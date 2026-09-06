Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα «μακάρι» για τον Αντώνη Σαμαρά και μια αναφορά στην «καλή προσωπική σχέση» με τον Κώστα Καραμανλή περιείχε η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της ΝΔ στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ. Ερωτηθείς για την απουσία Καραμανλή και για όσους χαρακτηρίζουν τον Σαμαρά «ψυχή της παράταξης», είπε ότι θα ευχόταν να μην είχε φτάσει στη διαγραφή του δεύτερου, για να προσθέσει αμέσως ότι όσα ειπώθηκαν ήταν «πάρα πολύ βαριά». Για τον Κώστα Καραμανλή επέλεξε να απαντήσει μιλώντας για τη μεταξύ τους σχέση: «Τον σέβομαι και τον τιμώ».

«Σέβομαι όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τις δυσκολίες», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μήνυμα

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ρήξη που οδήγησε στη διαγραφή του:«Μακάρι να μην είχαμε φτάσει στο σημείο να διαγράψω τον κ. Σαμαρά», ανέφερε.

Και αμέσως πρόσθεσε: «Αλλά αυτά τα οποία ειπώθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή».

Τι είχε πει νωρίτερα για τον Σαμαρά

Λίγη ώρα νωρίτερα, στην συνέντευξη Τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και για ένα υποθετικό σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας.

Αφού ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπει σε υποθετικά σενάρια, αναφέρθηκε στις σημερινές θέσεις του πρώην πρωθυπουργού: «Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω απολύτως κανένα περιθώριο συνεννόησης».

Στη συνέχεια υπενθύμισε τη διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία: «Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω. Τον έκανε πρωθυπουργό».

Και πρόσθεσε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί τελικά την υστεροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του».

Άλλοι τόνοι για Καραμανλή

Για τον Κώστα Καραμανλή, ο πρωθυπουργός δεν μπήκε σε ερμηνεία της απουσίας του. Επέλεξε να απαντήσει μιλώντας για τη σχέση τους:«Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση. Τον σέβομαι και τον τιμώ, όπως όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, τους τέως πρωθυπουργούς», ανέφερε.

Διαβάστε ακόμη

500.000 ταμειακές στο «μάτι» της Εφορίας

Ενίσχυση 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι τη δικαιούνται – Τι αλλάζει με προσωπική διαφορά, αυξήσεις, τριετίες

Η ΔΕΘ της αγοράς: Το «πακέτο» που μοιράζει €500 – 3.000 σε 1,5 εκατ. δικαιούχους – Τα μέτρα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ