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Με την πολιτική σεζόν σε πλήρη ανάπτυξη πλέον, μετά και την ολοκλήρωση του κύκλου εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, έρχεται η ώρα για την αποτίμηση των παρουσιών. Η εβδομάδα που ξεκινά θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων, τόσο για το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και για τα ΜΜΕ. Στο κυβερνητικό επιτελείο «έτρεξαν» νούμερα και την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ θα πάρουν επικαιροποιημένη μέτρηση και για τις επόμενες μέρες, σταθμίζοντας συνολικά τα όσα ακούστηκαν από το βήμα του Βελλιδείου και στις συνεντεύξεις Τύπου.

Και για τα ΜΜΕ όμως θα είναι μέρες δημοσκοπήσεων, καθώς σε αρκετά κανάλια εθνικής και τοπικής εμβέλειας επίκεινται δημοσκοπήσεις. Αυτή την εβδομάδα θα δουν το φως της δημοσιότητας οπωσδήποτε τρεις μετρήσεις και έπεται και συνέχεια, καθώς άπαντες θέλουν να έχουν μια εικόνα των εισαγωγικών πολιτικών ισορροπιών. Οι εκτιμήσεις πάντως είναι ότι οι ισορροπίες εν πολλοίς είναι διαμορφωμένες: η Νέα Δημοκρατία πήρε περίπου μια μονάδα αμέσως μετά τη ΔΕΘ, όμως το κρίσιμο για τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου είναι η ποιοτική διαστρωμάτωση. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα μοιάζει να έχει κάνει «πλατό» στην περιοχή του 15-16% στην εκτίμηση ψήφου και εκτιμάται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα δυνητικών δεξαμενών, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει τάσεις συσπείρωσης κινούμενο πέριξ του 11% και στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να δουν αν η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ θα τους προσδώσει πόντους. Εξ ου και είχαν έντονα διαμαρτυρηθεί για την έρευνα της GPO για το Star τις προηγούμενες μέρες που πάντως ενσωμάτωνε την παρουσία Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.

Στην κυβέρνηση πάντως ευρύτερα εκτιμούν ότι οι συσχετισμοί σε αυτή τη φάση είναι μάλλον φιλολογικοί, καθώς οι πολίτες θα δουν και θα αποτιμήσουν τα μέτρα… στην τσέπη τους. Και βεβαίως παραμένει αστάθμητος παράγοντας το δυνητικό κόμμα Σαμαρά, το οποίο προκαλεί συζητήσεις.

Μηνύματα από το Καστελλόριζο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε χθες το απόγευμα στη βάση από τη διήμερη επίσκεψη του στο Καστελλόριζο, η οποία ήταν μεστή μηνυμάτων και συμβολισμών.

«Ξέρω πόσο μας πίκρανε, πόσο σας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων», είπε, με μια έμμεση αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ. Και μίλησε για «μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί», αντιπαραβάλλοντας εκείνη την περίοδο με το σήμερα: «Και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά».

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα πλέγμα μέτρων επιδότησης του να μένει και να υπηρετεί κανείς στο ακριτικό νησί, όπως και μια σειρά παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας και των υποδομών. Και παράλληλα έστειλε ευκρινές μήνυμα στην Τουρκία. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ξεκαθάρισε, χαρακτηρίζοντας το νησί ως «εμβληματικό τόπο» για να διατυπωθεί η ελληνική θέση για «ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις», αλλά με ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη νομιμότητα.

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