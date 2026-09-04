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Μία αριθμητική γκάφα έκανε σε δηλώσεις του στο Mega ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., Γιώργος Παππάς, αυτή τη φορά επιχειρώντας να υπολογίσει ζωντανά το κόστος της εξαγγελίας για τη χορήγηση επιδόματος σε φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων.

Ο Γιώργος Παππάς αναφέρθηκε στην εξαγγελία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. για επίδομα 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο, σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Με βάση τα συγκεκριμένα ποσά, κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει 5.000 ευρώ ετησίως.

Κατά την κοστολόγηση του μέτρου, ανέφερε ότι αυτό αφορά 80.000 φοιτητές και αρχικά έκανε σωστά τον υπολογισμό: 5.000 ευρώ επί 80.000 φοιτητές αντιστοιχούν σε 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το αριθμητικό λάθος ήρθε αμέσως μετά. Αντί να πολλαπλασιάσει τα 400 εκατ. ευρώ επί τέσσερα για να υπολογίσει το κόστος σε βάθος τετραετίας, δηλαδή 1,6 δισ. ευρώ, διαίρεσε το ποσό διά τέσσερα, καταλήγοντας σε 100 εκατ. ευρώ!

Οι δηλώσεις για κοσμήματα και τιμαλφή στις θυρίδες

Υπενθυμίζεται ότι μεγάλη συζήτηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του Γιώργου Παππά σχετικά με το περιουσιολόγιο και το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων.

Είχε αναφέρει ότι στην καταγραφή της περιουσίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται, εκτός από ακίνητα, καταθέσεις και μετοχές, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε θυρίδες.

«Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτό θα είναι στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα στις θυρίδες το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά…. Αυτό περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Εδώ είναι πατριωτικό καθήκον να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη. Η εισφορά δεν θα είναι μόνιμη αλλά για κάποια χρόνια. Αυτό το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση της μεσαίας τάξης».

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