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Το Red Code αλλάζει το πρόγραμμα του Ευάγγελου Τουρνά για τη ΔΕΘ. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν θα ανέβει τελικά το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και θα παραμείνει στην Αθήνα, καθώς ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση ελήφθη μετά και την επικοινωνία του κ. Τουρνά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο υπουργός θα βρίσκεται στο υπουργείο και στο Κέντρο Επιχειρήσεων, καθώς ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς φτάνει στην κατηγορία 4 σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο αρχικός προγραμματισμός τον ήθελε στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια των περιπτέρων του υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος στην 90ή ΔΕΘ, αλλά και για την ομιλία του πρωθυπουργού. Με τα νεότερα δεδομένα, όμως, κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνει στην Αθήνα και στον επιχειρησιακό συντονισμό.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Χίος, τα Ψαρά και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

Το βάρος πέφτει πλέον στην αυξημένη επιφυλακή και στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων όπου χρειαστεί, με την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα σε ετοιμότητα για ένα δύσκολο Σάββατο.

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