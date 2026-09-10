Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σταθερά το ευρύ προβάδισμα έναντι των πολιτικών ανταγωνιστών και τους πολίτες να βάζουν θετικό πρόσημο στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες της ΔΕΘ καταγράφει μέτρηση της GPO που αποτελεί και το δημοσκοπικό σημείο εκκίνησης για την τελική προεκλογική ευθεία. Την ίδια ώρα η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει τα πρώτα σημάδια κόπωσης, το ΠΑΣΟΚ παραμένει «κολλημένο» στην τρίτη θέση ενώ συνεχίζεται η κατακρύμνηση για το κόμμα Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μέτρησης που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR το κυβερνών κόμμα «τσίμπησε» δυο μονάδες μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, φτάνοντας στο 30,6%. Στο στρατόπεδο του Μεγάρου Μαξίμου θεωρούν ότι η πρώτη μέτρηση επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις για άνοδο τουλάχιστον μιας μονάδας από το διήμερο της ΔΕΘ ενώ ευελπιστούν ότι το πραγματικό κέρδος θα έρθει όταν τα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι ανάλογη πορεία υπήρξε και πέρυσι με την μεγάλη δημοσκοπική άνθιση να ξεκινά τον Ιανουάριο όταν οι μισθωτοί είδαν στην τσέπη το πραγματικό όφελος από την φορολογική μεταρρύθμιση.

Από την άλλη πλευρά η ΕΛ.Α.Σ παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%, παρουσιάζοντας άνοδο 0,9%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,8%, η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες πέφτοντας στο 3,6%.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr