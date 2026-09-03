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Μια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’80, με μια ομάδα ανθρώπων να μεταφέρει στους ώμους της μια τεράστια αυτοσχέδια κατασκευή σε σχήμα Κρήτης, στάθηκε αφορμή για ένα διαφορετικό μήνυμα από τον Παύλο Γερουλάνο με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Ο βουλευτής του κόμματος επέλεξε να αναδείξει όχι μόνο μια εικόνα από το παρελθόν, αλλά το στοιχείο που, όπως σημειώνει, χαρακτήρισε τις μεγάλες πολιτικές συγκινήσεις της Μεταπολίτευσης: το πάθος και τη σύνδεση μιας παράταξης με την κοινωνική της βάση.

Έγραψε αναλυτικά:

Πριν λίγες μέρες είδα μια φωτογραφία από τη δεκαετία του ‘80 που με συγκίνησε βαθιά.

Άντρες κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια Κρήτη, βαμμένη πράσινη, σε μια συγκέντρωση του Αντρέα στο Ηράκλειο.

Δεν ξέρω ποιοι ήταν, πότε ακριβώς ήταν, πώς ακριβώς το έκαναν.

Γνωρίζω μόνο ότι αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό του ελληνικού λαού. Κέρδισε και την καρδιά του.

Φαντάστηκα την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Και με τη βοήθεια της τεχνολογίας φτιάξαμε ένα βίντεο αφιερωμένο σε όλο το λαό της Κρήτης.

Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος είναι να τιμήσουμε εκείνες και εκείνους που 52 χρόνια τώρα βάζουν πλάτη στη μεγάλη δημοκρατική Παράταξη.

Ευχαριστούμε Κρήτη!

Χρόνια μας πολλά.

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