Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Καθώς η πολιτική σεζόν που επανεκκινεί σε λίγες ημέρες είναι άκρως προεκλογική, στα καφενεία και τα πανηγύρια ανά την επικράτεια οι συζητήσεις για το ποιοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. είναι αρκετά ζωηρές.

Κυβερνητικοί επιτελείς καταγράφουν μάλιστα το εξής παράδοξο: ενώ το κυβερνών κόμμα έχει μπει στον όγδοο χρόνο του κυβερνητικού βίου και τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δεν προοιωνίζονται μια συντριπτική εκλογική νίκη, όπως το 2019 ή το 2023, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, διπλάσιο από τις διαθέσιμες θέσεις.

Oλο το προηγούμενο διάστημα κεντρικά στελέχη της Ν.Δ. έκαναν ένα σκανάρισμα στον κομματικό μηχανισμό, αλλά και μια εκκαθάριση στα ονόματα των πολιτευτών του 2023, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος έχει ενδιαφέρον να είναι ξανά υποψήφιος. Και με αυτά τα δεδομένα εκτιμάται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δοθούν και επισήμως «φύλλα πορείας» σε περίπου 100 στελέχη ανά την Ελλάδα, προκειμένου να μπορούν να κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στις τοπικές κοινωνίες.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση ψηφοδελτίων είναι μια δύσκολη άσκηση, με διαφορετικές προκλήσεις κατά τόπους.

Για παράδειγμα, σε αρκετές περιπτώσεις η Ν.Δ. έχει να αντιμετωπίσει το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά, οπότε και η κατάρτιση του τοπικού ψηφοδελτίου έχει ως γνώμονα τις μικρότερες δυνατές απώλειες, καθώς με τον πρώην πρωθυπουργό θα πολιτευτούν εκ των πραγμάτων πρώην βουλευτές, πρώην πολιτευτές, αλλά και αυτοδιοικητικά στελέχη που προέρχονται από τη «γαλάζια» μήτρα.

Πάντως, με δεδομένο ότι τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που έχει στη διάθεσή του το Μέγαρο Μαξίμου κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι οι πολίτες δεν ζητούν από τη Ν.Δ. να κλίνει επί δεξιά, θα πρέπει να βρεθούν και πρόσωπα που υπηρετούν τη λογική της αμφίπλευρης πορείας, δηλαδή και με κομματικά διαπιστευτήρια, αλλά και με πιο κεντρώο στίγμα.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr