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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής PAM-6 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο Διάστημα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα, στο Παρίσι, ανακοινώθηκε ότι το πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία και τον εκπρόσωπο μίας ακόμα ευρωπαϊκής χώρας.

Η αποστολή θα εκτελεστεί από την εταιρεία Vast, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και τη NASA.

Ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει την αναχώρηση της PAM-6 το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματική χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να μοιράζομαι τη σκηνή με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος είναι τόσο αφοσιωμένος στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού οικοσυστήματος.

Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο Διάστημα. Δεν είχαμε διαστημικό πρόγραμμα, ούτε διαστημική στρατηγική. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες, με εμπειρία στον τομέα του Διαστήματος.

Σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα σταλεί στο Διάστημα, στο πλαίσιο της αποστολής της Vast. Το όνομά του είναι Αδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, Αδριανέ, έλα στη σκηνή.

Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα που θα διεξάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευσης για τα μικρά ελληνόπουλα ώστε να στραφούν προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και να απομακρυνθούν από τις οθόνες.

Έχουμε κοινό ενδιαφέρον με τον Γάλλο Πρόεδρο να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα είναι υπερβολικά προσκολλημένα στους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πολύ καλύτερο να ονειρεύονται το Διάστημα, να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους, όπως κάνουν στο σχολείο.

Είμαι σίγουρος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Χαίρομαι που βλέπω την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η NASA επιλέγει συνεχώς θεούς της αρχαίας Ελλάδας για τις διαστημικές αποστολές της. Έτσι, μετά τον Απόλλωνα, τώρα είναι η σειρά της Αρτέμιδος. Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει μετά, όταν αποφασίσουμε να πάμε στον Άρη.

Σε ευχαριστούμε πολύ, Αδριανέ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα».