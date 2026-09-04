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Σε ένα κρητικό γλέντι με τους λυράρηδες να δίνουν τον τόνο και ο ένας μετά τον άλλο να μπαίνουν σε έναν «ασταμάτητο» χορό εξελίχθηκε η χθεσινοβραδινή γιορτή του ΠΑΣΟΚ για την ιδρυτική 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το «καλημέρα ήλιε» και το «Κάρμινα Μπουράνα» άνοιξε και έκλεισε το γλέντι, στη μεγαλύτερη πλατεία του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας, όπου από τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε συγκεντρώσεις και γέμιζε ασφυκτικά το χώρο από οπαδούς. Το στοίχημα του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν στη φετινή επέτειο να «κατεβάσει» ξανά το «όλον ΠΑΣΟΚ» στην πλατεία και μετά την ομιλία, βουλευτές, στελέχη από όλες τις τάσεις να ακολουθήσουν τραγουδώντας και χορεύοντας στους γνώριμους ρυθμούς. Τα drones την ίδια ώρα έκαναν σύντομα περάσματα στον ουρανό «γιορτάζοντας» τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, που έκλεινε 52 χρόνια ζωής, ενώ η μαζική συμμετοχή και ο παλμός του κόσμου στην εκδήλωση ενθουσίασε τους διοργανωτές κράτησε «ζωντανό» το γλέντι μέχρι αργά το βράδυ.

Σε μια όχι και τόσο «εύκολη» περίοδο για το ΠΑΣΟΚ, η πρωτιά στη μάχη των τελευταίων ευρωεκλογών στο Ηράκλειο και στο Λασίθι μαζί με τα καλά ποσοστά στο Ρέθυμνο και στα Χανιά αποτέλεσαν τη βάση για την επιχείρηση τη δυναμικής επανεκκίνησης, λίγο πριν τη ΔΕΘ και την ένταση της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου. Άνθρωποι από όλες τις γενιές έφτασαν με κομβόι αυτοκινήτων και τρακτέρ από τις γύρω περιοχές στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, ενώ ο αρχηγός, οι βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ είχαν οργώσει από νωρίς το πρωί τους δρόμους της πόλης, καλώντας τον κόσμο να γιορτάσουν όλοι μαζί την 3η του Σεπτέμβρη. Και όταν ακούστηκε το «καλημέρα ήλιε» με την κρητική λύρα, δόθηκε το «σύνθημα» για τη «συσπείρωση» των πράσινων οπαδών μπροστά από την εξέδρα και σε διάφορους χώρους της πλετείας. Ο Νικόλας Φαραντούρης τραγουδούσε δυνατά στο πλάι των Κρητικών μουσικών, του Νίκου Γωνιανάκη και των άλλων- η βουλευτής από τη Λάρισα, Λίτσα Λιακούλη και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη με καταγωγή από την Κρήτη από την Κοζάνη μπήκαν «αυτόματα» στο χορό. Ακολούθησαν και άλλοι και άλλες από τα «κεντρικά» τη Χαριλάου Τρικούπη και ενώθηκαν στο χορό μαζί με τα πράσινα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και με οπαδούς από όλοι την Κρήτη. Η Πόπη και ο Μαρίνος Ανδρουλάκης, οι γονείς του Ανδρουλάκη, όπως και η αδερφή του Μαρία ήταν από την αρχή στο γλέντι ευχαριστώντας τον κόσμο για τη συμμετοχή και τον παλμό στη γιορτινή μέρα, την ημέρα γενεθλίων και της Ελένης Βατσινά. Η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ έσβησε τα κεράκια στην τούρτα που «έσκασε» μέσα στο χορό για το «καλό» και τα «χρόνια πολλά».

Έμπειρα στελέχη που έχουν κάνει πολλά «χιλιόμετρα» στις πράσινες εκδηλώσεις ξαναθυμήθηκαν τα «ενσταντανέ» περασμένων δεκαετιών. Ήταν εκεί ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο Πέτρος Λάμπρου και άλλοι που συναντιούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη, όλοι οι βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη, από την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Χάρη Δούκα, τον Παύλο Γερουλάνο, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον Μιχάλη Κατρίνη, τον Πάρι Κουκουλόπουλο, τον Λευτέρη Καρχιμάκη, τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τους Κρητικούς βουλευτές (εκτός από την εορτάζουσα Βατσινά, τον Φραγκίσκο Παρασύρη και την Κατερίνα Σπυριδάκη) και μέχρι τους «ορεινούς» των γύρω περιοχών, από το Λασίθι μέχρι τα Χανιά.

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