Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα» μιλά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

«Ιστορικά η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι ζήτημα αν έβρισκαν 5 λεπτά χρόνου στην κεντρική ομιλία που εκφωνούσε ο εκάστοτε πρωθυπουργός ενόψει της ΔΕΘ. Αυτό θα αδικούσε τον πλούτο του έργου που έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Εγκαινιάσαμε την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Μια κυρία με βρήκε μου έδειξε το σπίτι της δίπλα από το μετρό και μου είπε “ήμουν νια και γέρασα”. Αυτό περικλείει το ανειλημμένο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε.

«Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα στοιχίσει συνολικά πάνω από 2 δισ. ευρώ. Πέρασε τρικυμίες, πολεμήθηκε από φορείς της πόλης. Ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια και παραδώσαμε ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και ίσως το πιο όμορφο. Προστατεύσαμε και την πολιτιστική μας κληρονομιά». «Προχωράμε σε επέκταση στη βορειοδυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, μια δυναμική περιοχή της πόλης», είπε ο πρωθυπουργός.

«Το flyover είναι ένα έργο που εμείς το σκεφτήκαμε κι εμείς το σχεδιάσαμε. Είναι ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο, το οποίο προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Καταλαβαίνω και κατανοώ τις δυσκολίες για την καθημερινότητα. Όμως οι πολίτες δείχνουν κατανόηση για το μεγάλο αυτό έργο που θα αποσυμφορήσει το κέντρο και θα διευκολύνει τη μετακίνηση», συμπλήρωσε.

«Η ανάπλαση της ΔΕΘ θα αλλάξει την εικόνα της πόλης. Θα δημιουργήσει ένα συνεδριακό κέντρο που θα είναι μοναδικό ως προς την ομορφιά και τη λειτουργικότητα», υπογράμμισε.

«Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε κέντρο καινοτομίας. Σε κέντρο εκπαίδευσης. Τα δημόσια πανεπιστήμια επενδύουν στην εξωστρέφεια και στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές, σήμερα υπάρχουν ξένοι φοιτητές που πληρώνουν δίδακτρα», συνέχισε.

Για την Εγνατία Οδό τόνισε: «Είμαι πάντα υπερήφανος και θα το λέω. Η Εγνατία Οδός είναι ένα έργο που οραματίστηκε και ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έρχονται 300 εκατ. ευρώ έργα επενδύσεων στην Εγνατία. Σε λίγα χρόνια θα είναι ένας εντελώς νέος δρόμος».

Χατζηδάκης: Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα, η Βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. «Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά τα έργα προχωρούν. Η ανεργία έχει υποχωρήσει. Η επιχειρηματικότητα επιστρέφει στη Βόρεια Ελλάδα. 86% αύξηση στις συστάσεις εταιρειών από το 2019 έως το 2025. Την πρωτοκαθεδρία την έχει η Θεσσαλονίκη με 120% αύξηση στις συστάσεις. Στις εξαγωγές υπήρξε το ίδιο διάστημα αύξηση 50% στη Βόρεια Ελλάδα. Στις εγκατεστημένες ΑΠΕ αύξηση 160% στη Βόρεια Ελλάδα, 400% στη Δυτική Μακεδονία. Αναφορικά και με τον τουρισμό, τα στοιχεία είναι επίσης θετικά. Στις αφίξεις το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έφτασε σε ιστορικό υψηλό το 2025, με 8 εκατ. επιβάτες».

«Στη Θεσσαλονίκη η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων είναι πολύ πιο σημαντική απ’ ότι στην Αθήνα, όπως και η συμμετοχή των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων», ανέφερε τονίζοντας ότι «17 νέες σχολικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία θα λειτουργήσουν τις επόμενες ημέρες», ενώ «33 κέντρα υγείας στην Κεντρική Μακεδονία αναβαθμίζονται». Παράλληλα μίλησε για τους νέους δημόσιους χώρους πρασίνου, τον αθλητισμό, αλλά και την ανάπλαση της ΔΕΘ. Ταυτόχρονα, αναφορικά με τις νέες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης παρουσίασε τα σχέδια για την ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, το οποίο χαρακτήρισε «έργο τομή», τις 600 νέες θέσεις στάθμευσης, την αξιοποίηση του συγκροτήματος του Αγίου Μηνά, την ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας και τη μόνιμη φροντίδα του Θερμαϊκού, τις νέες αθλητικές υποδομές, τον χώρο πρασίνου στην Αγία Φωτεινή και την ενεργειακή αναβάθμιση του ΑΠΘ.

«Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα, η Βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει», κατέληξε.

Κοντογεώργης: Η Ελλάδα είναι οι τόποι της

«Η Ελλάδα είναι οι τόποι της και η δύναμή της και εξαρτάται από το πόσο αυτοί είναι ζωντανοί, βιώσιμοι και παραγωγικοί και πόσο συνδέονται μεταξύ τους», ανέφερε στη συνέχεια ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης. «Είμαι αισιόδοξος γιατί έχουμε αποτελέσματα, βούληση και τη βεβαιότητα ότι θα πετύχουμε όλοι μαζί μακριά από σκοπιμότητες», τόνισε, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στα αναπτυξιακά έργα των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονία, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε live την εκδήλωση

Διαβάστε ακόμη

Επίδομα παιδιού: Έξτρα πληρωμή 150 ευρώ σε 80.000 οικογένειες – Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Πώς τα vintage IKEA γίνονται ανάρπαστα

Οι Γάλλοι τα δίνουν όλα για μια πισίνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ