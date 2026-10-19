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Με αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ απαντούν κυβερνητικές πηγές στις δηλώσεις Καράογλου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποκλείει το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα της Ακροδεξιάς ή άλλες δυνάμεις του λαϊκισμού και επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας.

«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο Πρωθυπουργός, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού», τονίζουν κυβερνητικές πηγές απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Καράογλου.

«Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν “κρυφές ατζέντες” στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους. Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο Συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας, ή με άλλα κόμματα της Αριστεράς, όπως μαρτυρούν και οι «μεταγραφές» στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ», συνεχίζουν.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας», καταλήγουν.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

«Αντί το Μέγαρο Μαξίμου να γράφει κατεβατά για να μας πείσει ότι έχει στόχο την αυτοδυναμία μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πήχη στο 25%, ας αρχίσει μια εκστρατεία πειθούς στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας» σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Απαντώντας σε όσα ανέφεραν οι κυβερνητικές πηγές, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε επίσης: «Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Σίγουρα όχι οι βουλευτές τους, όπως ο κ. Καράογλου. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή έρχεται».