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Στις ιδιωτικές επενδύσεις περνά το βάρος για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι», είπε στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, θέτοντας ως επόμενο στόχο ένα νέο άλμα των επενδύσεων και την άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να τις κρατούν πίσω. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική για το ποιοι ωφελήθηκαν από τους πόρους του Ταμείου, φέρνοντας ως παραδείγματα τα Κέντρα Υγείας, τους διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία και τους ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Ο πρωθυπουργός απάντησε αρχικά στην κριτική για τους ωφελούμενους από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπέμποντας σε έργα και παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τους ευρωπαϊκούς πόρους. «Αναρωτιέμαι αν μεγάλοι είναι οι ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση μυελού των οστών ή αν μεγάλοι είναι οι μικρομεσαίες κατασκευαστικές που επισκεύασαν τα Κέντρα Υγείας σε όλη την επικράτεια ή τα παιδιά που ωφελούνται από τους διαδραστικούς πίνακες», είπε.

Το παράδειγμα της Ιταλίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε την άποψη ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οφείλονται αποκλειστικά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, χρησιμοποιώντας ως αντιπαράδειγμα την Ιταλία.

«Και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει ανάπτυξη 0,5%. Δεν είναι η ανάπτυξη μόνο αποτέλεσμα της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης», ανέφερε.

Το βάρος στις ιδιωτικές επενδύσεις

Κοιτάζοντας στην περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα θα εξακολουθήσει να διαθέτει ευρωπαϊκούς πόρους. «Θα υπάρχει ένα νέο ΕΣΠΑ και μια νέα ΚΑΠ με τον νέο προϋπολογισμό», είπε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η επόμενη φάση της ανάπτυξης δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στη δημόσια χρηματοδότηση. «Η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους. Το μυστικό, όμως, θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι», τόνισε. «Πάμε καλά, αλλά πρέπει να πάμε καλύτερα», πρόσθεσε, επαναφέροντας τον στόχο για σημαντική αύξηση των επενδύσεων. Και κατέληξε στην προτεραιότητα που θέτει για την επόμενη περίοδο: «Πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια που κρατούν τις επενδύσεις πίσω».

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