σχολικών βιβλίων σε ακόμη ένα πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης.

«Καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως, μέσα από κάποιες εμμονές, να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε ζητήματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι», κατέληξε.

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