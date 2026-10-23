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Η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται στη θέση που έλαβαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο που προβλέπει περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε χθες, Πέμπτη, από τη Βουλή, με αποκλειστική στήριξη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να δηλώσει «παρών» στην επί της αρχής ψηφοφορία, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν, εκφράζοντας διαφορετικές ενστάσεις για το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα των νέων ρυθμίσεων.

Η ψηφοφορία προκάλεσε την αντίδραση κυβερνητικών στελεχών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να επικρίνουν την επιλογή των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μη στηρίξουν το νομοσχέδιο.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν την απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027. Η επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου πλαισίου, με τις σχετικές υποχρεώσεις να αφορούν τις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μαρινάκης: «Λυπηρή η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης»

Στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας «λυπηρή» την επιλογή τους να μην υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση αποτελεί σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους και ότι η προστασία των παιδιών θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι το μέτρο δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, ενώ επισήμανε την ανάγκη συμπληρωματικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση, με έμφαση στον ψηφιακό εγγραμματισμό και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

«Δημιουργούνται πλέον γενιές που ενημερώνονται μόνο από τα 15 δευτερόλεπτα του TikTok», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί ζήτημα που αφορά συνολικά την κοινωνία.

Σκέρτσος: «Η προστασία των παιδιών μας άξιζε ευρύτερη πολιτική συναίνεση»

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος είχε την ευθύνη του νομοσχεδίου.

«Η προστασία των παιδιών μας άξιζε ευρύτερη πολιτική συναίνεση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία έγινε νόμος του κράτους «χάρη μόνο στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας».

Ο υπουργός Επικρατείας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να προχωρήσει στη συγκεκριμένη παρέμβαση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν συμμετείχε στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων.

«Η αντιπολίτευση δυστυχώς καταχωρίζεται πλέον και δια της ψήφου της στους απόντες από τη μάχη που καλούμαστε να δώσουμε για την αντιμετώπιση του κινδύνου του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ευχαρίστησε επίσης τους συναδέλφους του για τη συνεργασία και τους βουλευτές της ΝΔ για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου.

Γεωργιάδης: «Ντροπή» η στάση του ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στο ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας στο Action24 μετά την ψηφοφορία, χαρακτήρισε τη στάση του κόμματος «ντροπή» και «αίσχος».

«Αντί αυτό να αποτελέσει αφορμή για να στείλουμε μήνυμα στη Meta και το TikTok ότι δεν παίζουμε και ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, έρχονται όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ψηφίζουν όχι», ανέφερε, ασκώντας στη συνέχεια ιδιαίτερη κριτική στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν στήριξε την πρωτοβουλία επειδή προήλθε από την κυβέρνηση, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

«Δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ», είπε, προσθέτοντας ότι η προστασία των παιδιών από την υπερβολική χρήση των οθονών αποτελεί καθημερινή αγωνία για τους γονείς.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στη δική του εμπειρία ως πατέρας παιδιού 12 ετών, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην προσπάθεια περιορισμού της χρήσης των ψηφιακών συσκευών.

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει ήδη από τη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια, όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης διατύπωσαν τις ενστάσεις τους για τις κυβερνητικές ρυθμίσεις.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει αρρύθμιστο το ψηφιακό περιβάλλον και ότι παρουσιάζει με λανθασμένο τρόπο τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Εσείς έχετε αφήσει αρρύθμιστο το τοπίο», ανέφερε, ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει τροπολογία με πρόταση για ηλικιακά διαβαθμισμένη πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία ως προς την αντιμετώπιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συγκρουστεί ουσιαστικά με τα ψηφιακά μονοπώλια.

Από τη Νίκη, ο Γιώργος Ρούντας υποστήριξε ότι «η καθολική απαγόρευση ενέχει πολλούς κινδύνους», συνδέοντας παράλληλα την υπερβολική χρήση του διαδικτύου από τους ανηλίκους με προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Την αντίθεση της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε ο Αλέξανδρος Καζαμίας, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο «ασόβαρο» και αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων μέτρων.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο από την 1η Ιανουαρίου 2027

Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στις 22 Οκτωβρίου, προβλέπει την εφαρμογή ηλικιακών περιορισμών στην πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Όπως εξήγησε κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών, ώστε να διαπιστώνουν εάν πληρούν το προβλεπόμενο όριο.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στην εφαρμογή Kids Wallet, διευκρινίζοντας ότι η τεχνολογία επαλήθευσης βασίζεται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ότι στις πλατφόρμες θα διαβιβάζεται μόνο η πληροφορία εάν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το ηλικιακό όριο, χωρίς γνωστοποίηση της ημερομηνίας γέννησης.

Ο κ. Παπαστεργίου υπερασπίστηκε την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στη νομοθετική παρέμβαση χωρίς να αναμένει μια συνολική ευρωπαϊκή ρύθμιση. «Χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία. Αυτό σήμερα κάνουμε. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε χωρίς τη στήριξη άλλου κόμματος πέραν της Νέας Δημοκρατίας, με την πολιτική αντιπαράθεση να συνεχίζεται και την επομένη, κυρίως γύρω από τη στάση της αντιπολίτευσης και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.