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Πληθαίνουν εσχάτως οι επιφυλακτικές φωνές μεταξύ των αναλυτών της Wall Street για την πορεία των αμερικανικών μετοχών, καθώς η αγορά εισήλθε σε έναν μήνα που ιστορικά αποτελεί το πιο δύσκολο διάστημα του έτους για τις αμερικανικές μετοχές.

Ο Σεπτέμβριος έχει καταγραφεί ως ο χειρότερος μήνας για τον S&P 500, με τον δείκτη να εμφανίζει μέση πτώση περίπου 1,1% από το 1928, ενώ τα τελευταία 30 χρόνια οι απώλειες διαμορφώνονται κατά μέσο όρο κοντά στο 0,8%.

Παράλληλα, ο δείκτης έχει κλείσει αρνητικά τον Σεπτέμβριο σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις από το 1928, γεγονός που έχει ενισχύσει τη φήμη του ως «δύσκολου» μήνα για τους επενδυτές.

Η εποχική αδυναμία έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αποτιμήσεις παραμένουν υψηλές, ειδικά στον τεχνολογικό κλάδο, ενώ οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν εκ νέου τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve και τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων από την αναζωπύρωση του ράλι του πετρελαίου.

Η ιστορική αρνητική επίδοση του Σεπτεμβρίου δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη επερχόμενης πτώσης, ωστόσο λειτουργεί ως επιπλέον παράγοντας προσοχής σε μια ήδη ευαίσθητη συγκυρία.

Wells Fargo: «Καμπανάκι» για την AI και τις υπερβολικές επενδύσεις

Σε αυτό το περιβάλλον, η Wells Fargo έγινε η δεύτερη μεγάλη τράπεζα μέσα στην εβδομάδα που υιοθετεί πιο προσεκτική στάση για τις αμερικανικές μετοχές, μετά τη χθεσινή μεταστροφή της JPMorgan Chase.

Οι αναλυτές της Wells Fargo, με επικεφαλής τον Οσουνγκ Κβον, προειδοποίησαν σε ανάλυση τους την Τρίτη για «ευρεία επιφυλακτικότητα» στην αγορά, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να αμφισβητούν τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τράπεζα εκτιμά ότι οι ανησυχίες για τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη υποδομών AI θα κορυφωθούν, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι επενδύσεις σε data centers και υπολογιστική ισχύ μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε αντίστοιχη οικονομική απόδοση.

«Η ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να επιταχύνεται, όμως η οικονομία και το κεφάλαιο θα αποτελέσουν τον περιοριστικό παράγοντα», ανέφερε ο Κβον σε σημείωμα προς πελάτες.

Σύμφωνα με τη Wells Fargo, ο κύκλος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εισέλθει σε πιο ώριμη φάση το 2027, εκτός εάν η αμερικανική οικονομία επιταχυνθεί αρκετά ώστε να δικαιολογήσει νέες επενδύσεις. Η τράπεζα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των κεφαλαιουχικών δαπανών στον κλάδο μπορεί να κορυφωθεί ήδη μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, η Wells Fargo βλέπει αυξημένους κινδύνους από πιθανές καθυστερήσεις ή αναστολές νέων έργων data centers στις ΗΠΑ, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου αυξάνουν την πολιτική πίεση γύρω από την κατανάλωση ενέργειας και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η JPMorgan γυρίζει σε «τακτικά επιφυλακτική» στάση

Πάντως, το πρώτο ηχηρό προειδοποιητικό σήμα ήρθε από τη JPMorgan Chase, το τμήμα συναλλαγών της οποίας υπό τον Άντριου Τάιλερ, άλλαξε στάση τη Δευτέρα και πέρασε σε μια «τακτικά επιφυλακτική» θέση για τις αμερικανικές μετοχές τις επόμενες εβδομάδες.

Η JPMorgan δεν υποστηρίζει ότι έχει τελειώσει η ανοδική αγορά, αλλά εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς συσσωρεύονται αρκετοί παράγοντες αβεβαιότητας: οι προσδοκίες για τη Fed, η ιστορικά αδύναμη εποχικότητα του Σεπτεμβρίου, οι υψηλές αποτιμήσεις στην τεχνολογία και η αυξανόμενη συγκέντρωση κεφαλαίων σε λίγες μεγάλες εταιρείες.

Η αλλαγή στάσης της JPMorgan ήρθε μετά τις πιο επιθετικές δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve Κέβιν Γουόρς στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ, οι οποίες ενίσχυσαν τα στοιχήματα των αγορών για νέα αύξηση επιτοκίων μέσα στο έτος.

Οι αγορές χρήματος πλέον τιμολογούν πιθανότητα περίπου 68% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας.

Οι μετοχές AI στο μικροσκόπιο

Οι ανησυχίες αποτυπώθηκαν ήδη στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών. Οι τίτλοι των Nvidia, Advanced Micro Devices και Intel, αλλά και οι λεγόμενες Magnificent Seven, όπως η Amazon και η Tesla, κινούνται χαμηλότερα στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις αποτιμήσεις και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά κέρδη.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας υποχώρησε, αγγίζοντας το χαμηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου, καθώς ο κλάδος δυσκολεύεται να ανακτήσει τις απώλειες από το προηγούμενο κύμα πωλήσεων.

Για τη Wells Fargo, σημαντικός βραχυπρόθεσμος καταλύτης θα είναι η επικείμενη δημόσια εγγραφή της Anthropic PBC, η οποία θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τράπεζα εκτιμά ότι για να δικαιολογηθούν τα τεράστια επενδυτικά σχέδια στον κλάδο, η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να δημιουργεί οικονομική αξία περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων έως το 2028 και 2,2 τρισ. δολαρίων έως το 2029.

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