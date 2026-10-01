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Η Τουρκία εξετάζει μια ασυνήθιστη λύση για την κρίση των επενδυτικών funds: οι επενδυτές που κατάφεραν να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη πριν από την κατάρρευση θα μπορούν να επιστρέψουν εθελοντικά τα χρήματά τους, ώστε αυτά να διανεμηθούν σε άλλους επενδυτές που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε «παγωμένα» κεφάλαια.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των μέτρων που εφαρμόζουν οι τουρκικές εποπτικές αρχές για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανάκτηση μέρους των περίπου 20 δισ. δολαρίων που είχαν επενδυθεί σε περισσότερα από 100 κεφάλαια τα οποία πρόκειται να εκκαθαριστούν. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι άνοιξαν ειδικοί λογαριασμοί στην κρατική Birlesik Fon Bankasi για όσους επενδυτές επιθυμούν να επιστρέψουν τα κέρδη τους.

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην εθελοντική επιστροφή κερδών από όσους πρόλαβαν να πουλήσουν τις επενδύσεις τους πριν ξεκινήσει η κατάρρευση. Τα χρήματα θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση άλλων επενδυτών που δεν κατάφεραν να αποδεσμεύσουν τις τοποθετήσεις τους.

Επιστροφές χρημάτων έως 1 εκατ. λίρες

Παράλληλα, οι εποπτικές αρχές προωθούν ξεχωριστό μηχανισμό για την επιστροφή χρημάτων σε επενδυτές με μικρότερες τοποθετήσεις. Όσοι διαθέτουν κεφάλαια μικρότερα των 1 εκατ. τουρκικών λιρών, περίπου 20.400 δολάρια, θα δικαιούνται αρχική καταβολή ίση με το ποσό της επένδυσής τους.

Για όσους έχουν μεγαλύτερες τοποθετήσεις, η αρχική πληρωμή θα περιορίζεται στο 1 εκατ. λίρες.

Οι πρώτες καταβολές θα αφορούν κεφάλαια που διαχειρίζονται οι Tera Portfoy Yonetimi, Pusula Portfoy Yonetimi, Atlas Portfoy Yonetimi και Hedef Portfoy Yonetimi.

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια των τουρκικών αρχών να επιστρέψουν άμεσα μετρητά σε επενδυτές που επηρεάστηκαν από την κρίση, την οποία ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει συνδέσει με «σχήματα τύπου Ponzi». Ο κλάδος των επενδυτικών κεφαλαίων βρίσκεται σε αναταραχή εδώ και περίπου έναν μήνα, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί μετά την αδυναμία κεφαλαίων να επιστρέψουν χρήματα στους επενδυτές.

Οι αποφάσεις αυτές προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια στους επενδυτές, έπειτα από εβδομάδες αβεβαιότητας σχετικά με το πότε και με ποιον τρόπο θα αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στις αποταμιεύσεις τους.

Ο μηχανισμός των αρχικών πληρωμών μπορεί τελικά να έχει αποτέλεσμα παρόμοιο με ένα έμμεσο κρατικό πακέτο διάσωσης, παρότι αυτή δεν είναι η επίσημη στόχευσή του, σύμφωνα με εκτίμηση του Alper Akalin, ιδρυτή της Akalin Finance. Ο ίδιος προειδοποίησε επίσης για το ενδεχόμενο νομικών προσφυγών από επενδυτές που θα λάβουν αναλογικά μικρότερη αποζημίωση.

Οι αρχικές καταβολές θα θεωρούνται προκαταβολές έναντι του τελικού ποσού που δικαιούται κάθε επενδυτής μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των κεφαλαίων. Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, ενώ το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων θα υπολογίσει το καθαρό ποσό επένδυσης κάθε δικαιούχου.

Έρευνες και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων

Η κρίση έχει οδηγήσει παράλληλα σε ευρύτερη ποινική έρευνα. Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ibrahim Omer Gonul, κατέθεσε την Τετάρτη ως ύποπτος στην έρευνα της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, τα στελέχη της Tera Erdin Ozel και Emir Munir Sarpyener συνελήφθησαν επισήμως. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Akin Gurlek είχε δηλώσει προηγουμένως ότι από τους 217 υπόπτους, 56 έχουν συλληφθεί.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης ασυνήθιστες μεταβολές στις τιμές 41 τουρκικών μετοχών, σύμφωνα με δηλώσεις του Gurlek στην εφημερίδα Sabah.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ακόμη ότι τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από πρόσωπα που ερευνώνται θα χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση όσων υπέστησαν απώλειες από την κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων.

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέστειλε τη λειτουργία της Tera Yatirim Menkul Degerler, της χρηματιστηριακής εταιρείας που βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικού μέρους των ύποπτων συναλλαγών, οι οποίες οδήγησαν σε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές μετοχών με περιορισμένη εμπορευσιμότητα.

Η τραπεζική εποπτική αρχή της Τουρκίας μετέφερε επίσης τα δικαιώματα των μετόχων στις Tera, Destek και Hedef investment banks στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων και Αποταμιεύσεων.

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