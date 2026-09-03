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Επιστροφή με «σφραγίδα» Ερντογάν στην εποχή των απευθείας απειλών με σαφείς υπαινιγμούς ακόμη και για ανάληψη στρατιωτικής δράσης, καθώς η Άγκυρα, εκτός της διεκδικητικής πολιτικής έναντι της χώρας μας, εντάσσει πλέον τα ελληνοτουρκικά στον γενικότερο σχεδιασμό της περιφερειακής αντιπαράθεσης και με το Ισραήλ. Οι δηλώσεις Ερντογάν επιχειρούν να θέσουν ένα νέο άτυπο casus belli σε ότι αφορά την αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών και μάλιστα με σύγχρονα ισραηλινά οπλικά συστήματα.

Το κλίμα είχε διαμορφωθεί όλες τις προηγούμενες ημέρες, με την ανταλλαγή ανακοινώσεων μετά την προσπάθεια της Τουρκίας να δρομολογήσει τετελεσμένα με τη θέσπιση των δύο θαλάσσιων πάρκων, αλλά είναι πλέον σαφές και αυτό αποκαλύπτουν και οι δηλώσεις Ερντογάν, ότι η Άγκυρα στρέφεται εναντίον της χώρας μας, θέλοντας να αποτρέψει την ολοκλήρωση της Συμφωνίας με το Ισραήλ, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την ελληνική αποτρεπτική ικανότητα αλλά και την άμυνα των νησιών.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν ανταποκρίνεται στην εποικοδομητική στάση της χώρας του και δηλώνοντας ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός, τόνισε «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν την καταπάτηση των δικαιωμάτων της», αποκαλύπτοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία αντιλαμβάνεται την «εποικοδομητική» πορεία των ελληνοτουρκικών. Με την Τουρκία να θεωρεί ως καταπάτηση των «δικαιωμάτων της» την άσκηση από την Ελλάδα των στοιχειωδών κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

Όμως ο Τούρκος πρόεδρος, μία ημέρα μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για την προμήθεια ισχυρών αντιαεροπορικών συστημάτων, δεν έκρυψε την ανησυχία και την οργή της Τουρκίας για τη συμφωνία αυτή, προειδοποιώντας ότι «η καταπάτηση και η περιφρόνηση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσουν κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ψύχραιμη και συνετή στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, κάνει ένα βαρύτατο λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο στον οποίο έχει μπει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν καθεστώς μη στρατιωτικοποίησης. Η ιστορία αποτελεί έναν πολύ μα, πολύ καλό οδηγό για όσους θέλουν να πάρουν διδάγματα…» είπε χαρακτηριστικά.

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