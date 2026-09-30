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Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. «Είναι η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα ξεπερνούν τις γενικές παραινέσεις που έχουμε ακούσει από την Κομισιόν σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας», δήλωσε ο πρωθυπουργός πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας πρωθυπουργός προτείνει η Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, έως ένα συγκεκριμένο όριο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εισηγείται τα κράτη της ΕΕ να μπορούν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω της απρόσμενης αύξησης των τιμών, προκειμένου να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η πίεση στις κυβερνήσεις αυξάνεται ενόψει χειμώνα

Οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού έρχονται καθώς οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ βρίσκονται υπό πίεση να λάβουν περισσότερα μέτρα στήριξης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν εκρηκτική αύξηση των λογαριασμών ενέργειας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ΕΕ προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για μια πιθανή ενεργειακή κρίση ενόψει του χειμώνα, η οποία συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις χώρες να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης ενέργειας, αλλά και να συνεχίσουν την ενίσχυση των αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, φτάνοντας στις αρχές του μήνα στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος έχει βρεθεί πλέον στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ, καθώς επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη υποστηρίζουν ότι υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό θέμα στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα κατά τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις 15-16 Οκτωβρίου.

Τα μέτρα της Ελλάδας για καύσιμα και θέρμανση

Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης (diesel) θα παραταθεί τον Οκτώβριο και θα αυξηθεί στα 15 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, από 10 λεπτά προηγουμένως.

Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να ανακοινώσει έως τα μέσα Οκτωβρίου μέτρα ώστε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να παραμείνει κάτω από το επίπεδο των 1,75 ευρώ ανά λίτρο, στο οποίο είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο.

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