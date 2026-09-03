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Το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εθνικών εκλογών έθεσε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία.

«Ο ελληνικός λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης, με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ και υπογράμμισε πως «η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη ΝΔ» και πως πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, έκανε λόγο για «συγκλονιστική παρουσία», τονίζοντας ότι «σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας».

«Σήμερα γιορτάζουμε τα 52 χρόνια του Κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και έδωσε εθνική αξιοπρέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη και στα εκλογικά αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ.

«Τιμούμε την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές», σημείωσε, προσθέτοντας πως «από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει ρεύμα ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα προς τους πολίτες για το τι θα επιλέξουν στις επόμενες εκλογές: «Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων και κόμματα χωρίς πρόγραμμα να κάνουν ρήξεις και κόμματα που έχουν τη στήριξη των ολιγαρχών ή θα στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράταξη;».

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι, ενώ εξελέγη με τη δέσμευση να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα μετά την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου, τελικά οικοδόμησε, όπως υποστήριξε, «ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και πιο διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας».

«Ο Μητσοτάκης ήρθε υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα μετά την αποτυχία Τσίπρα-Καμμένου και οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και πιο διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για μια τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ, σχολίασε την πρόθεση του πρωθυπουργού να συγκρουστεί με το «βαθύ κράτος».

«Λέει ότι θέλει και τρίτη ευκαιρία για να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος. Δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην αναλάβετε τις ευθύνες σας. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του», είπε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν χωρούν αυταπάτες» στην εξωτερική πολιτική.

Σχολιάζοντας την κυβερνητική ρητορική περί «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημείωσε με αιχμηρό τρόπο ότι «για χρόνια έλεγαν ότι έχουμε ήρεμα νερά και τελικά έχουμε θαλασσοταραχή».

«Η εξωτερική πολιτική κρίνεται από τα αποτελέσματα. Τα ήρεμα νερά πήγαν περίπατο», ανέφερε, καλώντας παράλληλα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διεκδικήσει κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Το μήνυμά μας στην Τουρκία είναι καθαρό: Θέλουμε καλή γειτονία με προϋπόθεση τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε.

«Ο συγκυβερνήτης του Καμμένου»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την πολιτική του επιστροφή και το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη.

«Έρχεται λοιπόν ο συγκυβερνήτης του Καμμένου, που βάφτισε τον τυχοδιωκτισμό ρήξη και το πρόγραμμά του είναι ταυτισμένο με την εξαπάτηση και την αναξιοπιστία», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι «έδωσε για έναν αιώνα τη δημόσια περιουσία στους δανειστές».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τη Golden Visa, ασκώντας κριτική για τη μεταβολή της στάσης του.

«Τον Ιούνιο έλεγε ότι έπρεπε να καταργηθεί και τώρα θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει για να βάλουν ένα δισεκατομμύριο στα ταμεία του κράτους», σημείωσε.

Κατά τον κ. Ανδρουλάκη, το πραγματικό δίλημμα για τη χώρα δεν είναι μεταξύ συντήρησης και ανακύκλωσης παλαιών πολιτικών επιλογών, αλλά μεταξύ ενός αποτυχημένου συστήματος και ενός νέου αξιόπιστου σχεδίου.

«Το δίλημμα δεν είναι συντήρηση ή ανακύκλωση ενός αποτυχημένου συστήματος. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο και αξιοπιστία. Εμείς μπορούμε», ανέφερε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην ιστορική παρακαταθήκη της δημοκρατικής παράταξης, συνδέοντας την έννοια της δημοκρατίας με την πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία και την εργασία.

«Δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις, αλλά να μπορείς να μορφωθείς, να έχεις δημόσια υγεία και να εργάζεσαι στον τόπο σου», σημείωσε.

Όπως υποστήριξε, αυτό αποτέλεσε «το μεγάλο έργο που έγινε με την αλλαγή του 1981», αναφερόμενος στην περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά στο έργο των κυβερνήσεων της δημοκρατικής παράταξης, υποστηρίζοντας ότι «έφτιαξε σύγχρονες υποδομές, είχε ισχυρή διεθνή παρουσία» και συνέβαλε στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου.

«Πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τη συντηρητική παράταξη να συγκριθεί με το κοινωνικό έργο του ΠΑΣΟΚ. «Ας έρθει η συντηρητική παράταξη να συγκριθεί με το τεράστιο κοινωνικό μας έργο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε, παράλληλα, το ερώτημα για τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σήμερα το κόμμα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική και κοινωνική συγκυρία.

«Το ερώτημα σήμερα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ιστορική κληρονομιά του κόμματος δεν αρκεί από μόνη της.

«Δεν αρκεί να είμαστε κληρονόμοι μιας μεγάλης ιστορίας. Έχουμε χρέος να αποτυπώσουμε τις δικές μας αρχές και αξίες, τιμώντας τους αγώνες όλων των γενεών του ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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