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Την απομάκρυνση του Μιχάλη Μπεκίρη από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή ζητεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Documento για την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου. Η Χαριλάου Τρικούπη επικρίνει την κυβέρνηση επειδή αποδέχεται τον ισχυρισμό ότι ο Μιχάλης Μπεκίρης κατέχει τη θέση ως εθελοντής, ενώ καταλογίζει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ότι απέφυγε να τον υπερασπιστεί κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση τόσο δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου όσο και δια της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αποδέχονται πλήρως στις δημόσιες τοποθετήσεις τους το επιχείρημα που ο κ. Μπεκίρης επιστράτευσε για το δημοσίευμα της εφημερίδας DOCUMENTO ότι τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή την κατέχει ως εθελοντής.

Και την ίδια στιγμή, ενώ αποδέχονται τον πρωτοφανή ισχυρισμό ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια θέση χωρίς ΦΕΚ διορισμού, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τον υπερασπιστεί στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Είναι ξεκάθαρο πως μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας σχετικά με την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου, ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή.