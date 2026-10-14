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Την ανάγκη μείωσης των τιμών της ενέργειας και λήψης στοχευμένων, προσωρινών μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες, αναμένεται να θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Εξάλλου ο πρωθυπουργός είχε προϊδεάσει από τη Λάρισα για όλα όσα προτίθεται να θέσει στο τραπέζι.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα ενεργειακή κρίση, εξαιτίας της διεθνούς αβεβαιότητας και της αναταραχής στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να εμφανίζουν νευρικότητα.

Στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνονται επίσης η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η διεύρυνση της ΕΕ και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ενεργειακή κρίση και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας και της ενίσχυσης των ενεργειακών διασυνδέσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί και μεσοπρόθεσμα μέτρα.

Ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι, παρότι η πράσινη μετάβαση παραμένει ένας μακροπρόθεσμος στόχος, η Ευρώπη οφείλει να επανεξετάσει την προσέγγισή της στην ενεργειακή ασφάλεια και να προσαρμόσει την πολιτική της στις νέες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική σχεδιάστηκε σε μια περίοδο σχετικά χαμηλού ενεργειακού κόστους, ενώ πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το ζήτημα κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί, σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και την ανάγκη περιορισμού των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην υλοποίηση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι, ενώ θα επισημάνει ότι η πρόοδος στις πρωτοβουλίες για την απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν είναι ικανοποιητική.

Ανάμεσα στα ζητήματα που θα αναδείξει περιλαμβάνεται και το «28ο καθεστώς», για το οποίο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν έχει σημειωθεί η απαιτούμενη πρόοδος.

Οι ελληνικές θέσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τη διεύρυνση και το μεταναστευτικό

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Αθήνα και στη συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνεχίζεται στη βάση του αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου που έχει προετοιμάσει η Ιρλανδική Προεδρία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική θέση είναι σαφής: Οι αυξημένες φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με λιγότερους πόρους.

Η Ελλάδα υποστηρίζει έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η έρευνα και η καινοτομία.

Ωστόσο, η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι νέες αυτές προτεραιότητες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε βάρος της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές στους συγκεκριμένους τομείς, παραμένει όμως ανοιχτή στη συζήτηση για ένα νέο πακέτο ιδίων πόρων της ΕΕ.

Η ελληνική πλευρά έχει ήδη καταθέσει σχετικές προτάσεις, με βασική προϋπόθεση η κατανομή του κόστους να μη δημιουργεί δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να τη θεωρεί στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης.

Παράλληλα, επιμένει ότι η πορεία κάθε υποψήφιας χώρας πρέπει να εξαρτάται από τις δικές της επιδόσεις.

Η Αθήνα δεν τάσσεται υπέρ της αλλαγής του τρόπου λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θεωρεί ότι οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και η διεύρυνση αποτελούν δύο διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο πακέτο.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, η σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειάζεται προσεκτική μελέτη και όχι βιαστικές αποφάσεις.

Τέλος, στο μεταναστευτικό, η ελληνική πλευρά αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα ήταν από τα πρώτα κράτη-μέλη που ανέδειξαν τη συγκεκριμένη προτεραιότητα, ενώ έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων μαζικής εισροής ή εργαλειοποίησης της μεταναστευτικής πίεσης.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας κατάστασης αναφέρεται η περίπτωση του Έβρου το 2020, με την Αθήνα να υποστηρίζει την ανάγκη ύπαρξης ευρωπαϊκού μηχανισμού για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.

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