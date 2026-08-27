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Με το Μετρό να φτάνει πλέον στην Καλαμαριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν περιορίστηκε στην παράδοση ενός ακόμη μεγάλου έργου. Έδωσε και ένα από τα πολιτικά συνθήματα με τα οποία σκοπεύει να κινηθεί μέχρι τις εκλογές. «Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας», είπε ο πρωθυπουργός, δίνοντας ουσιαστικά το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα πατήσει το επόμενο διάστημα.

Ακολούθησε η φράση που συμπλήρωσε το μήνυμα: «Σε ένα περιβάλλον μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων».

Η αξιοπιστία και η συνέπεια αναμένεται να βρίσκονται όλο και πιο συχνά στο λεξιλόγιο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο πλησιάζει η κάλπη, με την κυβέρνηση να θέλει να αντιπαραθέσει το δικό της αποτύπωμα έργων στις υποσχέσεις των αντιπάλων της.

Και στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός το είπε ακόμη πιο απλά: «Το είπαμε και το κάναμε».

«Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γύρισε πίσω στα χρόνια των μεγάλων καθυστερήσεων του έργου και χρησιμοποίησε μία από τις πιο αιχμηρές ατάκες της ομιλίας του. «Για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία και την αναποτελεσματικότητα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη», είπε, κάνοντας αναφορά και σε «κάποια εγκαίνια-παρωδία».

«Ευτυχώς αυτά ανήκουν στο παρελθόν», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει πλέον «ένα από τα πιο σύγχρονα Μετρό στην Ευρώπη», πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια και πρόσβαση για όλους.

Έδωσε έμφαση και στο κόστος μετακίνησης, λέγοντας ότι το Μετρό έχει «ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια», με χαμηλότερες τιμές για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και πολίτες άνω των 65 ετών.

«Δικαιώνεται έτσι το δύσκολο στοίχημα που βάλαμε από την αρχή», ανέφερε. «Σήμερα μπορούμε να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε».

«Χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια»

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι χρειάστηκε να περάσουν «σχεδόν 40 χρόνια» για να ολοκληρωθεί η βασική γραμμή όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Όπως είπε, το Μετρό μαζί με τα νέα λεωφορεία έχουν πλέον δημιουργήσει «έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη», βελτιώνοντας την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών.

«Τα μεγάλα έργα υποδομής και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται, όμως γίνονται», είπε. «Αρκεί να υπάρχει σχέδιο και επιμονή, να βάζεις το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρεις να δίνεις λύσεις στα προβλήματα».

Αναφέρθηκε ακόμη στις «μεγάλες μάχες» που χρειάστηκε να δοθούν «κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας», τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί «απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά».

«Η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη δεν ανεβάζουν απλώς ταχύτητα, αλλά βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής», πρόσθεσε.

Επόμενος σταθμός οι βορειοδυτικές συνοικίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράλληλα και το επόμενο βήμα για το Μετρό Θεσσαλονίκης. «Δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη», είπε, ανακοινώνοντας ότι ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός της επέκτασης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες.

«Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή, ξεκινά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης», σημείωσε.

Ιδιαίτερη στιγμή της ομιλίας ήταν και η δημόσια αναφορά του προς τον Αλέξανδρο Εξάρχου, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, για την οδό Πόντου.

«Νομίζατε ότι τελειώσατε, κύριε Εξάρχου; Έχουμε την Πόντου να τελειώσουμε», είπε ο πρωθυπουργός, ζητώντας να υπάρξει δημόσια δέσμευση ώστε το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου του 2027.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε ακόμη μία «διαχρονική συγγνώμη» από τους κατοίκους της Καλαμαριάς για την υπομονή και την ταλαιπωρία που προκάλεσαν οι αναγκαίες διακοπές λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Η επέκταση της Καλαμαριάς με αριθμούς

Η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά έχει μήκος 4,78 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Με τη λειτουργία της, το δίκτυο φτάνει πλέον τους 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται σε περίπου 15 λεπτά.

Η νέα γραμμή αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως, να μειώσει την κυκλοφορία κατά περίπου 12.000 ΙΧ την ημέρα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερησίως.

Τζιτζικώστας: «Πάνω από €1 δισ. ευρωπαϊκών πόρων για το Μετρό Θεσσαλονίκης»

Στην ευρωπαϊκή διάσταση του Μετρό Θεσσαλονίκης και στο αποτύπωμα που αφήνουν οι κοινοτικές επενδύσεις στην καθημερινότητα της πόλης στάθηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στα εγκαίνια της επέκτασης προς την Καλαμαριά.

«Έχει ισχυρή ευρωπαϊκή σφραγίδα», τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, σημειώνοντας ότι «περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ευρωπαϊκών πόρων έχουν στηρίξει την κατασκευή του».

Όπως πρόσθεσε, «σήμερα βλέπουμε τι σημαίνει αυτή η επένδυση στην πραγματική ζωή», δίνοντας το στίγμα της παρέμβασής του: από τη χρηματοδότηση και τα μεγάλα έργα, στο χειροπιαστό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Ο κ. Τζιτζικώστας δεν έμεινε, πάντως, μόνο στο Μετρό. «Δεν είναι μόνο το Μετρό», υπογράμμισε, ανοίγοντας το κάδρο στις υπόλοιπες παρεμβάσεις που έχουν προχωρήσει με ευρωπαϊκή στήριξη στη Θεσσαλονίκη.

Αναφέρθηκε ειδικότερα «στα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης», αλλά και «σε μεγάλες αστικές παρεμβάσεις, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά». Στην ίδια κατεύθυνση ενέταξε και τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, ένα έργο που συνδέεται με τη μεγαλύτερη εικόνα των μεταφορών και της διασύνδεσης της Βόρειας Ελλάδας.

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η επέκταση θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης

Στη σημασία της ολοκλήρωσης του έργου αναφέρθηκε κατά την ομιλία του ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor, χαρακτηρίζοντας το Μετρό Θεσσαλονίκης «το πιο σύγχρονο της Ευρώπης». Όπως σημείωσε, η επέκταση προς την Καλαμαριά «θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο «για το οποίο δικαιούμεθα όλοι να είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι».

Για την ΑΚΤΩΡ όπως σημείωσε ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη ΑΜΚ στην Ελλάδα. «Τον τελευταίο έναν χρόνο βλέπουμε τα αποτελέσματα των τελευταίων επτά ετών, καθώς για πρώτη φορά υπάρχει ένα τόσο μεγάλο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πολλά τέτοια έργα στο μέλλον».

Ταχιάος: Η Θεσσαλονίκη είναι ήδη μια άλλη πόλη – Μπροστά μας η πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης

«Η Θεσσαλονίκη είναι ήδη μια άλλη πόλη. Από σήμερα, θα είναι ακόμη πιο διαφορετική. Στην κυβέρνηση είμαστε περήφανοι που κλείνουμε ένα κεφάλαιο και περνάμε στα επόμενα».

«Το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα δίκτυο Μετρό που ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αναπτύσσεται, εξελίσσεται μαζί με την πόλη αναπτύσσεται. Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης» υπογράμμισε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, κάνοντας λόγο για την «εκπλήρωση ενός χρέους προς τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης που σφύζουν από ζωντάνια και αφήνουν στην πόλη σημαντική δημογραφική δυναμική».

Κώτσηρας: Σπουδαία ημέρα για Θεσσαλονίκη – Σημαντικό βήμα για τη μετάβαση της πόλης σε μία νέα εποχή

«Σήμερα είναι πραγματικά μία σπουδαία ημέρα για Θεσσαλονίκη. Μία μέρα που σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη μετάβαση της πόλης σε μία νέα εποχή, για τις υποδομές και τις μεταφορές της Θεσσαλονίκης» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Όπως σημείωσε, «λιγότερο από δύο χρόνια μετά την παράδοση της βασικής γραμμής του Μετρό εγκαινιάζονται 5 νέοι υπερσύγχρονοι σταθμοί και από σήμερα χιλιάδες συμπολίτες μας αποκτούν ένα γρήγορο, ασφαλές, αξιόπιστο και σύγχρονο μέσο μετακίνησης που συνδέει άμεσα την ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο της πόλης. Αυτό σημαίνει όχι μόνο λιγότερη και ποιοτικότερη μετακίνηση για τους πολίτες, όχι μόνο μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά και σημαντική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας».

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