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Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου εισάγεται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027.

Όπως αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, θα γίνουν δύο συνεδριάσεις στην Επιτροπή, με την επόμενη να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, εξέλεξαν σήμερα την βουλευτή Θεανώ Φωτίου, πρώην αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για να τους εκπροσωπεί κατά τη νέα Κοινοβουλευτική Σύνοδο, στην Διάσκεψη των Προέδρων.

Ειδικότερα, σε σύνολο 47 ανεξάρτητων βουλευτών που ανταποκρίθηκαν στην σχετική επιστολή του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, 19 επέλεξαν την κ. Φωτίου, 15 πρότειναν τον Κώστα Μπάρκα, 12 τον Παύλο Σαράκη που ήταν μέχρι πρότινος εκπρόσωπος των ανεξάρτητων και 11 την Αρετή Παπαϊωάννου.

Η κ. Παπαϊωάννου εξελέγη αναπληρωματικό μέλος, συγκεντρώνοντας 11 θετικές γνώμες έναντι 5 της Πέτης Πέρκα.

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