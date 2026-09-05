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Με Μητροπάνο, «μουσαμάδες» και μια ευθεία αιχμή για τον Αλέξη Τσίπρα πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ στα διλήμματα της επόμενης κάλπης, βάζοντας στο στόχαστρο τις «ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις» της αντιπολίτευσης.

Χωρίς να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό, η αναφορά του ήταν σαφής. Μίλησε για «λαοπλάνους» και ειδικά για «κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά», θυμίζοντας τα προγράμματα και το Μετρό που, όπως είπε, «ήταν και τα δύο μουσαμάδες».

Και τότε επιστράτευσε τον στίχο από το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την επίθεση στην αντιπολίτευση με τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, τα οποία, όπως είπε, γίνονται «όλο και πιο πολύπλοκα», καθώς αλλάζουν οι διεθνείς πολιτικοί συσχετισμοί, προκαλώντας αλυσιδωτές αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια.

Έσπευσε, πάντως, να ξεκαθαρίσει ότι για την κυβέρνηση ο βασικός αντίπαλος δεν είναι κάποιο κόμμα. «Αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα, παρά μόνο τα προβλήματα», είπε, θέτοντας ως επόμενο στοίχημα οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια ως «μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης».

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