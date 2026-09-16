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Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν πρόκειται να γράφουν έναν νέο νόμο κάθε φορά που ο Ηλίας Κασιδιάρης αλλάζει διαδρομή προς την κάλπη. Τα βασικά περάσματα, λένε κυβερνητικά στελέχη, έχουν ήδη κλείσει: είτε εμφανιστεί ο ίδιος μπροστά είτε επιχειρήσει να κινηθεί πίσω από άλλον, το τελευταίο και καθοριστικό φίλτρο είναι ο Άρειος Πάγος.

Η αποφυλάκισή του, συνεπώς, δεν έχει σημάνει συναγερμό για νέα νομοθετική παρέμβαση. Αντίθετα, στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι τώρα αρχίζει η πραγματική δοκιμασία του πλαισίου που θεσπίστηκε ακριβώς για να αντιμετωπίζει τόσο την εμφανή όσο και την υποκρυπτόμενη πολιτική ηγεσία.

«Δεν ψάχνουμε έναν ακόμη “νόμο Κασιδιάρη”», λένε στο protothema, αρμόδια στελέχη, αλλά περιμένουν να δουν τον τρόπο που θα λειτουργήσουν τα «φρένα» της υπάρχουσας νομοθεσίας.

«Τώρα μιλάει ο Άρειος Πάγος»

Ο Παύλος Μαρινάκης το περιέγραψε την Τρίτη από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ χωρίς περιστροφές: «Πάντοτε ο Άρειος Πάγος αποφασίζει, εμείς φτιάχνουμε το νομοθετικό πλαίσιο».

Υπενθύμισε ότι χρειάστηκαν δύο παρεμβάσεις ώστε να καλυφθεί όχι μόνο ο τυπικός αρχηγός ενός κόμματος αλλά και ο «αχυράνθρωπος»: να βρίσκεται δηλαδή άλλος στη βιτρίνα και πίσω του να λειτουργεί ως πραγματικός αρχηγός ο Κασιδιάρης.

«Το αν ένα κόμμα […] θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα, το αποφασίζει η Δικαιοσύνη».

Η κόκκινη γραμμή του 2033

Στο βασικό συμπέρασμα οι συνταγματολόγοι συγκλίνουν: η αποφυλάκιση δεν εξαφανίζει το κώλυμα που αφορά την τυπική ή πραγματική ηγεσία κόμματος. Ο Νίκος Αλιβιζάτος θεωρεί ότι η «διάρκεια της ποινής» αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο και όχι τον πραγματικό χρόνο εγκλεισμού.

Ο Νίκος Παπασπύρου χαρακτηρίζει την αποφυλάκιση νομικά «αδιάφορη» για το ειδικό εκλογικό καθεστώς, ενώ ο Ξενοφών Κοντιάδης τοποθετεί το όριο έως τον Οκτώβριο του 2033 για συμμετοχή στη δηλωμένη ή πραγματική ηγεσία πολιτικού σχηματισμού.

Ο Παναγιώτης Μαντζούφας συνδέει επίσης τον περιορισμό με τη διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και όχι με το αν ο καταδικασμένος βρίσκεται πλέον εκτός φυλακής.

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