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Σκληρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και στις οικονομικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί «με πολύ επιμονή και συστηματικότητα» να μετατρέψει το κόμμα του σε «έναν ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ». Ο πρωθυπουργός απέρριψε την επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στο Δημόσιο, λέγοντας ότι «δεν βγαίνουν οι αριθμοί», και προέβλεψε «κρεσέντο παροχολογίας» από την αντιπολίτευση μέχρι τις εκλογές.

Απαντώντας στην κριτική ότι η κυβέρνηση απορρίπτει οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν είναι πολιτικό αλλά δημοσιονομικό.

«Γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο Δημόσιο», είπε.

Στην ίδια εξίσωση έβαλε και τις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ:

«Αν προσθέσετε στην εξίσωση και τον ΦΠΑ, θα καταλάβετε ότι θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πολύ καλά αυτό».

Η κριτική στις οικονομικές προτάσεις

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επαναφέρει μέτρα γνωρίζοντας πως, κατά την κυβέρνηση, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

«Δείχνει και μια οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν ότι δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός», ανέφερε.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τις προτάσεις που αφορούν τους οφειλέτες, κάνοντας αναφορά στον νόμο Κατσέλη.

«Δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταχτσήδες, γιατί αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Αν αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τότε λυπάμαι», είπε.

«Υιοθετούμε σωστές προτάσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε πάντως την κατηγορία ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί προτάσεις επειδή προέρχονται από την αντιπολίτευση. «Δεν είμαστε αντίθετοι στο να υιοθετήσουμε κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης», σημείωσε.

Και σχολιάζοντας τις κατηγορίες περί αντιγραφής προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, διερωτήθηκε:

«Το ΠΑΣΟΚ μάς κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Πώς μπορεί ταυτόχρονα να κλέβει ο κ. Τσίπρας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να κλέβουμε κι εμείς;»

«Θα δείτε κρεσέντο παροχολογίας»

Ο πρωθυπουργός προέβλεψε ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές οι οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης θα ενταθούν.

«Θα το δείτε μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας», είπε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες δεν πείθονται από τέτοιες εξαγγελίες.

Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε: «Ειδικά από τον κ. Τσίπρα. Τον ξέρουμε πια».

Αμέσως μετά έστρεψε τα πυρά του προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη:

«Ειδικά κι από τον κ. Ανδρουλάκη, όλο και πιο πολύ αποδεικνύει ότι προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, με πολύ επιμονή και συστηματικότητα, να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ».

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